МВД: Литва и Польша открыли границы в пятницу в 10 часов /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Литва и Польша окончательно договорились открыть границы двух стран в пятницу с 10 часов, сообщило министерство внутренних дел Литвы.



Это решение было достигнуто в результате интенсивных переговоров премьеров соседних стран, говорится в сообщении министерства.



"С сегодняшнего дня у граждан Литвы и Польши нет никаких ограничений при пересечении границ. Им также не придется соблюдать самоизоляцию. Это прекрасная новость, которая была подтверждена вчера поздно вечером", – утверждает министр внутренних дел Рита Тамашунене.



С пятницы не будет временного контроля на внутренней границе Литвы с Польшей по проверке прибывающих в Литву и выезжающих из нее лиц.



В 10 часов на границе состоится встреча премьером Литвы и Польши Саулюса Сквернялиса и Матеуша Моровецкого. Литва и Польша окончательно договорились открыть границы двух стран в пятницу с 10 часов, сообщило министерство внутренних дел Литвы.Это решение было достигнуто в результате интенсивных переговоров премьеров соседних стран, говорится в сообщении министерства."С сегодняшнего дня у граждан Литвы и Польши нет никаких ограничений при пересечении границ. Им также не придется соблюдать самоизоляцию. Это прекрасная новость, которая была подтверждена вчера поздно вечером", – утверждает министр внутренних дел Рита Тамашунене.С пятницы не будет временного контроля на внутренней границе Литвы с Польшей по проверке прибывающих в Литву и выезжающих из нее лиц.В 10 часов на границе состоится встреча премьером Литвы и Польши Саулюса Сквернялиса и Матеуша Моровецкого. Ранее сообщалось, что Литва отменит погранконтроль в пятницу, а Польша – в субботу.



Госграницу с Польшей также можно будет пересекать и по железной дороге через все пункты перехода границы. Согласно действовавшим до сих пор в связи с карантином правилом, границу по железной дороге можно было пересекать только через пункт проверки Шештокай-Тракишкес.



С 11 мая разрешалось прибытие в Литву граждан Польши только с целями работы, бизнеса и учебы, литовские граждане также могли посещать Польшу на таких же основаниях, в отношении граждан двух стран не применялось требование 14-дневной самоизоляции.



В Литве с 17 июня отзывает карантин, однако остается в силе экстремальная ситуация госуровня.



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В пятницу Литва и Польша открыли друг другу границы, которые с середины марта были закрыты с целью предотвращения распространения пандемии коронавируса.



В честь отмены контроля на внутренних границах на контрольно-пропускном пункте Кальвария-Будзиско встретились премьеры Саулюс Сквернялис и Матеуш Моравецкий.



Премьеры в неформальной одежде, без галстуков из-за вируса отказались при встрече от традиционного рукопожатия, позировали журналистам на фоне пограничников двух стран.



"К сожалению, без рукопожатия", – сказал премьер Саулюс Сквернялис после короткой беседы на границе



После двухсторонней встречи премьером планируется пресс-конференция.



Литва и Польша закрыли границы в середине марта, чтобы замедлить распространение коронавируса.



С середины мая были разрешены поездки граждан двух стран в целях работы, бизнеса и учебы.



В Польше в последнее время фиксировалась вспышка коронавируса на угольных шахтах. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 233 раза Комментарии