Премьер о свидетельствах Р. Масюлиса в комиссии: я не жаловался и не плакал 🔊 Воспроизвести



Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис подтвердил, что разговаривал с бывшим министром транспорта Рокасом Масюлисом о ситуации с дорогой к его дому, но заверяет, что использовал опыт своей семьи лишь как пример, а не как конкретную просьбу.



Реагируя на опубликованные свидетельства Р. Масюлиса в Главной комиссии по служебной этике (ГКСЭ) в интервью телеканалу TV3 премьер в четверг сказал, что об этом, скорее всего, речь шла на одной из встреч во время неформального обеда с министрами, при участии представителей Дирекции автомобильных дорог Литвы.



"На одной из встреч, которая проходила, вероятно, и с участием Дорожной дирекции, говоря абстрактно (достаточно давно это было), о моем личном подходе к асфальтированию гравийных дорог, я отметил, что за те же самые деньги можно было бы делать в три раза больше, делать так называемым методом двойного асфальтирования, пересмотреть стандарты, поскольку в некоторых случаях они совершенно нелогичны – что касается ширины и всего прочего", – сказал С. Сквернялис. Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис подтвердил, что разговаривал с бывшим министром транспорта Рокасом Масюлисом о ситуации с дорогой к его дому, но заверяет, что использовал опыт своей семьи лишь как пример, а не как конкретную просьбу.Реагируя на опубликованные свидетельства Р. Масюлиса в Главной комиссии по служебной этике (ГКСЭ) в интервью телеканалу TV3 премьер в четверг сказал, что об этом, скорее всего, речь шла на одной из встреч во время неформального обеда с министрами, при участии представителей Дирекции автомобильных дорог Литвы."На одной из встреч, которая проходила, вероятно, и с участием Дорожной дирекции, говоря абстрактно (достаточно давно это было), о моем личном подходе к асфальтированию гравийных дорог, я отметил, что за те же самые деньги можно было бы делать в три раза больше, делать так называемым методом двойного асфальтирования, пересмотреть стандарты, поскольку в некоторых случаях они совершенно нелогичны – что касается ширины и всего прочего", – сказал С. Сквернялис. "Такие беседы были, но точно, я не жаловался, не плакался, а господину Масюлису как глубоко верующему человек, следовало бы, очевидно, вспомнить десять заповедей", – сказал премьер.



ГКСЭ, которая полгода расследовала обстоятельства выделения средств на асфальтирование дороги к дому премьера, констатировала, что у не нашла данных о том, что премьер мог знать о средствах, выделяемых конкретно его улице, и таким образом вступить в конфликт интересов.



Как говорится в опубликованном решение комиссии, Р. Масюлис свидетельствовал, что к нему лично никто не обращался о выделении средств именно для улицы Упес, но дискуссия с премьером об этой улице не раз возникала.



По словам Р. Масюлиса, в этих беседах премьер отмечал, что транспортные условия на улице плохие, что ломаются автомобили, упоминал, что подвеска автомобиля жены "рассыпалась" за несколько лет, а Департамент охраны руководства жаловался на дорожную пыль.



Р. Масюлис утверждал, что премьер интересовался у него "возможными техническими решениями при асфальтировании улиц такого типа, спрашивал, есть ли более дешевый асфальт, который бы мог быть положен на улицах с не интенсивным движением, интересовался тем, можно ли сузить дорогу, чтобы сэкономить на затратах проекта". BNS Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: премьер, этика, дорога, комиссия География: Литва — статья прочитана 196 раз Комментарии