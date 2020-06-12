Премьер С. Сквернялис сказал, что в будущем не хотел бы работать в правительстве соцдемов 🔊 Воспроизвести



Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что в будущем не хотел работать в правительстве, если его сформируют социал-демократы.



"Я бы в правительстве точно бы не работал, не вернулся бы никогда на позицию министра – это уже факт, я уже отведал министерский хлеб, "еще более сытный" он у премьер-министра. Мы и сегодня говорили о том, какова его цена – я больше не хочу об этом говорить, ведь основная часть того, что происходит в политике это в большей степени низко и гадко", – сказал премьер в четверг в интервью телеканалу TV3, отвечая на вопрос о том, согласился ли бы он стать членом правительства, если его сформирует партия во главе с Гинтаутасом Палуцкасом.



Как сообщил BNS советник премьера Томас Бержинскас, в случае победы "аграриев" премьер "точно согласился бы формировать правительство". Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что в будущем не хотел работать в правительстве, если его сформируют социал-демократы."Я бы в правительстве точно бы не работал, не вернулся бы никогда на позицию министра – это уже факт, я уже отведал министерский хлеб, "еще более сытный" он у премьер-министра. Мы и сегодня говорили о том, какова его цена – я больше не хочу об этом говорить, ведь основная часть того, что происходит в политике это в большей степени низко и гадко", – сказал премьер в четверг в интервью телеканалу TV3, отвечая на вопрос о том, согласился ли бы он стать членом правительства, если его сформирует партия во главе с Гинтаутасом Палуцкасом.Как сообщил BNS советник премьера Томас Бержинскас, в случае победы "аграриев" премьер "точно согласился бы формировать правительство". Премьер также рассуждал в интервью о том, что если на выборах большинство в сейме получат оппозиционные социал-демократы, они в партнеры по коалиции выберут не "аграриев и зеленых", а консерваторов.



"Однако, если социал-демократы получат большинство и предложат коалицию, и это будет по их инициативе, то я полагаю, что рассмотрят Литовский союз "крестьян" и "зеленых". Но я думаю, что, вероятно, по крайней мере, если судить по работе и поведению последнего времени, и согласуемых сегодня действиях, пожалуй, социал-демократы могут пригласить в партнеры по коалиции Союз Отечества", – сказал С. Сквернялис.



На минувшей неделе С. Сквернялис подтвердил, что будет участвовать в парламентских выборах в списке Литовского союза "крестьян" и "зеленых", будет баллотироваться в столичном одномандатном округе микрорайонов Пилайте-Каролинишкес.



Выборы в сейм Литвы состоятся 11 октября. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: премьер, правительство, выборы География: Литва — статья прочитана 250 раз Комментарии