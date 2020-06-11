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Безобразные анархисты. Трамп назвал протестующих в Сиэтле внутренними террористами
Американский лидер раскритиковал местные власти за беспорядки в городе, сообщает ЛАЙФ.
Город Сиэтл, штат Вашингтон, где не стихают акции протеста против произвола полиции, захватили "внутренние террористы". Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
— Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым, несомненно, управляют радикальные левые демократы, — написал он в Twitter.
Трамп раскритиковал местные власти и потребовал от губернатора и мэра "вернуть свой город", иначе это сделает он. Он отметил, что нужно остановить "этих безобразных анархистов". По его мнению, протестующие просто "насмехаются" над руководством штата и города.
Напомним, смерть афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими спровоцировала многочисленные акции протеста по всей стране, а также далеко за её пределами. Нередко они перерастали в волну погромов и мародёрства. Власти Хьюстона объявили 9 июня Днём Джорджа Флойда. Похороны погибшего прошли в узком кругу.
life.ru
Категории: общество, чп и криминал
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