Безобразные анархисты. Трамп назвал протестующих в Сиэтле внутренними террористами 🔊 Воспроизвести Фото © Flickr / Michael Vadon



Американский лидер раскритиковал местные власти за беспорядки в городе, сообщает



Город Сиэтл, штат Вашингтон, где не стихают акции протеста против произвола полиции, захватили "внутренние террористы". Об этом заявил президент США Дональд Трамп.



— Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым, несомненно, управляют радикальные левые демократы, — написал он в Twitter.



Трамп раскритиковал местные власти и потребовал от губернатора и мэра "вернуть свой город", иначе это сделает он. Он отметил, что нужно остановить "этих безобразных анархистов". По его мнению, протестующие просто "насмехаются" над руководством штата и города.



Напомним, смерть афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими спровоцировала многочисленные акции протеста по всей стране, а также далеко за её пределами. Нередко они перерастали в волну погромов и мародёрства. Власти Хьюстона объявили 9 июня Днём Джорджа Флойда. Похороны погибшего прошли в узком кругу. Американский лидер раскритиковал местные власти за беспорядки в городе, сообщает ЛАЙФ Город Сиэтл, штат Вашингтон, где не стихают акции протеста против произвола полиции, захватили "внутренние террористы". Об этом заявил президент США Дональд Трамп.— Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым, несомненно, управляют радикальные левые демократы, — написал он в Twitter.Трамп раскритиковал местные власти и потребовал от губернатора и мэра "вернуть свой город", иначе это сделает он. Он отметил, что нужно остановить "этих безобразных анархистов". По его мнению, протестующие просто "насмехаются" над руководством штата и города.Напомним, смерть афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими спровоцировала многочисленные акции протеста по всей стране, а также далеко за её пределами. Нередко они перерастали в волну погромов и мародёрства. Власти Хьюстона объявили 9 июня Днём Джорджа Флойда. Похороны погибшего прошли в узком кругу. life.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: война, США, похороны, протесты, войска, Трамп, Флойд — статья прочитана 99 раз Комментарии