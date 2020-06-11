В МИД России считают крайней мерой выкуп у Чехии снесённого памятника Коневу 🔊 Воспроизвести РИА Новости



Выкуп у Чехии снесённого в Праге монумента советскому маршалу Ивану Коневу рассматривается Москвой как крайняя мера, так как памятники сохраняют свой смысл в привязке к местам исторических событий, в честь которых они установлены, заявил



Он напомнил, что власти Праги нарушили положение Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Россией и Чехией, которое предусматривает обязательство сторон обеспечивать сохранение, уход и доступ к воинским памятникам, в том числе расположенным вне захоронений. Выкуп у Чехии снесённого в Праге монумента советскому маршалу Ивану Коневу рассматривается Москвой как крайняя мера, так как памятники сохраняют свой смысл в привязке к местам исторических событий, в честь которых они установлены, заявил RT первый замглавы МИД России Владимир Титов.Он напомнил, что власти Праги нарушили положение Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Россией и Чехией, которое предусматривает обязательство сторон обеспечивать сохранение, уход и доступ к воинским памятникам, в том числе расположенным вне захоронений. «Решение властей района Прага-6 о том, чтобы после демонтажа памятника, по сути, упрятать его в каком-то депозитарии с последующим размещением в несуществующем музее, считаем глумлением над памятью об освободителях Праги», — цитирует Титова РИА Новости.



Он отметил, что памятники сохраняют своё значение «в привязке к тем местам, где происходили исторические события, в честь которых они установлены».



«Что касается возможности выкупа монумента, то рассматриваем это в качестве крайней меры... Но не исключены любые варианты в условиях, когда местные и центральные власти отказываются от разрешения ситуации», — добавил представитель МИД России.



3 апреля в Праге был произведён демонтаж памятника маршалу Коневу. Позднее СК России возбудил по данному факту дело.



В МИД Чехии при этом заявили, что решение властей Праги о сносе памятника Коневу и его возможном перемещении в будущий музей не является нарушением какого-либо из действующих международных договоров с Россией.



Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что памятник советскому маршалу в Праге должен быть восстановлен. russian.rt.com Категории: политика, общество, в Европе, история Ключевые слова: памятник, МИД, Чехия, Прага, Конев — статья прочитана 122 раза Комментарии