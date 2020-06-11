С приближением запуска БелАЭС жителям Вильнюсского и Швенченского района – таблетки йода 🔊 Воспроизвести



Центр экстремальных ситуаций, связанных со здоровьем (ЦЭСЗ) в четверг передал самоуправлениям Вильнюсского и Швенченского районов таблетки йодистого калия, предназначенные для защиты населения на случай атомной аварии.



Самоуправления обязали раздать жителям таблетки тем способом, который они выберут – через местные органы власти, лечебные учреждения, или иначе, должны также информировать об этом жителей.



Прежде всего, таблетки йодистого калия будут розданы жителям Литвы, находящимся в радиусе 30 км от Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС). Самоуправлению Вильнюсского района передано 29 тыс. таблеток йодистого калия, Швенченского района – более 95 тысяч таблеток.



Министр здравоохранения Аурелиюс Верига считает начало раздачи таблеток до запуска БелАЭС знаком того, что "все ответственные ведомства выполняют свою работу". Центр экстремальных ситуаций, связанных со здоровьем (ЦЭСЗ) в четверг передал самоуправлениям Вильнюсского и Швенченского районов таблетки йодистого калия, предназначенные для защиты населения на случай атомной аварии.Самоуправления обязали раздать жителям таблетки тем способом, который они выберут – через местные органы власти, лечебные учреждения, или иначе, должны также информировать об этом жителей.Прежде всего, таблетки йодистого калия будут розданы жителям Литвы, находящимся в радиусе 30 км от Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС). Самоуправлению Вильнюсского района передано 29 тыс. таблеток йодистого калия, Швенченского района – более 95 тысяч таблеток.Министр здравоохранения Аурелиюс Верига считает начало раздачи таблеток до запуска БелАЭС знаком того, что "все ответственные ведомства выполняют свою работу". Литва закупила в целом 4 млн таблеток стабильного йода на сумму почти в 1 млн евро.



Таблетки йодистого калия защищают от накопления радиоактивного йода, однако не от других радиоактивных веществ, которые распространяются в окружающей среде в случае атомной аварии, поэтому должны использовать только по рекомендации властей.



Беларусь сообщила, что дата "физического включения" первого реактора БелАЭС будет объявлена на ближайшей неделе, а на полную мощность она будет запущена в феврале 2020 года. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявлял в сейме, что станция может начать работу в августе. BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Литва, угроза, учения, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 137 раз Комментарии