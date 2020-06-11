В индексе цифровой экономики и Общества Литва – на 14-ом месте 🔊 Воспроизвести



В индексе цифровых экономики и общества Литва заняла в Евросоюзе 14-ое место, превысив средний показатель в ЕС и опередив Латвию и Польшу, однако отставая от Эстонии. Это же 14-ое место Литва занимала и в 2019-ом году, однако тогда она незначительно отставала от среднего показателя в ЕС.



Еврокомиссия (ЕК) присудила Литве 53,9 балла, что больше, чем средний показатель в ЕС (52,6 балла), сообщило представительство ЕК в Литве.



В этом рейтинге Эстония заняла 7 место, Латвия – 18, а Польша – 23 место. На вершине индекса оказались Скандинавские страны – Финляндия, Швеция и Дания.



По данным представительства ЕК, в прошлом году Литва совершила прогресс в большинстве оцениваемых сфер – особо хорошо оценены результаты интеграции цифровых технологий и государственных интернет-услуг. Все же, некоторые сферы, такие как, человеческий капитал, все еще не достигают среднего показателя ЕС – рейтинг человеческого капитала в Литве поднялся с 19-ое на 18-ое место в ЕС. В индексе цифровых экономики и общества Литва заняла в Евросоюзе 14-ое место, превысив средний показатель в ЕС и опередив Латвию и Польшу, однако отставая от Эстонии. Это же 14-ое место Литва занимала и в 2019-ом году, однако тогда она незначительно отставала от среднего показателя в ЕС.Еврокомиссия (ЕК) присудила Литве 53,9 балла, что больше, чем средний показатель в ЕС (52,6 балла), сообщило представительство ЕК в Литве.В этом рейтинге Эстония заняла 7 место, Латвия – 18, а Польша – 23 место. На вершине индекса оказались Скандинавские страны – Финляндия, Швеция и Дания.По данным представительства ЕК, в прошлом году Литва совершила прогресс в большинстве оцениваемых сфер – особо хорошо оценены результаты интеграции цифровых технологий и государственных интернет-услуг. Все же, некоторые сферы, такие как, человеческий капитал, все еще не достигают среднего показателя ЕС – рейтинг человеческого капитала в Литве поднялся с 19-ое на 18-ое место в ЕС. Прогресс возможности пользования связью в Литве также был ниже, чем в среднем в ЕС, среди государств-членов Литва заняла 19-ое место.



Сильной стороной является мобильная связь – как пенетрация широкополосного интернета, так и охват связи 4G, однако этот показатель снижает небольшой охват доступа нового поколения и показатели охват фиксированной широкополосной связи.



Между тем, по показателю использования услуг интернета Литва занимает 13-ое место и этот результат хуже 2019 года, когда страна заняла 11-ое место.



В оценке интеграции цифровых технологий Литва с 10 местом занимает позицию выше среднего показателя в ЕС, а по цифрализации публичных услуг страна заняла 6 место. BNS Категории: технологии, экономика Ключевые слова: экономика, рейтинг География: Литва — статья прочитана 153 раза Комментарии