Саакашвили отказался стать советником Зеленского по реформам 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Стрингер Михаил Саакашвили. Архивное фото



Говорит, такая должность - "не его уровень".



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили стать его советником по реформам, но он отказался, потому что это "не его уровень", передает



Зеленский в начале мая назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.



"Мы встретились с Михаилом Николозовичем, он сказал: "я хочу помогать". Встреч было несколько, он несколько раз приходил с разными советами, адекватными. Он спросил: "Где вы меня видите?". И я ему сказал: "Я хочу, чтобы вы сами подумали, увидели свой статус". Я ему предложил: "Можете идти ко мне советником о реформам". Он говорит: "Это не мой уровень", - сказал Зеленский в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили стать его советником по реформам, но он отказался, потому что это "не его уровень", передает РИА Новости Зеленский в начале мая назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины."Мы встретились с Михаилом Николозовичем, он сказал: "я хочу помогать". Встреч было несколько, он несколько раз приходил с разными советами, адекватными. Он спросил: "Где вы меня видите?". И я ему сказал: "Я хочу, чтобы вы сами подумали, увидели свой статус". Я ему предложил: "Можете идти ко мне советником о реформам". Он говорит: "Это не мой уровень", - сказал Зеленский в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг. Он сообщил, что Саакашвили предложил ему стать вице-премьером по реформам. "Я ему ответил: "вице-премьер - так вице-премьер, но я поговорю с премьер-министром, как оно будет и как вы сможете работать", - сказал Зеленский.



При этом он сообщил, что Саакашвили не стал вице-премьером из-за разного отношения к этому назначению, в том числе и во фракции.



Он также сообщил, что вернул паспорт гражданина Украины Саакашвили, потому что "это справедливо". По его мнению, паспорт у Саакашвили забрали несправедливо.



Экс-президент Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.



Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину. РИА Новости Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: правительство, Саакашвили, должность, Зеленский География: Украина — статья прочитана 192 раза Комментарии