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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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МИД РФ: Лукашенко приедет в Москву на парад 24 июня
Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит парад Победы в Москве, который пройдет 24 июня. Об этом, как передает ТАСС, сообщил 10 июня заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на парад Победы в Москву уже согласились приехать лидеры Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии, непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии. Президента Украины Владимира Зеленского на парад в Москву не приглашали — потому что Украина не состоит в СНГ и, по словам Пескова, не изъявляла желания разделить радость победы в ВОВ.
Парад Победы в Москве должен был пройти 9 мая, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса. Позже президент Путин распорядился провести его 24 июня — в день, когда в 1945 году прошел исторический Парад победителей. В Беларуси парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне прошел 9 мая 2020 года, несмотря на неблагополучную эпидемиологическую обстановку из-за COVID-19.
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https://news.mail.ru/politics/42137045/?frommail=1&fbclid=IwAR2jn1VQ939M1ON7IhwNJhksWoHakT2x9ARj4flvK7jV9JoICattDJqSUT8
Ключевые слова: День Победы, парад, участники
География: Белоруссия
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