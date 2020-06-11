Загрузка... МИД РФ: Лукашенко приедет в Москву на парад 24 июня 🔊 Воспроизвести



Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит парад Победы в Москве, который пройдет 24 июня. Об этом, как передает ТАСС, сообщил 10 июня заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на парад Победы в Москву уже согласились приехать лидеры Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии, непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии. Президента Украины Владимира Зеленского на парад в Москву не приглашали — потому что Украина не состоит в СНГ и, по словам Пескова, не изъявляла желания разделить радость победы в ВОВ.



Парад Победы в Москве должен был пройти 9 мая, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса. Позже президент Путин распорядился провести его 24 июня — в день, когда в 1945 году прошел исторический Парад победителей. В Беларуси парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне прошел 9 мая 2020 года, несмотря на неблагополучную эпидемиологическую обстановку из-за COVID-19. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит парад Победы в Москве, который пройдет 24 июня. Об этом, как передает ТАСС, сообщил 10 июня заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на парад Победы в Москву уже согласились приехать лидеры Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии, непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии. Президента Украины Владимира Зеленского на парад в Москву не приглашали — потому что Украина не состоит в СНГ и, по словам Пескова, не изъявляла желания разделить радость победы в ВОВ.Парад Победы в Москве должен был пройти 9 мая, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса. Позже президент Путин распорядился провести его 24 июня — в день, когда в 1945 году прошел исторический Парад победителей. В Беларуси парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне прошел 9 мая 2020 года, несмотря на неблагополучную эпидемиологическую обстановку из-за COVID-19. Загрузка... https://news.mail.ru/politics/42137045/?frommail=1&fbclid=IwAR2jn1VQ939M1ON7IhwNJhksWoHakT2x9ARj4flvK7jV9JoICattDJqSUT8 Категории: политика, история Ключевые слова: День Победы, парад, участники География: Белоруссия — статья прочитана 93 раза Комментарии