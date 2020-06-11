Клайпедский морской порт возглавит А. Латакас 🔊 Воспроизвести



Должность генерального директора дирекции Клайпедского государственного морского порта со следующего понедельника займет победивший на конкурсе Альгис Латакас, сообщило Министерство транспорта.



В конкурсе на замещение должности главы порта участвовало 13 кандидатов. Победивший в нем А. Латакас назначен на эту должность после окончания предусмотренной законом проверки.



"Надеюсь, что новый глава Клайпедского порта будет сильным стратегом, будет работать продуктивно и ответственно. Клайпедский порт важен не только для транспортной системы Литвы, но и для всей экономики страны, поэтому я желаю будущему генеральному директору успехов в деле дальнейшего создания современного, конкурентоспособного порта", - сказал для пресс-релиза министр транспорта Ярослав Наркевич. Должность генерального директора дирекции Клайпедского государственного морского порта со следующего понедельника займет победивший на конкурсе Альгис Латакас, сообщило Министерство транспорта.В конкурсе на замещение должности главы порта участвовало 13 кандидатов. Победивший в нем А. Латакас назначен на эту должность после окончания предусмотренной законом проверки."Надеюсь, что новый глава Клайпедского порта будет сильным стратегом, будет работать продуктивно и ответственно. Клайпедский порт важен не только для транспортной системы Литвы, но и для всей экономики страны, поэтому я желаю будущему генеральному директору успехов в деле дальнейшего создания современного, конкурентоспособного порта", - сказал для пресс-релиза министр транспорта Ярослав Наркевич. Пресс-атташе Минтранспорта Алдона Гринене подтвердила BNS, что А. Латакас получил разрешение работать с засекреченной информацией и "все остальные необходимые документы".



Как утверждает министерство, главная цель, которая ставится перед новым главой порта - обеспечить гармоничный рост порта, активнее реагировать на вопросы, связанные с загрязнением, а также лучше совмещать интересы порта и города Клайпеда.



Главе порта также предстоит работать над конкурентоспособностью порта в долгосрочной перспективе, а восстановление пассажиропотока и привлечение дополнительных грузов является еще одним вызовом, требующим активных действий, которые особенно актуальны в контексте коронавирусного кризиса. BNS Категории: экономика Ключевые слова: конкурс, порт, директор, минтранс География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 298 раз Комментарии