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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Правящие Литвы предлагают создать Государственный банк развития
Лидер литовских правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис вместе с коллегами по партии предлагает создать на основе действующих в Литве и предоставляющих гарантии агентств Государственный банк развития (ГБР), который мог бы претендовать на получение банковской лицензии и находиться под надзором Банка Литвы (БЛ, центробанка).
Проект постановления сейма Р. Карбаускис зарегистрировал вместе с председателем Комитета по бюджету и финансам Валюсом Ажуоласом и еще девятью парламентариями.
В нем предлагается уполномочить правительство незамедлительно начать консультации с Еврокомиссией (ЕК) о технической помощи в вопросах создания ГБР и рассмотреть возможность участия государства в капитале кредитного учреждения.
"ГБР - это перспективная альтернатива традиционным коммерческим банкам, которая может направить финансовые ресурсы на проекты, ориентированные на долгосрочное социально-экономическое благосостояние. Это иная модель деятельности по сравнению с коммерческими банками, у которых целью по сути является краткосрочная прибыльность и нередко недостает социальной ответственности", - говорится в проекте постановления.
Как утверждает ЕК, сейчас банковский сектор Литвы является одним из наиболее концентрированных в Евросоюзе, поэтому повышается и системный риск. Трем крупнейшим банкам Swedbank, SEB и Luminor принадлежит около 80% рынка.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: экономика
Ключевые слова: коалиция, государство, создание, банк
География: Литва
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