Минздрав Литвы сообщает 🔊 Воспроизвести



Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига говорит, что сейчас было бы очень рискованно открыть границу с Беларусью.



"Открываться с Беларусью сейчас было бы очень рискованно, как и с Россией или еще с несколькими другими странами, которые, на мой взгляд, играют в очень рискованную игру", - сказал А. Верига радиостанции Ziniu radijas в четверг.



По словам А. Вериги, рискованной и неоправданной является стратегия стран позволить заразиться большой части популяции, чтобы попытаться сформировать массовый иммунитет.



"Может, будет немного легче, если говорить о Беларуси, так как похоже, что Евросоюз (ЕС) хочет выработать единую стратегию в отношении третьих стран - в плане открытия границ, возобновления поездок, и это на самом деле было бы очень хорошо", - сказал министр. Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига говорит, что сейчас было бы очень рискованно открыть границу с Беларусью."Открываться с Беларусью сейчас было бы очень рискованно, как и с Россией или еще с несколькими другими странами, которые, на мой взгляд, играют в очень рискованную игру", - сказал А. Верига радиостанции Ziniu radijas в четверг.По словам А. Вериги, рискованной и неоправданной является стратегия стран позволить заразиться большой части популяции, чтобы попытаться сформировать массовый иммунитет."Может, будет немного легче, если говорить о Беларуси, так как похоже, что Евросоюз (ЕС) хочет выработать единую стратегию в отношении третьих стран - в плане открытия границ, возобновления поездок, и это на самом деле было бы очень хорошо", - сказал министр. А. Верига также сказал, что сначала нужно сконцентрироваться на возобновлении поездок и открытии границ в границах шенгенского пространства, где используются похожие меры для обуздания пандемии.



"С любыми такими странами, как Беларусь, где болезнь и отрицают, и звучит очень странная риторика, я думаю, очень опасно спешить открывать границы", - добавил он.



В России установлено более 493 тыс. случаев заболевания коронавирусом, по этому показателю Россия занимает третье место после США и Бразилии.



В Беларуси подтверждено более 51 тыс. случаев коронавируса.



Беларусь не принимала таких строгих мер для остановки распространения вируса, как другие страны, месяц назад в стране состоялся парад по случаю Дня победы. Президент Александр Лукашенко умалял угрозу пандемии COVID-19, называя ее "психозом".



* * *



Проверку населения на иммунитет к коронавирусу планируется начать в июле, говорит литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



"Ученые проведут исследование, 10 июля, насколько нам известно, (оно) должно стартовать, использоваться будут те тесты, которые показывают наличие иммунитета", - сказал А. Верига радиостанции Ziniu radijas в четверг.



По словам министра, ожидания того, что коронавирусом переболела значительная часть общества, невелики, кроме того, все еще не ясно, на какое время формируется иммунитет к этому вирусу.



"Пока осложняет та ситуация, что мы не знаем, на какое время формируется этот иммунитет, может ли человек заболеть, повторно заразившись, и заразить других", - сказал А. Верига.



По новейшим официальным данным, в Литве зарегистрировано 1733 случая заражения коронавирусом.



* * *



За минувшие сутки в Литве подтверждено 19 новых случаев коронавируса - это самое большое суточное число случаев за последний месяц.



Общее число заразившихся возросло до 1752, сообщил в четверг Минздрав.



Сейчас в Литве больны коронавирусом 296 человек, выздоровели 1372 человека.



От COVID-19 умерло 74 человека, еще десять заразившихся умерли из-за других причин.



За период с 1 июня в стране зарегистрировано 14 завозных случаев заболевания.



За минувшие сутки проверено 5396 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов составляет 350 тыс. 788.



* * *



После скачка заболеваемости министр предупреждает, что спешка праздновать имеет свою цену



В Литве за сутки подтверждено 19 новых случаев коронавируса, и министр здравоохранения Аурелиюс Верига говорит, что стремление людей скорее устраивать массовые праздники имеет свою цену, а общество должно понять, что необходимость беречься сохраняется.



"Все имеет свою цену. Это стремление скорее на праздники, скорее собраться (...) Достаточно одного заразившегося человека и сразу десять лиц с интенсивным контактом, тестируем всех и находим уже более десяти. Так болезнь и распространяется", - сказал журналистам в сейме в четверг А. Верига.



"Вирус в Литве. Угроза никуда не делась (...). Сохраняется необходимость беречься", - добавил он.



За минувшие сутки в Литве подтверждено 19 новых случаев коронавируса - это самое большое суточное число случаев за последний месяц.



Министр не исключает, что в некоторых отдельных населенных пунктах из-за угрозы распространения коронавируса может быть объявлен карантин.



"Несмотря на то, что от карантина в масштабах страны решено отказаться, я уже упоминал, что может потребоваться карантинировать определенные места. Пока потребности в этом не было", - сказал министр.



По его словам, чтобы избежать распространения вируса, нужно не спешить устраивать праздники, массовые скопление людей.



"Желание очень велико. Конечно, мы видим и понимаем, как трудно обществу держаться, у всех накопилось напряжения и злости, тяжело находиться в таком режиме", - сказал он.



Общее число заразившихся в Литве возросло до 1752, больны коронавирусом 296 человек, выздоровели 1372 человека.



От COVID-19 умерло 74 человека, еще десять заразившихся умерли из-за других причин. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 148 раз Комментарии