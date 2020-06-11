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Л. Линкявичюс: БелАЭС может заработать в августе



Белорусская АЭС (БелАЭС), которую критикует Литва, может быть введена в эксплуатацию в августе, говорит литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

"Следует предполагать, что она может заработать в августе", - сказал министр в четверг на заседании парламентской фракции Либерального движения.

По словам Л. Линкявичюса, 19 июня на саммите Евросоюза (ЕС) президент Гитанас Науседа поднимет вопрос о БелАЭС.

Литва является самым строгим критиком строительства в Беларуси БелАЭС и готова бойкотировать попадание электричества с этой станции на рынок. Минск отклончет критику Вильнюса по поводу того, что новая АЭС будет небезопасной.

Литва старается убедить Эстонию и Латвию тоже бойкотировать электричество с БелАЭС - обес траны поддерживают стремление Литвы, но сами, особенно Латвия, не желают брать обязательство не покупать белорусское электричество после того, как БелАЭС будет введена в эксплуатацию.
Кабмин на прошлой неделе обсудил предложение о соглашении стран Балтии по торговле электроэнергией с третьими странами, однако никакие решения не были приняты.

Подготовленный Министерством энергетики проект соглашения стран Балтии о попадании выработанной на БелАЭС электроэнергии на рынки Балтийских государств не обязывает Латвию и Эстонию не покупать электричество с БелАЭС.

Его раскритиковал Л. Линкявичюс, который сказал, что такое соглашение не отвечает интересам Литвы. Соглашение защищают Министерство энергетики и президентский офис.
BNS
Категории: экономика, политика
Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС
География: Литва
статья прочитана 155 раз
добавлена сегодня, 11 июня, 12:00

Комментарии

Денис
11 июня, 14:01
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Надо занимать очередь на покупку дешевой энергии. Желающих будет море. Кто первый тот выиграет.
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