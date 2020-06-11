Л. Линкявичюс: БелАЭС может заработать в августе 🔊 Воспроизвести



Белорусская АЭС (БелАЭС), которую критикует Литва, может быть введена в эксплуатацию в августе, говорит литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.



"Следует предполагать, что она может заработать в августе", - сказал министр в четверг на заседании парламентской фракции Либерального движения.



По словам Л. Линкявичюса, 19 июня на саммите Евросоюза (ЕС) президент Гитанас Науседа поднимет вопрос о БелАЭС.



Литва является самым строгим критиком строительства в Беларуси БелАЭС и готова бойкотировать попадание электричества с этой станции на рынок. Минск отклончет критику Вильнюса по поводу того, что новая АЭС будет небезопасной.



Литва старается убедить Эстонию и Латвию тоже бойкотировать электричество с БелАЭС - обес траны поддерживают стремление Литвы, но сами, особенно Латвия, не желают брать обязательство не покупать белорусское электричество после того, как БелАЭС будет введена в эксплуатацию. Белорусская АЭС (БелАЭС), которую критикует Литва, может быть введена в эксплуатацию в августе, говорит литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс."Следует предполагать, что она может заработать в августе", - сказал министр в четверг на заседании парламентской фракции Либерального движения.По словам Л. Линкявичюса, 19 июня на саммите Евросоюза (ЕС) президент Гитанас Науседа поднимет вопрос о БелАЭС.Литва является самым строгим критиком строительства в Беларуси БелАЭС и готова бойкотировать попадание электричества с этой станции на рынок. Минск отклончет критику Вильнюса по поводу того, что новая АЭС будет небезопасной.Литва старается убедить Эстонию и Латвию тоже бойкотировать электричество с БелАЭС - обес траны поддерживают стремление Литвы, но сами, особенно Латвия, не желают брать обязательство не покупать белорусское электричество после того, как БелАЭС будет введена в эксплуатацию. Кабмин на прошлой неделе обсудил предложение о соглашении стран Балтии по торговле электроэнергией с третьими странами, однако никакие решения не были приняты.



Подготовленный Министерством энергетики проект соглашения стран Балтии о попадании выработанной на БелАЭС электроэнергии на рынки Балтийских государств не обязывает Латвию и Эстонию не покупать электричество с БелАЭС.



Его раскритиковал Л. Линкявичюс, который сказал, что такое соглашение не отвечает интересам Литвы. Соглашение защищают Министерство энергетики и президентский офис. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 155 раз Комментарии