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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Унесённые пыльной бурей. Новости от FITZROY на 11 июня
“Унесённых ветром” унесла волна борьбы против расизма
Финансовая система Европы намерена создать общий “токсичный” банк
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Кто убил Улофа Пальме выяснили, но не доказали
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Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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