Бирштонас оживает 🔊 Воспроизвести В "Сквере" вас уже ждут







Курортные городки в Литве начинают сезон в этом году поздно. Только к середине июня у людей появилась возможность после карантина позволить себе отдых в санаториях своей страны.



Самый маленький курорт страны - Бирштонас - с апреля замер в ожидании отдыхающих. Их не было, и казалось, городок замер. Ситуация ужасала. Нет людей - нет жизни. Жители отсиживались дома и ждали, когда же начнут приезжать отдыхающие.



Пока был карантин, в санаториях и домах отдыха делали ремонты, всё приводилось в порядок. Весна была затяжной и холодной, поэтому на клумбах цветы высадили только в начале июня. Самый маленький курорт страны - Бирштонас - с апреля замер в ожидании отдыхающих. Их не было, и казалось, городок замер. Ситуация ужасала. Нет людей - нет жизни. Жители отсиживались дома и ждали, когда же начнут приезжать отдыхающие.Пока был карантин, в санаториях и домах отдыха делали ремонты, всё приводилось в порядок. Весна была затяжной и холодной, поэтому на клумбах цветы высадили только в начале июня. Мэр города Нийоле Диргинчене со своими помощниками на этой неделе посещали объекты, которые предназначены для отдыхающих. Вице-мэр Витас Кедерис и отвечающий в самоуправлении за хозяйственную часть Альгис Кедерис осматривали помещения и обсуждали важные вопросы.



Больших мероприятий не планируется проводить в этом году, а небольшими группами люди смогут собираться на открытом воздухе. Гости могут посещать бассейны сейчас только те, кто приобрёл путевки в санатории.



Руководители Бирштонаса







Уже работают все кафе и рестораны, но людей пока немного, поэтому работникам приходится прикладывать много усилий и выдумки, чтобы отдыхающие пришли к ним. Интерьер, разнообразное меню, развлечения для детей и взрослых, завлекательные предложения - все это для посетителей.



Вот, например, кафе «SKVERAS», которое находится в центре города, на площади Басанавичюса, обновило свой интерьер и меню. Для посетителей проводит здесь музыкальные вечера. Есть здесь и пианино, на котором можно помузицировать даже детям. Для них же будет и игровая площадка. А ещё здесь можно выпить чай из тех растений, которые растут прямо здесь. А это и клубника, и чабрец, несколько видов мяты и много других полезных трав. А ещё, конечно, прогулки на катерках и лодочках, рыбалка, поход на гору Витаутаса, на смотровую башню, катание на велосипедах и самокатах в прекрасно оборудованных парках.



И, конечно, пение птиц и чистейший воздух...



Полный релакс для души и тела!







Фото- и видеорепортаж автора



Корреспонденту "Обзора" удалось кратко побеседовать с мэром. По словам Нийоле, в Бирштонасе не было ни одного случая заболевания короновируса. Но все меры предосторожности были соблюдены, поэтому, город готов принимать отдыхающих.Больших мероприятий не планируется проводить в этом году, а небольшими группами люди смогут собираться на открытом воздухе. Гости могут посещать бассейны сейчас только те, кто приобрёл путевки в санатории.Уже работают все кафе и рестораны, но людей пока немного, поэтому работникам приходится прикладывать много усилий и выдумки, чтобы отдыхающие пришли к ним. Интерьер, разнообразное меню, развлечения для детей и взрослых, завлекательные предложения - все это для посетителей.Вот, например,, которое находится в центре города, на площади Басанавичюса, обновило свой интерьер и меню. Для посетителей проводит здесь музыкальные вечера. Есть здесь и пианино, на котором можно помузицировать даже детям. Для них же будет и игровая площадка. А ещё здесь можно выпить чай из тех растений, которые растут прямо здесь. А это и клубника, и чабрец, несколько видов мяты и много других полезных трав. А ещё, конечно, прогулки на катерках и лодочках, рыбалка, поход на гору Витаутаса, на смотровую башню, катание на велосипедах и самокатах в прекрасно оборудованных парках.И, конечно, пение птиц и чистейший воздух...Полный релакс для души и тела! Татьяна СОКОЛОВА , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: курорт, Бирштонас, Нийоле Диргинчене География: Литва — статья прочитана 132 раза Комментарии