В Миннесоте протестующие свалили статую Христофора Колумба 🔊 Воспроизвести Reuters



Участники протестов в американском Сент-Поле (Миннесота) свалили с постамента статую Христофора Колумба. Об этом сообщает



Статуя стояла на территории Капитолия штата. Группа протестующих забросила верёвку на памятник и стянула его на землю. На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, как протестующие пинают поваленную скульптуру.



Губернатор штата Тим Уолз признал «неоднозначную роль», которую сыграл Колумб, говорится в сообщении, однако вместе с тем он призвал сторонников демонтажа памятника следовать процедурам, которые установлены законом. Участники протестов в американском Сент-Поле (Миннесота) свалили с постамента статую Христофора Колумба. Об этом сообщает RT со ссылкой на Fox News.Статуя стояла на территории Капитолия штата. Группа протестующих забросила верёвку на памятник и стянула его на землю. На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, как протестующие пинают поваленную скульптуру.Губернатор штата Тим Уолз признал «неоднозначную роль», которую сыграл Колумб, говорится в сообщении, однако вместе с тем он призвал сторонников демонтажа памятника следовать процедурам, которые установлены законом. The moment the Christopher Columbus statue came crashing down at the Minnesota State Capitol https://t.co/wP1hb1qRlX pic.twitter.com/bucFDAiKxC — FOX 9 (@FOX9) June 10, 2020



В октябре 2019 года в штате Род-Айленд неизвестные осквернили памятник Христофору Колумбу, статуя была забрызгана красной краской, а к постаменту прислонена табличка с надписью: «Прекратить празднование геноцида».



В конце мая 2020 года афроамериканец Джордж Флойд умер в результате действий полицейских.



Его смерть спровоцировала протесты и беспорядке в целом ряде городов США, а также в некоторых городах в других странах, в частности в Великобритании, Канаде и Франции. В октябре 2019 года в штате Род-Айленд неизвестные осквернили памятник Христофору Колумбу, статуя была забрызгана красной краской, а к постаменту прислонена табличка с надписью: «Прекратить празднование геноцида».В конце мая 2020 года афроамериканец Джордж Флойд умер в результате действий полицейских.Его смерть спровоцировала протесты и беспорядке в целом ряде городов США, а также в некоторых городах в других странах, в частности в Великобритании, Канаде и Франции. russian.rt.com Категории: общество, в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: США, протесты, памятники, войска, Колумб — статья прочитана 100 раз Комментарии