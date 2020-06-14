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Стихи



Подарок



Послезавтра, в воскресенье,

будет выставка собак.

Но щенка ко дню рожденья

Мы не выберем никак.



Мне всегда хотелось дога.

Стал вдруг папа говорить:

«Дог съедает очень много,

дога нам не прокормить!»



Мама, отозвав в сторонку,

шепчет на ухо ему:

«Я согласна на болонку,

в чём проблема – не пойму?»



Я уже большой ребёнок

и окончил третий класс.

«Но болонки – для девчонок», -

им твержу в который раз.



Да! Подарки в день рожденья

трудно выбрать детворе.

Только что за наважденье?

У подъезда, во дворе…



Совершенно беспородный,

примостившись под порог,

ждал нас маленький, голодный,

заблудившийся щенок.



Он залаял очень звонко

и ещё вильнул хвостом.

Он лохматый, как болонка,
и задиристый притом.



Словно сеттер, вислоухий.

И коричневый окрас

с чёрным пятнышком на брюхе

и отметиной у глаз.



Улыбнулись папа с мамой

и растрогались до слёз.

Вот подарок, лучший самый –

добрый друг и верный пёс!



А щенок поел из блюдца

и взглянул в мои глаза.

«Ведь друзья не продаются» -

будто б он хотел сказать.



Кроме догов и овчарок

есть на свете, например,

для ценителей в подарок –

настоящий двортерьер!



Рыжий котёнок



Рыжих кошек и девчонок

обхожу я стороной…

Во дворе гулял котёнок –

рыжий, маленький, смешной.



От соседского бульдога

он на дерево вскочил,

пошипел на пса немного

и потом, что было сил,



шустрой белкой выше, выше

стал взбираться по ветвям,

словно вздумал к самой крыше

путь найти на зависть нам.



Вскоре хвостик рыжеватый

средь листвы совсем исчез.

Собрались вокруг ребята.

Я на дерево полез.



Быть, однако, верхолазом

я не думал не гадал.

Вот сорвусь – и будет сразу

непредвиденный скандал.



Дотянулся еле-еле

до кошачьего хвоста.

Силы были на пределе,

я прижал к себе кота.



Я его спасти пытался,

до чего же глупый кот!

Он, наверно, испугался

и вцепился мне в живот.



Было больно и обидно –

я едва не рухнул вниз.

Сквозь листву земли не видно.

Я на дереве повис.



Хоть и шкодил я нередко,

у меня был бледный вид.

Даже девочка-соседка

громко плакала навзрыд.



Очень вовремя и кстати

в довершение чудес

подоспел ко мне спасатель

из команды МЧС.



Ахнул двор! Ну а котёнок

убежал, как заводной…

Рыжих кошек и девчонок

обходите стороной!
Екатерина ПОЛУМИСКОВА, Ставрополь, специально для «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: стихи
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1222
статья прочитана 110 раз
добавлена сегодня, 14 июня, 14:20

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