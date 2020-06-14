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Подарок







Послезавтра, в воскресенье,



будет выставка собак.



Но щенка ко дню рожденья



Мы не выберем никак.







Мне всегда хотелось дога.



Стал вдруг папа говорить:



«Дог съедает очень много,



дога нам не прокормить!»







Мама, отозвав в сторонку,



шепчет на ухо ему:



«Я согласна на болонку,



в чём проблема – не пойму?»







Я уже большой ребёнок



и окончил третий класс.



«Но болонки – для девчонок», -



им твержу в который раз.







Да! Подарки в день рожденья



трудно выбрать детворе.



Только что за наважденье?



У подъезда, во дворе…







Совершенно беспородный,



примостившись под порог,



ждал нас маленький, голодный,



заблудившийся щенок.







Он залаял очень звонко



и ещё вильнул хвостом.



Он лохматый, как болонка, Послезавтра, в воскресенье,будет выставка собак.Но щенка ко дню рожденьяМы не выберем никак.Мне всегда хотелось дога.Стал вдруг папа говорить:«Дог съедает очень много,дога нам не прокормить!»Мама, отозвав в сторонку,шепчет на ухо ему:«Я согласна на болонку,в чём проблема – не пойму?»Я уже большой ребёноки окончил третий класс.«Но болонки – для девчонок», -им твержу в который раз.Да! Подарки в день рожденьятрудно выбрать детворе.Только что за наважденье?У подъезда, во дворе…Совершенно беспородный,примостившись под порог,ждал нас маленький, голодный,заблудившийся щенок.Он залаял очень звонкои ещё вильнул хвостом.Он лохматый, как болонка, и задиристый притом.







Словно сеттер, вислоухий.



И коричневый окрас



с чёрным пятнышком на брюхе



и отметиной у глаз.







Улыбнулись папа с мамой



и растрогались до слёз.



Вот подарок, лучший самый –



добрый друг и верный пёс!







А щенок поел из блюдца



и взглянул в мои глаза.



«Ведь друзья не продаются» -



будто б он хотел сказать.







Кроме догов и овчарок



есть на свете, например,



для ценителей в подарок –



настоящий двортерьер!







Рыжий котёнок







Рыжих кошек и девчонок



обхожу я стороной…



Во дворе гулял котёнок –



рыжий, маленький, смешной.







От соседского бульдога



он на дерево вскочил,



пошипел на пса немного



и потом, что было сил,







шустрой белкой выше, выше



стал взбираться по ветвям,



словно вздумал к самой крыше



путь найти на зависть нам.







Вскоре хвостик рыжеватый



средь листвы совсем исчез.



Собрались вокруг ребята.



Я на дерево полез.







Быть, однако, верхолазом



я не думал не гадал.



Вот сорвусь – и будет сразу



непредвиденный скандал.







Дотянулся еле-еле



до кошачьего хвоста.



Силы были на пределе,



я прижал к себе кота.







Я его спасти пытался,



до чего же глупый кот!



Он, наверно, испугался



и вцепился мне в живот.







Было больно и обидно –



я едва не рухнул вниз.



Сквозь листву земли не видно.



Я на дереве повис.







Хоть и шкодил я нередко,



у меня был бледный вид.



Даже девочка-соседка



громко плакала навзрыд.







Очень вовремя и кстати



в довершение чудес



подоспел ко мне спасатель



из команды МЧС.







Ахнул двор! Ну а котёнок



убежал, как заводной…



Рыжих кошек и девчонок



обходите стороной! Екатерина ПОЛУМИСКОВА, Ставрополь , специально для «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: стихи Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1222 — статья прочитана 110 раз Комментарии