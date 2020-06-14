Подарок
Послезавтра, в воскресенье,
будет выставка собак.
Но щенка ко дню рожденья
Мы не выберем никак.
Мне всегда хотелось дога.
Стал вдруг папа говорить:
«Дог съедает очень много,
дога нам не прокормить!»
Мама, отозвав в сторонку,
шепчет на ухо ему:
«Я согласна на болонку,
в чём проблема – не пойму?»
Я уже большой ребёнок
и окончил третий класс.
«Но болонки – для девчонок», -
им твержу в который раз.
Да! Подарки в день рожденья
трудно выбрать детворе.
Только что за наважденье?
У подъезда, во дворе…
Совершенно беспородный,
примостившись под порог,
ждал нас маленький, голодный,
заблудившийся щенок.
Он залаял очень звонко
и ещё вильнул хвостом.
Он лохматый, как болонка,
и задиристый притом.
Словно сеттер, вислоухий.
И коричневый окрас
с чёрным пятнышком на брюхе
и отметиной у глаз.
Улыбнулись папа с мамой
и растрогались до слёз.
Вот подарок, лучший самый –
добрый друг и верный пёс!
А щенок поел из блюдца
и взглянул в мои глаза.
«Ведь друзья не продаются» -
будто б он хотел сказать.
Кроме догов и овчарок
есть на свете, например,
для ценителей в подарок –
настоящий двортерьер!
Рыжий котёнок
Рыжих кошек и девчонок
обхожу я стороной…
Во дворе гулял котёнок –
рыжий, маленький, смешной.
От соседского бульдога
он на дерево вскочил,
пошипел на пса немного
и потом, что было сил,
шустрой белкой выше, выше
стал взбираться по ветвям,
словно вздумал к самой крыше
путь найти на зависть нам.
Вскоре хвостик рыжеватый
средь листвы совсем исчез.
Собрались вокруг ребята.
Я на дерево полез.
Быть, однако, верхолазом
я не думал не гадал.
Вот сорвусь – и будет сразу
непредвиденный скандал.
Дотянулся еле-еле
до кошачьего хвоста.
Силы были на пределе,
я прижал к себе кота.
Я его спасти пытался,
до чего же глупый кот!
Он, наверно, испугался
и вцепился мне в живот.
Было больно и обидно –
я едва не рухнул вниз.
Сквозь листву земли не видно.
Я на дереве повис.
Хоть и шкодил я нередко,
у меня был бледный вид.
Даже девочка-соседка
громко плакала навзрыд.
Очень вовремя и кстати
в довершение чудес
подоспел ко мне спасатель
из команды МЧС.
Ахнул двор! Ну а котёнок
убежал, как заводной…
Рыжих кошек и девчонок
обходите стороной!
Словно сеттер, вислоухий.
И коричневый окрас
с чёрным пятнышком на брюхе
и отметиной у глаз.
Улыбнулись папа с мамой
и растрогались до слёз.
Вот подарок, лучший самый –
добрый друг и верный пёс!
А щенок поел из блюдца
и взглянул в мои глаза.
«Ведь друзья не продаются» -
будто б он хотел сказать.
Кроме догов и овчарок
есть на свете, например,
для ценителей в подарок –
настоящий двортерьер!
Рыжий котёнок
Рыжих кошек и девчонок
обхожу я стороной…
Во дворе гулял котёнок –
рыжий, маленький, смешной.
От соседского бульдога
он на дерево вскочил,
пошипел на пса немного
и потом, что было сил,
шустрой белкой выше, выше
стал взбираться по ветвям,
словно вздумал к самой крыше
путь найти на зависть нам.
Вскоре хвостик рыжеватый
средь листвы совсем исчез.
Собрались вокруг ребята.
Я на дерево полез.
Быть, однако, верхолазом
я не думал не гадал.
Вот сорвусь – и будет сразу
непредвиденный скандал.
Дотянулся еле-еле
до кошачьего хвоста.
Силы были на пределе,
я прижал к себе кота.
Я его спасти пытался,
до чего же глупый кот!
Он, наверно, испугался
и вцепился мне в живот.
Было больно и обидно –
я едва не рухнул вниз.
Сквозь листву земли не видно.
Я на дереве повис.
Хоть и шкодил я нередко,
у меня был бледный вид.
Даже девочка-соседка
громко плакала навзрыд.
Очень вовремя и кстати
в довершение чудес
подоспел ко мне спасатель
из команды МЧС.
Ахнул двор! Ну а котёнок
убежал, как заводной…
Рыжих кошек и девчонок
обходите стороной!