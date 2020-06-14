Артурас Карнишовас: от вильнюсской «Статибы» до «Чикаго Буллс» 🔊 Воспроизвести Он никогда не играл в НБА, но блистал со сборной Литвы и признавался лучшим баскетболистом Европы



Самый результативный иг­рок сборной Литвы всех времён пишет новую страницу своей биографии. Первый литовец, генеральный менеджер клуба Национальной баскетбольной лиги (НБА) «Денвер Наггетс», пошёл на повышение. Артурас Карнишовас занял должность исполнительного вице-президента по баскетбольным операциям (фронт-офис) легендарного «Чикаго Буллс».



«Это невероятная честь для меня. Я готов к вызову!» – заявил после назначения Артурас.



Карнишовас призван возвращать славные времена «Чикаго Буллс». Артурас сможет нанимать новых генеральных менеджеров, менять главного тренера, выстраивать инфраструктуру организации и будет полностью отвечать за все баскетбольные операции в клубе. Он первый человек в Чикаго, которого пригласили со стороны. Раньше владельцы нанимали людей из структуры самой организации. «Это невероятная честь для меня. Я готов к вызову!» – заявил после назначения Артурас.Карнишовас призван возвращать славные времена «Чикаго Буллс». Артурас сможет нанимать новых генеральных менеджеров, менять главного тренера, выстраивать инфраструктуру организации и будет полностью отвечать за все баскетбольные операции в клубе. Он первый человек в Чикаго, которого пригласили со стороны. Раньше владельцы нанимали людей из структуры самой организации.



После назначения новый глава фронт-офиса «Чикаго» рассказал о том, что для него важны личные взаимоотношения с игроками команды.



«Думаю, от игроков можно будет часто услышать такие слова: «Никогда не видели подобного раньше». Я собираюсь первым приходить в тренировочный комплекс. Буду начинать там работу до них. Мы, возможно, будем вместе завтракать. Будем говорить о семье. Я буду рядом с ними всё то время, пока мы не выстроим особую культуру.



Собираюсь позвонить каждому из игроков «Буллс», чтобы представиться. Знаю их всех, потому что мы тщательно их изучали с точки зрения скаутинга. У нас в «Чикаго» - один их самых молодых составов в лиге. В команде много талантов», – заявил Артурас.



Он также рассказал, какой стиль игры предпочитает и что ценит в баскетболистах: «Мне нравится высокий темп. Нравится, когда отдаётся много пасов, нравится движение мяча. Движение – это очень важно для меня. Мне нравится нападение, в котором игроки могут предугадать действия товарища по команде и поступить соответствующим образом. Нравятся игроки, которые играют, подстраиваясь друг под друга. Такие вещи приходят со временем.



В лиге всё меньшее значение имеют конкретные позиции. Мне нравятся игроки, которые играют на нескольких позициях, универсальные баскетболисты, которые умеют делать разное на площадке».







Учёба в США



Восхождение к спортивным вершинам Артураса было стремительным и ярким. В 1979 году отец - известный игрок вильнюсской «Статибы» Миколас Карнишовас - направил восьмилетнего Артураса в Вильнюсскую баскетбольную школу. Там его сразу определили в старшую группу. На первых порах мальчику было ох как непросто. Зато со своими проблемами он научился справляться самостоятельно.



В команде мастеров «Статибы» Артурас начал играть ещё в 1988 году, а в 1989 году он встал перед выбором: поехать со «Статибой» на крупный международный турнир за рубеж или с товарищами по сборной города - в Днепропетровск, на юношеский чемпионат СССР. Понятно, первый вариант выглядел и перспективнее, и престижнее. Но Артурас выбрал второй. И не прогадал. Вильнюсцы стали победителями, а двухметрового Артураса признали одним из лучших игроков чемпионата.



Этот успех стал для него трамплином в будущее. В том же году в Загребе во время первенства Европы олимпийский чемпион Шарунас Марчюленис порекомендовал Карнишоваса селекционеру из американского университета Сетон Холл.



В СССР началась перестройка, но просто так игроков на Запад не отпускали. Как рассказывал сам Артурас, приходилось получать разрешение всемогущего КГБ.



Сначала он обратился с запросом на поездку в США к руководству Литовской ССР. Его направили в Москву, где в ожиданиях он провёл три дня. В это время решали судьбу литовца – разрешать ему уезжать в Америку или нет. В итоге госбезопасность всё-таки дала «добро».



Прибыв в США, он не знал ни слова по-английски. Со временем акклиматизировался и влился в американский ритм жизни, в том числе начал свободно изъясняться на английском языке. Артурас за четыре сезона дважды помог университету из Сетон Холла победить в турнире конференции «Big East NCAA» и четыре раза подряд участвовать в Мартовском безумии NCAA. Его фамилия неизменно фигурировала во всех преддрафтовых прогнозах и раскладах НБА 1994 года, но, к большому удивлению и огорчению Артураса, его фамилия при выборе новичков не прозвучала.



- Решающую роль сыграл чисто американский взгляд на баскетбол, - вспоминал Карнишовас. - За океаном любят подчеркнуть, что универсальные игроки на площадке нужны только в Европе, а в NBA прежде всего ценится «узкая специализация» - умение либо хорошо защищаться, либо играть под щитом, либо быть виртуозом в нападении...







Звезда сборной Литвы и «Барселоны»



Карнишовас помог сборной Литвы квалифицироваться на Олимпийские игры 1992 года. В Барселоне литовцы завоевали бронзовую медаль – первое знаковое достижение для баскетбольной Литвы после восстановления независимости.



Молодой Артурас изначально не воспринимался лидером команды, где задавали тон олимпийские чемпионы Сеула Арвидас Сабонис, Шарунас Марчюлёнис, Вальдемарас Хомичюс и Римас Куртинайтис. Его участие в Олимпиаде вообще было под вопросом, но в итоговую заявку он всё-таки попал.



Приглашение Карнишоваса в сборную на игры в Барселону сполна оправдало себя: он набирал в среднем 11,2 очка – четвёртый результат в команде после Сабониса, Марчюлёниса и Куртинайтиса.











Не услышав свою фамилию на драфте НБА в 1994 году, Артурас вернулся домой, провёл несколько отборочных матчей за сборную. Однако в Литве Артурас задержался ненадолго. Сперва его пригласили во французский клуб «Шоле». А после блестящего выступления на чемпионате Европы в Афинах, где сборная Литвы завоевала серебряные медали, а дебютант турнира Артурас Карнишовас оказался третьим в списке лучших снайперов, он получил предложение от испанской «Барселоны».



На Олимпиаде-1996 в Атланте Литва снова выиграла бронзовые медали. Но в этот раз Карнишовас был не четвёртой опцией, а практически равноправным напарником Сабониса. Артурас набирал в среднем 15,3 очка – немногим меньше Арвидаса (16,9 очка). С «Барселоной» выиграл чемпионат Испании и дошёл до финала Кубка европейских чемпионов (нынешняя Евролига).



Сезон получился более чем удачным – его признали игроком 1996 года в Европе по версии ФИБА. Лучшего игрока выбирали 21 известный спортивный журналист и 23 из 24 тренеров клубов Кубка европейских чемпионов. Карнишоваса первым в десятке лучших назвали 20 журналистов и 20 тренеров!



В сообщении ФИБА говорилось, что «Карнишовас - второй литовский игрок, вошедший за последние несколько лет в призовую верхушку - год назад этой чести удостоился Арвидас Сабонис. Форвард «Барселоны» сильно отличился в минувшем сезоне, сделал многое, чтобы его клуб попал в финал Кубка европейских чемпионов, а сборная Литвы одержала историческую победу - завоёвана вторая олимпийская бронзовая медаль».



«Барселона» же поздравила Артураса очень скромно. Как он сам говорил, там звёзд не любят. Зато их любят в Литве. Радиостанция «Радиоцентрас» выбрала Карнишоваса «Человеком года» в стране, а президент Литвы Альгирдас Бразаускас вручил Артурасу Орден Великого князя литовского Гядиминаса 2-й степени - за заслуги перед литовским спортом.











На клубном уровне Карнишовас никак не мог задержаться на одном месте. В «Шоле» он пробыл год, в «Барселоне» из-за сложных отношений с главным тренером Аито Гарсия Ренесесом – два, после чего оказался в «Олимпиакосе».



Флагман греческого клубного баскетбола долгосрочной остановкой для Карнишоваса тоже не стал. Хотя с этим периодом связано одно знаковое событие для Артураса. Карнишовас никогда не играл в НБА, но получил возможность соревноваться с лучшими баскетболистами мира в турнире, которого больше не существует. Это клубный турнир «McDonald’s», в котором команды со всего мира боролись за звание сильнейшей на планете.



В октябре 1997 года «Чикаго Буллс» прилетели в Париж, выиграв пять из семи последних чемпионатов НБА. Скотти Пиппен и Деннис Родман восстанавливались после травм и не отправились в Европу, но парижане получили лучший подарок из возможных – Майкла Джордана. Вместе с ним в составе «Буллс» также играли Тони Кукоч, Стив Керр, Рон Харпер и другие знаменитости.



Главным соперником «Чикаго» считался чемпион Евролиги «Олимпиакос», состав которого пополнил лучший баскетболист года в Европе Артурас Карнишовас. Именно эта пара встретилась в финале. Образовались две своеобразные дуэли: Карнишовас против Джордана на площадке и Фил Джексон против Душана Ивковича на тренерском мостике.



Однако интриги не получилось: разница в классе оказалась слишком большая. «Чикаго» разгромил «Олимпиакос» со счётом 104:78. Карнишовас сделал всё что мог в этом матче: с 19 очками он стал самым результативным баскетболистом греческого клуба. При этом Джордан набрал 27 очков всего за 29 минут и заслуженно забрал статуэтку самого полезного игрока турнира.



Через год после встречи с Джорданом Карнишовас снова сменил клуб – на этот раз он подписал контракт с «Фортитудо» из Болоньи. С этим клубом он стал чемпионом Италии и играл в финале Евролиги.



В Италии отыграл два сезона, а затем вернулся в «Барселону». Травмы стали сильно досаждать Карнишовасу, поэтому он завершил карьеру в 2002 году – в 31-летнем возрасте.



Из сборной Литвы он ушёл ещё раньше - в 2000 году, сыграв 80 матчей и набрав 1453 очка. Этого показателя результативности пока никто не превзошёл.







Карьера в НБА



Артурас Карнишовас игроком НБА не стал, но не оставлял надежды хоть как-то быть причастным к лиге. Он работал в офисе НБА по баскетбольным операциям с 2003 года по 2008 год. По сути, это сопоставимая должность с клерками в офисе. То есть пробивать путь наверх приходилось с самых низов.



«Артурас всегда хорошо ладил с людьми, чему доказательством является продолжительная работа в НБА и постоянный подъём вверх по карьерной лестнице. Никто не продвигал его. Он полез в эту среду сам - и пробился», – охарактеризовал Карнишоваса Марчюлёнис в интервью 15min.lt.



С 2008 года Карнишовас пять лет провёл в должности международного скаута «Хьюстон Рокетс». Уже тогда сформировались его основные принципы в оценке потенциала исполнителей.



Спустя десятилетие его труды наконец-то заметили на серьёзном уровне. Летом 2013 года Карнишовас стал помощником генерального менеджера, а летом 2017 года генеральным менеджером «Денвер Наггетс».



В НБА Карнишоваса уважают не только за доскональное понимание европейского баскетбола. Американцы ценят трудовую этику литовца, умение создавать эффективную структуру и стабильность в организации. Отличительной чертой Карнишоваса-функционера является работа по плану. Он не полагается на эмоции и не принимает решения спонтанно, как делают некоторые незадачливые руководители фронт-офисов.



В апреле этого года 49-летний Артурас Карнишовас был назначен на должность вице-президента по баскетбольным операциям шестикратного чемпиона НБА «Чикаго Буллс».



«Наша конечная цель – принести чемпионский титул городу Чикаго. К этому стремится каждая команда в НБА. В конечном итоге только одна команда в год выигрывает чемпионат, и есть бесчисленное множество факторов, которые нельзя контролировать. Но что мы можем контролировать, так это наш подход и методы, лежащие в основе каждого принятого нами решения. Будем требовать друг от друга многого, чтобы оправдать ожидания болельщиков», – цитирует Карнишоваса «Eurohoops».



По данным американских СМИ, специалисты, занимающие самые высокие должности в клубах НБА - генеральные менеджеры, президенты и вице-президенты по баскетбольным операциям, зарабатывают от 1 до 3 млн долларов за сезон. Вознаграждение самых успешных руководителей клубов НБА - ещё выше. Очевидно одно, что в Чикаго Карнишовас заработает больше, нежели в «Денвер Наггетс», который относится к разряду клубов, которые скромнее оплачивают работу сотрудников своих офисов. В отличие от «Буллс», который является одной из самых привлекательных организаций в США.После назначения новый глава фронт-офиса «Чикаго» рассказал о том, что для него важны личные взаимоотношения с игроками команды.«Думаю, от игроков можно будет часто услышать такие слова: «Никогда не видели подобного раньше». Я собираюсь первым приходить в тренировочный комплекс. Буду начинать там работу до них. Мы, возможно, будем вместе завтракать. Будем говорить о семье. Я буду рядом с ними всё то время, пока мы не выстроим особую культуру.Собираюсь позвонить каждому из игроков «Буллс», чтобы представиться. Знаю их всех, потому что мы тщательно их изучали с точки зрения скаутинга. У нас в «Чикаго» - один их самых молодых составов в лиге. В команде много талантов», – заявил Артурас.Он также рассказал, какой стиль игры предпочитает и что ценит в баскетболистах: «Мне нравится высокий темп. Нравится, когда отдаётся много пасов, нравится движение мяча. Движение – это очень важно для меня. Мне нравится нападение, в котором игроки могут предугадать действия товарища по команде и поступить соответствующим образом. Нравятся игроки, которые играют, подстраиваясь друг под друга. Такие вещи приходят со временем.В лиге всё меньшее значение имеют конкретные позиции. Мне нравятся игроки, которые играют на нескольких позициях, универсальные баскетболисты, которые умеют делать разное на площадке».Восхождение к спортивным вершинам Артураса было стремительным и ярким. В 1979 году отец - известный игрок вильнюсской «Статибы» Миколас Карнишовас - направил восьмилетнего Артураса в Вильнюсскую баскетбольную школу. Там его сразу определили в старшую группу. На первых порах мальчику было ох как непросто. Зато со своими проблемами он научился справляться самостоятельно.В команде мастеров «Статибы» Артурас начал играть ещё в 1988 году, а в 1989 году он встал перед выбором: поехать со «Статибой» на крупный международный турнир за рубеж или с товарищами по сборной города - в Днепропетровск, на юношеский чемпионат СССР. Понятно, первый вариант выглядел и перспективнее, и престижнее. Но Артурас выбрал второй. И не прогадал. Вильнюсцы стали победителями, а двухметрового Артураса признали одним из лучших игроков чемпионата.Этот успех стал для него трамплином в будущее. В том же году в Загребе во время первенства Европы олимпийский чемпион Шарунас Марчюленис порекомендовал Карнишоваса селекционеру из американского университета Сетон Холл.В СССР началась перестройка, но просто так игроков на Запад не отпускали. Как рассказывал сам Артурас, приходилось получать разрешение всемогущего КГБ.Сначала он обратился с запросом на поездку в США к руководству Литовской ССР. Его направили в Москву, где в ожиданиях он провёл три дня. В это время решали судьбу литовца – разрешать ему уезжать в Америку или нет. В итоге госбезопасность всё-таки дала «добро».Прибыв в США, он не знал ни слова по-английски. Со временем акклиматизировался и влился в американский ритм жизни, в том числе начал свободно изъясняться на английском языке. Артурас за четыре сезона дважды помог университету из Сетон Холла победить в турнире конференции «Big East NCAA» и четыре раза подряд участвовать в Мартовском безумии NCAA. Его фамилия неизменно фигурировала во всех преддрафтовых прогнозах и раскладах НБА 1994 года, но, к большому удивлению и огорчению Артураса, его фамилия при выборе новичков не прозвучала.- Решающую роль сыграл чисто американский взгляд на баскетбол, - вспоминал Карнишовас. - За океаном любят подчеркнуть, что универсальные игроки на площадке нужны только в Европе, а в NBA прежде всего ценится «узкая специализация» - умение либо хорошо защищаться, либо играть под щитом, либо быть виртуозом в нападении...Карнишовас помог сборной Литвы квалифицироваться на Олимпийские игры 1992 года. В Барселоне литовцы завоевали бронзовую медаль – первое знаковое достижение для баскетбольной Литвы после восстановления независимости.Молодой Артурас изначально не воспринимался лидером команды, где задавали тон олимпийские чемпионы Сеула Арвидас Сабонис, Шарунас Марчюлёнис, Вальдемарас Хомичюс и Римас Куртинайтис. Его участие в Олимпиаде вообще было под вопросом, но в итоговую заявку он всё-таки попал.Приглашение Карнишоваса в сборную на игры в Барселону сполна оправдало себя: он набирал в среднем 11,2 очка – четвёртый результат в команде после Сабониса, Марчюлёниса и Куртинайтиса.Не услышав свою фамилию на драфте НБА в 1994 году, Артурас вернулся домой, провёл несколько отборочных матчей за сборную. Однако в Литве Артурас задержался ненадолго. Сперва его пригласили во французский клуб «Шоле». А после блестящего выступления на чемпионате Европы в Афинах, где сборная Литвы завоевала серебряные медали, а дебютант турнира Артурас Карнишовас оказался третьим в списке лучших снайперов, он получил предложение от испанской «Барселоны».На Олимпиаде-1996 в Атланте Литва снова выиграла бронзовые медали. Но в этот раз Карнишовас был не четвёртой опцией, а практически равноправным напарником Сабониса. Артурас набирал в среднем 15,3 очка – немногим меньше Арвидаса (16,9 очка). С «Барселоной» выиграл чемпионат Испании и дошёл до финала Кубка европейских чемпионов (нынешняя Евролига).Сезон получился более чем удачным – его признали игроком 1996 года в Европе по версии ФИБА. Лучшего игрока выбирали 21 известный спортивный журналист и 23 из 24 тренеров клубов Кубка европейских чемпионов. Карнишоваса первым в десятке лучших назвали 20 журналистов и 20 тренеров!В сообщении ФИБА говорилось, что «Карнишовас - второй литовский игрок, вошедший за последние несколько лет в призовую верхушку - год назад этой чести удостоился Арвидас Сабонис. Форвард «Барселоны» сильно отличился в минувшем сезоне, сделал многое, чтобы его клуб попал в финал Кубка европейских чемпионов, а сборная Литвы одержала историческую победу - завоёвана вторая олимпийская бронзовая медаль».«Барселона» же поздравила Артураса очень скромно. Как он сам говорил, там звёзд не любят. Зато их любят в Литве. Радиостанция «Радиоцентрас» выбрала Карнишоваса «Человеком года» в стране, а президент Литвы Альгирдас Бразаускас вручил Артурасу Орден Великого князя литовского Гядиминаса 2-й степени - за заслуги перед литовским спортом.На клубном уровне Карнишовас никак не мог задержаться на одном месте. В «Шоле» он пробыл год, в «Барселоне» из-за сложных отношений с главным тренером Аито Гарсия Ренесесом – два, после чего оказался в «Олимпиакосе».Флагман греческого клубного баскетбола долгосрочной остановкой для Карнишоваса тоже не стал. Хотя с этим периодом связано одно знаковое событие для Артураса. Карнишовас никогда не играл в НБА, но получил возможность соревноваться с лучшими баскетболистами мира в турнире, которого больше не существует. Это клубный турнир «McDonald’s», в котором команды со всего мира боролись за звание сильнейшей на планете.В октябре 1997 года «Чикаго Буллс» прилетели в Париж, выиграв пять из семи последних чемпионатов НБА. Скотти Пиппен и Деннис Родман восстанавливались после травм и не отправились в Европу, но парижане получили лучший подарок из возможных – Майкла Джордана. Вместе с ним в составе «Буллс» также играли Тони Кукоч, Стив Керр, Рон Харпер и другие знаменитости.Главным соперником «Чикаго» считался чемпион Евролиги «Олимпиакос», состав которого пополнил лучший баскетболист года в Европе Артурас Карнишовас. Именно эта пара встретилась в финале. Образовались две своеобразные дуэли: Карнишовас против Джордана на площадке и Фил Джексон против Душана Ивковича на тренерском мостике.Однако интриги не получилось: разница в классе оказалась слишком большая. «Чикаго» разгромил «Олимпиакос» со счётом 104:78. Карнишовас сделал всё что мог в этом матче: с 19 очками он стал самым результативным баскетболистом греческого клуба. При этом Джордан набрал 27 очков всего за 29 минут и заслуженно забрал статуэтку самого полезного игрока турнира.Через год после встречи с Джорданом Карнишовас снова сменил клуб – на этот раз он подписал контракт с «Фортитудо» из Болоньи. С этим клубом он стал чемпионом Италии и играл в финале Евролиги.В Италии отыграл два сезона, а затем вернулся в «Барселону». Травмы стали сильно досаждать Карнишовасу, поэтому он завершил карьеру в 2002 году – в 31-летнем возрасте.Из сборной Литвы он ушёл ещё раньше - в 2000 году, сыграв 80 матчей и набрав 1453 очка. Этого показателя результативности пока никто не превзошёл.Артурас Карнишовас игроком НБА не стал, но не оставлял надежды хоть как-то быть причастным к лиге. Он работал в офисе НБА по баскетбольным операциям с 2003 года по 2008 год. По сути, это сопоставимая должность с клерками в офисе. То есть пробивать путь наверх приходилось с самых низов.«Артурас всегда хорошо ладил с людьми, чему доказательством является продолжительная работа в НБА и постоянный подъём вверх по карьерной лестнице. Никто не продвигал его. Он полез в эту среду сам - и пробился», – охарактеризовал Карнишоваса Марчюлёнис в интервью 15min.lt.С 2008 года Карнишовас пять лет провёл в должности международного скаута «Хьюстон Рокетс». Уже тогда сформировались его основные принципы в оценке потенциала исполнителей.Спустя десятилетие его труды наконец-то заметили на серьёзном уровне. Летом 2013 года Карнишовас стал помощником генерального менеджера, а летом 2017 года генеральным менеджером «Денвер Наггетс».В НБА Карнишоваса уважают не только за доскональное понимание европейского баскетбола. Американцы ценят трудовую этику литовца, умение создавать эффективную структуру и стабильность в организации. Отличительной чертой Карнишоваса-функционера является работа по плану. Он не полагается на эмоции и не принимает решения спонтанно, как делают некоторые незадачливые руководители фронт-офисов.В апреле этого года 49-летний Артурас Карнишовас был назначен на должность вице-президента по баскетбольным операциям шестикратного чемпиона НБА «Чикаго Буллс».«Наша конечная цель – принести чемпионский титул городу Чикаго. К этому стремится каждая команда в НБА. В конечном итоге только одна команда в год выигрывает чемпионат, и есть бесчисленное множество факторов, которые нельзя контролировать. Но что мы можем контролировать, так это наш подход и методы, лежащие в основе каждого принятого нами решения. Будем требовать друг от друга многого, чтобы оправдать ожидания болельщиков», – цитирует Карнишоваса «Eurohoops». Альгис КАЛАНТА , специально для «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, НБА, Артурас Карнишовас, «Чикаго Буллс» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1222 — статья прочитана 252 раза Комментарии