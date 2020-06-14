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Артурас Карнишовас: от вильнюсской «Статибы» до «Чикаго Буллс»

Он никогда не играл в НБА, но блистал со сборной Литвы и признавался лучшим баскетболистом Европы

Самый результативный иг­рок сборной Литвы всех времён пишет новую страницу своей биографии. Первый литовец, генеральный менеджер клуба Национальной баскетбольной лиги (НБА) «Денвер Наггетс», пошёл на повышение. Артурас Карнишовас занял должность исполнительного вице-президента по баскетбольным операциям (фронт-офис) легендарного «Чикаго Буллс».

«Это невероятная честь для меня. Я готов к вызову!» – заявил после назначения Артурас.

Карнишовас призван возвращать славные времена «Чикаго Буллс». Артурас сможет нанимать новых генеральных менеджеров, менять главного тренера, выстраивать инфраструктуру организации и будет полностью отвечать за все баскетбольные операции в клубе. Он первый человек в Чикаго, которого пригласили со стороны. Раньше владельцы нанимали людей из структуры самой организации.
По данным американских СМИ, специалисты, занимающие самые высокие должности в клубах НБА - генеральные менеджеры, президенты и вице-президенты по баскетбольным операциям, зарабатывают от 1 до 3 млн долларов за сезон. Вознаграждение самых успешных руководителей клубов НБА - ещё выше. Очевидно одно, что в Чикаго Карнишовас заработает больше, нежели в «Денвер Наггетс», который относится к разряду клубов, которые скромнее оплачивают работу сотрудников своих офисов. В отличие от «Буллс», который является одной из самых привлекательных организаций в США.

После назначения новый глава фронт-офиса «Чикаго» рассказал о том, что для него важны личные взаимоотношения с игроками команды.

«Думаю, от игроков можно будет часто услышать такие слова: «Никогда не видели подобного раньше». Я собираюсь первым приходить в тренировочный комплекс. Буду начинать там работу до них. Мы, возможно, будем вместе завтракать. Будем говорить о семье. Я буду рядом с ними всё то время, пока мы не выстроим особую культуру.

Собираюсь позвонить каждому из игроков «Буллс», чтобы представиться. Знаю их всех, потому что мы тщательно их изучали с точки зрения скаутинга. У нас в «Чикаго» - один их самых молодых составов в лиге. В команде много талантов», – заявил Артурас.

Он также рассказал, какой стиль игры предпочитает и что ценит в баскетболистах: «Мне нравится высокий темп. Нравится, когда отдаётся много пасов, нравится движение мяча. Движение – это очень важно для меня. Мне нравится нападение, в котором игроки могут предугадать действия товарища по команде и поступить соответствующим образом. Нравятся игроки, которые играют, подстраиваясь друг под друга. Такие вещи приходят со временем.

В лиге всё меньшее значение имеют конкретные позиции. Мне нравятся игроки, которые играют на нескольких позициях, универсальные баскетболисты, которые умеют делать разное на площадке».



Учёба в США

Восхождение к спортивным вершинам Артураса было стремительным и ярким. В 1979 году отец - известный игрок вильнюсской «Статибы» Миколас Карнишовас - направил восьмилетнего Артураса в Вильнюсскую баскетбольную школу. Там его сразу определили в старшую группу. На первых порах мальчику было ох как непросто. Зато со своими проблемами он научился справляться самостоятельно.

В команде мастеров «Статибы» Артурас начал играть ещё в 1988 году, а в 1989 году он встал перед выбором: поехать со «Статибой» на крупный международный турнир за рубеж или с товарищами по сборной города - в Днепропетровск, на юношеский чемпионат СССР. Понятно, первый вариант выглядел и перспективнее, и престижнее. Но Артурас выбрал второй. И не прогадал. Вильнюсцы стали победителями, а двухметрового Артураса признали одним из лучших игроков чемпионата.

Этот успех стал для него трамплином в будущее. В том же году в Загребе во время первенства Европы олимпийский чемпион Шарунас Марчюленис порекомендовал Карнишоваса селекционеру из американского университета Сетон Холл.

В СССР началась перестройка, но просто так игроков на Запад не отпускали. Как рассказывал сам Артурас, приходилось получать разрешение всемогущего КГБ.

Сначала он обратился с запросом на поездку в США к руководству Литовской ССР. Его направили в Москву, где в ожиданиях он провёл три дня. В это время решали судьбу литовца – разрешать ему уезжать в Америку или нет. В итоге госбезопасность всё-таки дала «добро».

Прибыв в США, он не знал ни слова по-английски. Со временем акклиматизировался и влился в американский ритм жизни, в том числе начал свободно изъясняться на английском языке. Артурас за четыре сезона дважды помог университету из Сетон Холла победить в турнире конференции «Big East NCAA» и четыре раза подряд участвовать в Мартовском безумии NCAA. Его фамилия неизменно фигурировала во всех преддрафтовых прогнозах и раскладах НБА 1994 года, но, к большому удивлению и огорчению Артураса, его фамилия при выборе новичков не прозвучала.

- Решающую роль сыграл чисто американский взгляд на баскетбол, - вспоминал Карнишовас. - За океаном любят подчеркнуть, что универсальные игроки на площадке нужны только в Европе, а в NBA прежде всего ценится «узкая специализация» - умение либо хорошо защищаться, либо играть под щитом, либо быть виртуозом в нападении...



Звезда сборной Литвы и «Барселоны»

Карнишовас помог сборной Литвы квалифицироваться на Олимпийские игры 1992 года. В Барселоне литовцы завоевали бронзовую медаль – первое знаковое достижение для баскетбольной Литвы после восстановления независимости.

Молодой Артурас изначально не воспринимался лидером команды, где задавали тон олимпийские чемпионы Сеула Арвидас Сабонис, Шарунас Марчюлёнис, Вальдемарас Хомичюс и Римас Куртинайтис. Его участие в Олимпиаде вообще было под вопросом, но в итоговую заявку он всё-таки попал.

Приглашение Карнишоваса в сборную на игры в Барселону сполна оправдало себя: он набирал в среднем 11,2 очка – четвёртый результат в команде после Сабониса, Марчюлёниса и Куртинайтиса.





Не услышав свою фамилию на драфте НБА в 1994 году, Артурас вернулся домой, провёл несколько отборочных матчей за сборную. Однако в Литве Артурас задержался ненадолго. Сперва его пригласили во французский клуб «Шоле». А после блестящего выступления на чемпионате Европы в Афинах, где сборная Литвы завоевала серебряные медали, а дебютант турнира Артурас Карнишовас оказался третьим в списке лучших снайперов, он получил предложение от испанской «Барселоны».

На Олимпиаде-1996 в Атланте Литва снова выиграла бронзовые медали. Но в этот раз Карнишовас был не четвёртой опцией, а практически равноправным напарником Сабониса. Артурас набирал в среднем 15,3 очка – немногим меньше Арвидаса (16,9 очка). С «Барселоной» выиграл чемпионат Испании и дошёл до финала Кубка европейских чемпионов (нынешняя Евролига).

Сезон получился более чем удачным – его признали игроком 1996 года в Европе по версии ФИБА. Лучшего игрока выбирали 21 известный спортивный журналист и 23 из 24 тренеров клубов Кубка европейских чемпионов. Карнишоваса первым в десятке лучших назвали 20 журналистов и 20 тренеров!

В сообщении ФИБА говорилось, что «Карнишовас - второй литовский игрок, вошедший за последние несколько лет в призовую верхушку - год назад этой чести удостоился Арвидас Сабонис. Форвард «Барселоны» сильно отличился в минувшем сезоне, сделал многое, чтобы его клуб попал в финал Кубка европейских чемпионов, а сборная Литвы одержала историческую победу - завоёвана вторая олимпийская бронзовая медаль».

«Барселона» же поздравила Артураса очень скромно. Как он сам говорил, там звёзд не любят. Зато их любят в Литве. Радиостанция «Радиоцентрас» выбрала Карнишоваса «Человеком года» в стране, а президент Литвы Альгирдас Бразаускас вручил Артурасу Орден Великого князя литовского Гядиминаса 2-й степени - за заслуги перед литовским спортом.





На клубном уровне Карнишовас никак не мог задержаться на одном месте. В «Шоле» он пробыл год, в «Барселоне» из-за сложных отношений с главным тренером Аито Гарсия Ренесесом – два, после чего оказался в «Олимпиакосе».

Флагман греческого клубного баскетбола долгосрочной остановкой для Карнишоваса тоже не стал. Хотя с этим периодом связано одно знаковое событие для Артураса. Карнишовас никогда не играл в НБА, но получил возможность соревноваться с лучшими баскетболистами мира в турнире, которого больше не существует. Это клубный турнир «McDonald’s», в котором команды со всего мира боролись за звание сильнейшей на планете.

В октябре 1997 года «Чикаго Буллс» прилетели в Париж, выиграв пять из семи последних чемпионатов НБА. Скотти Пиппен и Деннис Родман восстанавливались после травм и не отправились в Европу, но парижане получили лучший подарок из возможных – Майкла Джордана. Вместе с ним в составе «Буллс» также играли Тони Кукоч, Стив Керр, Рон Харпер и другие знаменитости.

Главным соперником «Чикаго» считался чемпион Евролиги «Олимпиакос», состав которого пополнил лучший баскетболист года в Европе Артурас Карнишовас. Именно эта пара встретилась в финале. Образовались две своеобразные дуэли: Карнишовас против Джордана на площадке и Фил Джексон против Душана Ивковича на тренерском мостике.

Однако интриги не получилось: разница в классе оказалась слишком большая. «Чикаго» разгромил «Олимпиакос» со счётом 104:78. Карнишовас сделал всё что мог в этом матче: с 19 очками он стал самым результативным баскетболистом греческого клуба. При этом Джордан набрал 27 очков всего за 29 минут и заслуженно забрал статуэтку самого полезного игрока турнира.

Через год после встречи с Джорданом Карнишовас снова сменил клуб – на этот раз он подписал контракт с «Фортитудо» из Болоньи. С этим клубом он стал чемпионом Италии и играл в финале Евролиги.

В Италии отыграл два сезона, а затем вернулся в «Барселону». Травмы стали сильно досаждать Карнишовасу, поэтому он завершил карьеру в 2002 году – в 31-летнем возрасте.

Из сборной Литвы он ушёл ещё раньше - в 2000 году, сыграв 80 матчей и набрав 1453 очка. Этого показателя результативности пока никто не превзошёл.



Карьера в НБА

Артурас Карнишовас игроком НБА не стал, но не оставлял надежды хоть как-то быть причастным к лиге. Он работал в офисе НБА по баскетбольным операциям с 2003 года по 2008 год. По сути, это сопоставимая должность с клерками в офисе. То есть пробивать путь наверх приходилось с самых низов.

«Артурас всегда хорошо ладил с людьми, чему доказательством является продолжительная работа в НБА и постоянный подъём вверх по карьерной лестнице. Никто не продвигал его. Он полез в эту среду сам - и пробился», – охарактеризовал Карнишоваса Марчюлёнис в интервью 15min.lt.

С 2008 года Карнишовас пять лет провёл в должности международного скаута «Хьюстон Рокетс». Уже тогда сформировались его основные принципы в оценке потенциала исполнителей.

Спустя десятилетие его труды наконец-то заметили на серьёзном уровне. Летом 2013 года Карнишовас стал помощником генерального менеджера, а летом 2017 года генеральным менеджером «Денвер Наггетс».

В НБА Карнишоваса уважают не только за доскональное понимание европейского баскетбола. Американцы ценят трудовую этику литовца, умение создавать эффективную структуру и стабильность в организации. Отличительной чертой Карнишоваса-функционера является работа по плану. Он не полагается на эмоции и не принимает решения спонтанно, как делают некоторые незадачливые руководители фронт-офисов.

В апреле этого года 49-летний Артурас Карнишовас был назначен на должность вице-президента по баскетбольным операциям шестикратного чемпиона НБА «Чикаго Буллс».

«Наша конечная цель – принести чемпионский титул городу Чикаго. К этому стремится каждая команда в НБА. В конечном итоге только одна команда в год выигрывает чемпионат, и есть бесчисленное множество факторов, которые нельзя контролировать. Но что мы можем контролировать, так это наш подход и методы, лежащие в основе каждого принятого нами решения. Будем требовать друг от друга многого, чтобы оправдать ожидания болельщиков», – цитирует Карнишоваса «Eurohoops».

Альгис КАЛАНТА, специально для «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: баскетбол, НБА, Артурас Карнишовас, «Чикаго Буллс»
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1222
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добавлена сегодня, 14 июня, 09:40

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