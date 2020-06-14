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Клайпедский драматический театр приглашает
Театр объявляет репертуар на летний сезон и призывает публику поддержать деятельность театра.
Вместе со смягчением условий карантина в стране, Клайпедский театр снова приглашает зрителей на спектакли в залах и готовится представить премьеру. Хотя условия и репетиций, и показа спектаклей сейчас не такие, как до карантина, но это хороший случай возобновить общение и снова окунуться в мир театра.
В июне зрители смогут посмотреть:
13 июня в 18.30 - спектакль «Эвридика» режиссёра М.Пажерецкаса по пьесе Ж.Ануя;
19 июня в 18.30 - спектакль «Отец» по пьесе А.Стриндберга (реж. М.Кимеле);
28 июня в 14 час. – театрализованный спектакль-экскурсию «Стул из дома комедий», реж. Л.Вишняускас, автор текста С.Симана.
Билеты на спектакли распространяет tiketa.lt
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: театр
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1222
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