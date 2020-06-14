Клайпедский драматический театр приглашает 🔊 Воспроизвести



Театр объявляет репертуар на летний сезон и призывает публику поддержать деятельность театра.



Вместе со смягчением условий карантина в стране, Клайпедский театр снова приглашает зрителей на спектакли в залах и готовится представить премьеру. Хотя условия и репетиций, и показа спектаклей сейчас не такие, как до карантина, но это хороший случай возобновить общение и снова окунуться в мир театра.



В июне зрители смогут посмотреть:



13 июня в 18.30 - спектакль «Эвридика» режиссёра М.Пажерецкаса по пьесе Ж.Ануя;



19 июня в 18.30 - спектакль «Отец» по пьесе А.Стриндберга (реж. М.Кимеле);



28 июня в 14 час. – театрализованный спектакль-экскурсию «Стул из дома комедий», реж. Л.Вишняускас, автор текста С.Симана.



Билеты на спектакли распространяет tiketa.lt Театр объявляет репертуар на летний сезон и призывает публику поддержать деятельность театра.Вместе со смягчением условий карантина в стране, Клайпедский театр снова приглашает зрителей на спектакли в залах и готовится представить премьеру. Хотя условия и репетиций, и показа спектаклей сейчас не такие, как до карантина, но это хороший случай возобновить общение и снова окунуться в мир театра.В июне зрители смогут посмотреть:13 июня в 18.30 - спектакль «Эвридика» режиссёра М.Пажерецкаса по пьесе Ж.Ануя;19 июня в 18.30 - спектакль «Отец» по пьесе А.Стриндберга (реж. М.Кимеле);28 июня в 14 час. – театрализованный спектакль-экскурсию «Стул из дома комедий», реж. Л.Вишняускас, автор текста С.Симана.Билеты на спектакли распространяет tiketa.lt Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: театр Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1222 — статья прочитана 97 раз Комментарии