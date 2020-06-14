Ребёнок пропадает не сразу 🔊 Воспроизвести Совсем недавно мы отмечали День защиты детей, начало лета, а перед этим - 25 мая - в международном календаре был ещё один день, напрямую касающийся детей, - Международный день пропавших детей.



«Обзор» сознательно не стал беседовать с директором Центра помощи семьям с пропавшими людьми Натальей КУРЧИНСКОЙ накануне 25 мая, чтобы сместить акцент с важности такого дня на реальное отношение нашего общества к проблеме пропавших детей.



Поэтому и первый вопрос собеседнице на днях, когда уже наступило лето, был задан именно в таком виде:



- Можно ли сказать, что в Литве в этот день государство и общество «немножечко» вспоминают о том, что дети в нашей стране пропадают, чтобы потом снова забыть об этой беде на год?



- В Литве Международный день пропавших детей стали отмечать с 2006 года, когда по инициативе нашего Центра Сейм включил этот день в список памятных дней. Наша же организация образовалась в 1994 году. «Обзор» сознательно не стал беседовать с директором Центра помощи семьям с пропавшими людьми Натальей КУРЧИНСКОЙ накануне 25 мая, чтобы сместить акцент с важности такого дня на реальное отношение нашего общества к проблеме пропавших детей.Поэтому и первый вопрос собеседнице на днях, когда уже наступило лето, был задан именно в таком виде:- В Литве Международный день пропавших детей стали отмечать с 2006 года, когда по инициативе нашего Центра Сейм включил этот день в список памятных дней. Наша же организация образовалась в 1994 году.



Мы также организовали во всех общеобразовательных школах Литвы конкурс рисунков «Мы вас не забыли», частью которого была и викторина с вопросами об упомянутой мною скульптуре «Мама!..». Мы хотели, чтобы и конкурс, и викторина были своеобразным предупреждением детям.







Возвращаясь к скульптуре девочки, установленной по инициативе нашего центра (на самом деле все расходы по установке памятника и оплату работы скульптора Ромуальдаса Квинтаса взяла на себя сама Наталья Курчинская, мать без вести пропавшего сына, оплатившая из своих личных сбережений 20 000 евро. – Прим. «Обзора»), хочу заметить, что она стала не только символом и помощником в нашей деятельности, но и достопримечательностью Вильнюса. Многие дети знают уже о примете: если погладить ручки девочке, то ты уже не пропадёшь.



Создал её лучший, на мой взгляд, скульптор в истории современной Литвы - Ромуальдас Квинтас. Он делал эту скульптуру, пропустив беду через своё сердце. Жаль, что он ушёл из жизни так рано.



Скульптуру эту, кстати, освятил Папа Римский Франциск, погладив её (вот так родилась примета!) и благословив каждого ребёнка словами: «Я буду молиться за всех пропавших без вести и страдающих детей».



- Наталья, у меня складывается впечатление, что мой вопрос Вы восприняли исключительно в свой адрес, адрес возглавляемого Вами центра, тогда как меня больше интересовала Ваша оценка того, насколько неформально к проблеме пропавших детей относятся в Литве государство и общество в целом?



- Может быть, у кого-то и сложилось впечатление, что в Литве к проблеме пропавших детей относятся формально, но на самом деле это не так. Даже в условиях нынешнего карантина было сделано очень многое. Поищите в литовском интернете информацию об этом дне в нынешнем году, и вы убедитесь, что практически во всех самоуправлениях этой дате было уделено нынче должное внимание.



Я уж не говорю о том, насколько сильно изменилось отношение государства и общества в целом хотя бы за два десятка последних лет.



- А что собой представляет возглавляемая Вами общественная организация?



- Нашу организацию 26 лет назад создали женщины, чьи семьи столкнулись с этой бедой – с пропажей ребёнка. Пропали по самым разным причинам, в том числе и в тех случаях, когда дети уезжают за границу и исчезают там.



В те годы, напомню, когда пропадал ребёнок, надо было обращаться в так называемые детские комнаты, где родителям, как правило, заявляли, что они должны ждать хотя бы неделю (хотя в таких случаях существовал и официальный срок – три дня). А если ребёнок не вернётся, то тогда уже могли официально объявить поиски.



С таким отношением сталкивались многие, и это стало одной из причин создания нашего центра - не только подталкивать власти, но и самим делать всё возможное, пока не стало поздно.



Сейчас же ситуация совершенно иная: при пропаже ребёнка полиция реагирует очень оперативно. К поискам тут же подключается общественность, активно используя для этого социальные сети.



Что же касается нашего центра, то мы оказываем психологическую помощь семьям, столкнувшимся с такой бедой, ведём профилактические беседы с детьми.



У нас, как и в других странах ЕС, есть номер телефона специальной «горячей линии» - 116000, работающий 24 часа в сутки и семь дней в неделю, по которому родители могут обращаться к нам в подобных случаях.



В Литве линию 116000 администрирует Центр поддержки семей пропавших без вести людей (Dingusių žmonių šeimų paramos centras). К слову, это международный номер, действующий по всему Евросоюзу, плюс Украина, Албания, Босния, Швейцария…



По моему опыту, скажу, что за границей люди активнее используют этот канал, это средство помощи, чем у нас, в Литве.



Наш центр является частью общеевропейской системы поиска пропавших детей Amber Alert, которая также работает очень оперативно. Правда, используется она, как правило, в особых случаях, когда ребёнку угрожает реальная опасность. И объяснение этому очень простое: масштабы проблемы столь велики, что она просто не смогла бы реагировать на каждый случай. В Англии, например, в год пропадает примерно 112 тысяч детей, в Германии – более 100 тысяч, а всего по Европе за год в среднем пропадает 250 тысяч детей!



Многие думают, что его эта проблема не касается, поскольку уверены, что в их семьях – всё нормально, но дети есть дети…



Да, в большинстве случаев дети возвращаются домой сами или их находят.



В Европе на линию 116000, охватывающую 31 страну, за год поступает свыше 250 тысяч звонков. Управляется эта линия центром Missing Children Europe (MCE), который находится в Брюсселе. В Литве же, к слову, в прошлом году в Регистр поиска пропавших граждан были внесены имена 4624 человек, 3612 из них, или 77% – это дети. Те, кто убегает из дому, домов опеки, порой не в первый раз (и всякой побег в упомянутой системе фиксируется как новый, отдельный случай). И всякий раз такого беглеца сразу же начинают искать. Поскольку никто не может гарантировать, что в этот раз он не станет жертвой преступления, что им не воспользуются торговцы людьми или криминальный мир, что заставит их нарушать закон, принося выгоду взрослым преступникам.



А в этом году, по состоянию на 30 апреля, в Регистре поиска пропавших без вести уже было зафиксировано 776 случаев пропажи детей.



В нашем центре 13 штатных сотрудников, финансирование обеспечиваем сами себе – подавая и реализуя заявки в рамках различных грантов. Работе той же «горячей линии» 116000 помогает Министерство внутренних дел, помогает нам и Министерство социальной защиты. Вильнюсское самоуправление выдало в безвозмездную аренду помещение. Мы благодарны также тем, кто перечисляет нам 1,2% своей зарплаты, всем нашим волонтёрам.



- Назовите, пожалуйста, основные причины, по которым пропадают дети? Что характерно для каждой из них?



- Я всегда говорю, что дети не уходят из дома просто так, в никуда, безо всякой причины. Они уходят, убегают от чего-то. Значит, что-то дома может быть не так.



Насилие, кстати, не обязательно должно быть физическим, оно может быть и психологическим, и от этого ребёнку ничуть не легче. Если ребёнка постоянно наказывают – за плохие оценки, за то, что не вовремя пришёл, за любой промах или ошибку, не стараясь помочь ему, то дети даже из очень благополучных семей (и речь здесь вовсе не обязательно идёт о финансовом благополучии) могут покинуть свой дом.



Уходя из дома, они как бы выражают свой протест против своего положения в семье, а потом уже боятся вернуться.



Родители в таких случаях нередко удивляются: и чего ему не хватало? У него же всё было, мы всё ему покупаем, у других нет нашего достатка.



Да, в наше сумасшедшее время очень многим приходится много работать, и порой на собственного ребёнка остаётся совсем мало времени. И тогда может случиться всё что угодно.



Я уж не говорю о семьях из группы риска, социально неблагополучных, где всё и так ясно.



А на улице беглецы могут встретить тех, кто их выслушает, поддержит, убедит в том, что они на многое способны, например, назло кому-то что-то украсть, кого-то избить, проверить себя на торговле наркотиками, а то и на их употреблении. Несовершеннолетнего ведь не осудят, уверяют таких беглецов. А такие криминальные «опекуны», как правило, являются очень хорошими психологами.



Бывает, что после бегства дети возвращаются домой уже с деньгами, дорогими покупками, и это первый знак обеспокоиться родителям или опекунам.



Уделяйте ребёнку хотя бы 25 минут в день! Нужно постараться установить контакт с ним. Это такая же личность, но только маленькая.



- А что Вы можете сказать о чисто криминальных причинах исчезновения, когда детей похищают, вынуждают уйти из дому, используя преступные способы? Их за последние годы стало больше или меньше?



- Сейчас уже нет такого, чтобы ребёнка затолкали в багажник и увезли. Вспомните недавний случай, когда вся Литва выясняла: так был ли похищен ребёнок в Вильнюсе или нет.



Я даже уже и не помню, чтобы у нас в стране случилось что-то подобное на самом деле.



А вот когда один из родителей без ведома другого родителя тайком увозит ребёнка, такое ещё бывает, и это тоже считается похищением.



- Социальные сети сегодня являются и большим подспорьем для вас, и одновременно большим опасным местом для детей…



- Да, соцсети являются очень важным направлением в нашей работе. Мы стараемся разъяснять детям, насколько осторожным нужно быть в интернете, всегда помнить, что с той стороны виртуального моста может быть человек с очень нехорошими замыслами и целями.



Наступает лето, когда у детей будет ещё больше свободного времени, и очень важно, чтобы родители понимали, что они для своих детей должны стать друзьями, а не надзирателями.



Интересуйтесь, чем живёт ваш ребёнок, что его волнует.



Да, ваши с сыном или дочкой миры могут находиться очень далеко друг от друга, но это не значит, что мир ребёнка может быть вам совершенно неинтересен.



Если ребёнок будет знать, что может вам довериться, что вы его всегда поддержите, то и шансов у беды будет гораздо меньше. В этом году обычным общественным мероприятиям, в том числе и тем, что мы проводим у скульптуры пропавшего ребёнка, находящейся в Вильнюсе, на территории Центра детей и молодёжи, помешали всем известные карантинные ограничения. Но мы всё же отметили этот день при помощи публикаций на площадках информационных агентств и популярных порталов. В этих публикациях, к слову, мы ещё раз напомнили обществу о масштабах этой беды, приведя статистику пропавших в Литве детей.Мы также организовали во всех общеобразовательных школах Литвы конкурс рисунков «Мы вас не забыли», частью которого была и викторина с вопросами об упомянутой мною скульптуре «Мама!..». Мы хотели, чтобы и конкурс, и викторина были своеобразным предупреждением детям.Меня очень обрадовало, что в этот раз многие дети участвовали в конкурсе вместе с родителями, чего так не хватало в прежние годы.Возвращаясь к скульптуре девочки, установленной по инициативе нашего центра (на самом деле все расходы по установке памятника и оплату работы скульптора Ромуальдаса Квинтаса взяла на себя сама Наталья Курчинская, мать без вести пропавшего сына, оплатившая из своих личных сбережений 20 000 евро. – Прим. «Обзора»), хочу заметить, что она стала не только символом и помощником в нашей деятельности, но и достопримечательностью Вильнюса. Многие дети знают уже о примете: если погладить ручки девочке, то ты уже не пропадёшь.Создал её лучший, на мой взгляд, скульптор в истории современной Литвы - Ромуальдас Квинтас. Он делал эту скульптуру, пропустив беду через своё сердце. Жаль, что он ушёл из жизни так рано.Скульптуру эту, кстати, освятил Папа Римский Франциск, погладив её (вот так родилась примета!) и благословив каждого ребёнка словами: «Я буду молиться за всех пропавших без вести и страдающих детей».- Может быть, у кого-то и сложилось впечатление, что в Литве к проблеме пропавших детей относятся формально, но на самом деле это не так. Даже в условиях нынешнего карантина было сделано очень многое. Поищите в литовском интернете информацию об этом дне в нынешнем году, и вы убедитесь, что практически во всех самоуправлениях этой дате было уделено нынче должное внимание.Я уж не говорю о том, насколько сильно изменилось отношение государства и общества в целом хотя бы за два десятка последних лет.- Нашу организацию 26 лет назад создали женщины, чьи семьи столкнулись с этой бедой – с пропажей ребёнка. Пропали по самым разным причинам, в том числе и в тех случаях, когда дети уезжают за границу и исчезают там.В те годы, напомню, когда пропадал ребёнок, надо было обращаться в так называемые детские комнаты, где родителям, как правило, заявляли, что они должны ждать хотя бы неделю (хотя в таких случаях существовал и официальный срок – три дня). А если ребёнок не вернётся, то тогда уже могли официально объявить поиски.С таким отношением сталкивались многие, и это стало одной из причин создания нашего центра - не только подталкивать власти, но и самим делать всё возможное, пока не стало поздно.Сейчас же ситуация совершенно иная: при пропаже ребёнка полиция реагирует очень оперативно. К поискам тут же подключается общественность, активно используя для этого социальные сети.Что же касается нашего центра, то мы оказываем психологическую помощь семьям, столкнувшимся с такой бедой, ведём профилактические беседы с детьми.У нас, как и в других странах ЕС, есть номер телефона специальной «горячей линии» - 116000, работающий 24 часа в сутки и семь дней в неделю, по которому родители могут обращаться к нам в подобных случаях.В Литве линию 116000 администрирует Центр поддержки семей пропавших без вести людей (Dingusių žmonių šeimų paramos centras). К слову, это международный номер, действующий по всему Евросоюзу, плюс Украина, Албания, Босния, Швейцария…По моему опыту, скажу, что за границей люди активнее используют этот канал, это средство помощи, чем у нас, в Литве.Наш центр является частью общеевропейской системы поиска пропавших детей Amber Alert, которая также работает очень оперативно. Правда, используется она, как правило, в особых случаях, когда ребёнку угрожает реальная опасность. И объяснение этому очень простое: масштабы проблемы столь велики, что она просто не смогла бы реагировать на каждый случай. В Англии, например, в год пропадает примерно 112 тысяч детей, в Германии – более 100 тысяч, а всего по Европе за год в среднем пропадает 250 тысяч детей!Многие думают, что его эта проблема не касается, поскольку уверены, что в их семьях – всё нормально, но дети есть дети…Да, в большинстве случаев дети возвращаются домой сами или их находят.В Европе на линию 116000, охватывающую 31 страну, за год поступает свыше 250 тысяч звонков. Управляется эта линия центром Missing Children Europe (MCE), который находится в Брюсселе. В Литве же, к слову, в прошлом году в Регистр поиска пропавших граждан были внесены имена 4624 человек, 3612 из них, или 77% – это дети. Те, кто убегает из дому, домов опеки, порой не в первый раз (и всякой побег в упомянутой системе фиксируется как новый, отдельный случай). И всякий раз такого беглеца сразу же начинают искать. Поскольку никто не может гарантировать, что в этот раз он не станет жертвой преступления, что им не воспользуются торговцы людьми или криминальный мир, что заставит их нарушать закон, принося выгоду взрослым преступникам.А в этом году, по состоянию на 30 апреля, в Регистре поиска пропавших без вести уже было зафиксировано 776 случаев пропажи детей.В нашем центре 13 штатных сотрудников, финансирование обеспечиваем сами себе – подавая и реализуя заявки в рамках различных грантов. Работе той же «горячей линии» 116000 помогает Министерство внутренних дел, помогает нам и Министерство социальной защиты. Вильнюсское самоуправление выдало в безвозмездную аренду помещение. Мы благодарны также тем, кто перечисляет нам 1,2% своей зарплаты, всем нашим волонтёрам.- Я всегда говорю, что дети не уходят из дома просто так, в никуда, безо всякой причины. Они уходят, убегают от чего-то. Значит, что-то дома может быть не так.Насилие, кстати, не обязательно должно быть физическим, оно может быть и психологическим, и от этого ребёнку ничуть не легче. Если ребёнка постоянно наказывают – за плохие оценки, за то, что не вовремя пришёл, за любой промах или ошибку, не стараясь помочь ему, то дети даже из очень благополучных семей (и речь здесь вовсе не обязательно идёт о финансовом благополучии) могут покинуть свой дом.Уходя из дома, они как бы выражают свой протест против своего положения в семье, а потом уже боятся вернуться.Родители в таких случаях нередко удивляются: и чего ему не хватало? У него же всё было, мы всё ему покупаем, у других нет нашего достатка.Да, в наше сумасшедшее время очень многим приходится много работать, и порой на собственного ребёнка остаётся совсем мало времени. И тогда может случиться всё что угодно.Я уж не говорю о семьях из группы риска, социально неблагополучных, где всё и так ясно.А на улице беглецы могут встретить тех, кто их выслушает, поддержит, убедит в том, что они на многое способны, например, назло кому-то что-то украсть, кого-то избить, проверить себя на торговле наркотиками, а то и на их употреблении. Несовершеннолетнего ведь не осудят, уверяют таких беглецов. А такие криминальные «опекуны», как правило, являются очень хорошими психологами.Бывает, что после бегства дети возвращаются домой уже с деньгами, дорогими покупками, и это первый знак обеспокоиться родителям или опекунам.Уделяйте ребёнку хотя бы 25 минут в день! Нужно постараться установить контакт с ним. Это такая же личность, но только маленькая.- Сейчас уже нет такого, чтобы ребёнка затолкали в багажник и увезли. Вспомните недавний случай, когда вся Литва выясняла: так был ли похищен ребёнок в Вильнюсе или нет.Я даже уже и не помню, чтобы у нас в стране случилось что-то подобное на самом деле.А вот когда один из родителей без ведома другого родителя тайком увозит ребёнка, такое ещё бывает, и это тоже считается похищением.- Да, соцсети являются очень важным направлением в нашей работе. Мы стараемся разъяснять детям, насколько осторожным нужно быть в интернете, всегда помнить, что с той стороны виртуального моста может быть человек с очень нехорошими замыслами и целями.Наступает лето, когда у детей будет ещё больше свободного времени, и очень важно, чтобы родители понимали, что они для своих детей должны стать друзьями, а не надзирателями.Интересуйтесь, чем живёт ваш ребёнок, что его волнует.Да, ваши с сыном или дочкой миры могут находиться очень далеко друг от друга, но это не значит, что мир ребёнка может быть вам совершенно неинтересен.Если ребёнок будет знать, что может вам довериться, что вы его всегда поддержите, то и шансов у беды будет гораздо меньше. Беседовал Александр ШАХОВ , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: дети Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1222 — статья прочитана 176 раз Комментарии