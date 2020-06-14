Предложения «Tele2» к началу лета: от эксклюзивных скидок на телефоны до новых моделей самокатов и страхования имущества 🔊 Воспроизвести



К началу лета оператор мобильной связи «Tele2» подготовил заманчивые предложения для приверженцев «Samsung», фанатов электрических самокатов и всех желающих застраховать своё имущество. Воспользоваться ими можно в салонах оператора и интернет-магазине www.tele2.lt.



Телефоны «Samsung» – всего от 12,41 евро/мес.



В настоящее время при заключении договора на 24 мес. по любому тарифному плану оператора три участвующих в предложении смартфона можно приобрести, заплатив символический первоначальный взнос 1 евро.



Один из таких – стильная и лёгкая модель «Samsung» «Galaxy A51». Этот смартфон оснащён мощной четырёхкратной камерой, ярким 6,5-дюймовым экраном и восьмиядерным процессором. Выбрать можно из трёх цветов с эффектом зеркального отражения: чёрного, белого и синего. В настоящее время при заключении договора на 24 мес. по любому тарифному плану оператора три участвующих в предложении смартфона можно приобрести, заплатив символический первоначальный взнос 1 евро.Один из таких – стильная и лёгкая модель «Samsung» «Galaxy A51». Этот смартфон оснащён мощной четырёхкратной камерой, ярким 6,5-дюймовым экраном и восьмиядерным процессором. Выбрать можно из трёх цветов с эффектом зеркального отражения: чёрного, белого и синего. Заманчивое предложение распространяется и на изящную модель «Samsung Galaxy A71» с 6,7-дюймовым экраном «Infinity-O» и селфи-камерой с разрешением 32 Мп.



Специальная скидка также предоставляется на мощный и яркий смартфон «Samsung Galaxy S10». Его ценят за 6,1-дюймовый Super AMOLED-дисплей разрешением 2K, тройную сверхширокую основную камеру с искусственным интеллектом и мощную батарею 3400 мАч.



Смарт-часы стоимостью 319 евро в подарок всего за 1 цент



Ещё одна хорошая новость для тех, кто выбирает новую модель телефона «Samsung»: сейчас всем, кто покупает телефон «Samsung Galaxy S20», «Samsung Galaxy S20+», «Samsung Galaxy S20 Ultra» или «Samsung Galaxy Z FLIP», будет вручён особый подарок – удобные, надёжные и стильные смарт-часы «Samsung GW Active2 Aluminum 44m».



Предложение действует при покупке указанных телефонов и заключении договора на 24 мес. по любому тарифному плану «Tele2» или уплате всей суммы сразу без заключения договора. Фактическая стоимость этих часов 319 евро. Смарт-часы будут приложены к заказу автоматически за доплату всего 0,01 евро.



Новшество – страхование жилья и имущества



Для удобства клиентов «Tele2» предоставляет услуги страхования жилья и домашнего имущества. Стоимость страхования жилья площадью до 50 кв. м начинается всего от 3,20 евро/мес.



Стоимость, условия и планы страхования вы найдёте на www.tele2.lt.



Электрические самокаты снова на волне



Удобное и быстрое средство передвижения – манёвренные и лёгкие электрические самокаты – не утрачивает популярности и нынешним летом. В этом сезоне они стали самым покупаемым товаром среди продаваемых «Tele2» смарт-устройств.



А с 5 июня в салонах и интернет-магазине «Tele2» появилась новая надёжная модель самоката «Ninebot by Segway Kickscooter E22E». Она оснащена светодиодной панелью приборов, отражателями, светодиодными фарами, имеет современную систему тормозов и развивает скорость до 20 км/час.



Подробнее - на www.tele2.lt, в салонах «Tele2» и по тел. 117.



При покупке телефонов дополнительно взимается едино­временная плата за электронный носитель. Время акции, а также количество устройств и подарков ограничено. "Обзор" Категории: технологии Ключевые слова: Tele2 Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1222 — статья прочитана 145 раз Комментарии