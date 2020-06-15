О статусе безработного 🔊 Воспроизвести



На 11-й неделе карантина Служба занятости подвела итоги. «Карантинные» новости показывают горькую правду – уровень безработицы растёт, сейчас он составляет 11,8%. Ряды безработных пополняются. Возникает немало вопросов: когда не надо платить обязательный налог на здравоохранение (ОНЗ), когда полагается пособие по безработице? На эти вопросы Delfi ответил Соцмин.



Как известно, если житель Литвы не работает, не учится, не занимается какой-либо экономической деятельностью, он обязан платить ОНЗ (есть исключение, например, для официальных безработных и одного из родителей до достижения ребёнком (детьми) определённого возраста.



За счёт государства также застрахованы люди, у которых есть необходимый пенсионный стаж (в этом году - 31,5 года, в 2023 г. - 33 года). Как известно, если житель Литвы не работает, не учится, не занимается какой-либо экономической деятельностью, он обязан платить ОНЗ (есть исключение, например, для официальных безработных и одного из родителей до достижения ребёнком (детьми) определённого возраста.За счёт государства также застрахованы люди, у которых есть необходимый пенсионный стаж (в этом году - 31,5 года, в 2023 г. - 33 года). Государство за свой счёт страхует и официальных безработных. Служба занятости в таком случае регистрирует безработного и оформляет пособие.



Однако выплаты полагаются не во всех случаях. Представитель Соцмина Эгле Самошкайте сказала, что у человека должен быть стаж не меньше 12 месяцев за последние 2,5 года.



Пособие платят 9 месяцев, каждые три месяца оно снижается. Размер пособия зависит от доходов и от установленного «потолка».



Постоянная часть пособия - 141,25 евро плюс переменная (она каждые три месяца снижается): 1-3-й месяцы – 38,79% средних доходов, 4-6-й месяцы – 31,03%, 7-9-й месяцы – 23,27% (но не более 783,51 евро во втором квартале 2020 года).



Парламент Литвы принял поправки к закону, чтобы улучшить положение безработных. Однако пока новая система не работает. Выяснилось, что во время карантина заявки на получение пособия не принимают, а порядок выплат не установлен.



Новый порядок вступит в силу, как только его подпишет президент. По словам Самошкайте, выплаты получат уже зарегистрированные в Службе занятости люди.



По новым правилам, получающие пособие по безработице люди получат дополнительно по 42 евро, а те, кто уже не получает, - по 200 евро. ru.delfi.lt Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1222 — статья прочитана 235 раз Комментарии