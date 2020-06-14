Налоговая инспекция напоминает о декларировании 🔊 Воспроизвести



Государственная налоговая инспекция (ГНИ) информирует, что налоги за 2019 год декларировали 132 000 самозанятых жителей, до 1 июля декларации должны заполнить ещё столько же самозанятых жителей Литвы.



«Мы заметили, что многие самозанятые жители всё ещё не декларировали доходы, несмотря на то, что в этом году процесс декларации намного легче», – сказала представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене.



ГНИ напоминает, что в связи с COVID-19, самозанятые, на деятельность которых повлиял кризис, во время чрезвычайного положения и два месяца после его отмены, могут не бояться пени и взыскания неуплаченных налогов.



«Несмотря на то, что эти жители могут заплатить налоги позже, декларацию надо заполнить до 1 июля», – подчеркнула представитель ГНИ.



Декларацию надо заполнить, даже если не было никаких доходов. Декларации обязательно должны заполнять также жители, продавшие в 2019 году недвижимость или автомобиль. Заплатить разницу подоходного налога надо тогда, когда недвижимое имущество было продано дороже, чем куплено, если его продали раньше чем через 10 лет после покупки, а автомобиль – 3 года.



По последним данным, 33 000 жителей, продавших недвижимость, и 46 000 продавших автомобили всё ещё не заполнили декларацию. Они должны это сделать до 1 июля.



С 1 июня жители уже могут получить консультацию в отделении ГНИ. Для этого надо регистрироваться заранее по телефону на конкретное время. «Мы заметили, что многие самозанятые жители всё ещё не декларировали доходы, несмотря на то, что в этом году процесс декларации намного легче», – сказала представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене.ГНИ напоминает, что в связи с COVID-19, самозанятые, на деятельность которых повлиял кризис, во время чрезвычайного положения и два месяца после его отмены, могут не бояться пени и взыскания неуплаченных налогов.«Несмотря на то, что эти жители могут заплатить налоги позже, декларацию надо заполнить до 1 июля», – подчеркнула представитель ГНИ.Декларацию надо заполнить, даже если не было никаких доходов. Декларации обязательно должны заполнять также жители, продавшие в 2019 году недвижимость или автомобиль. Заплатить разницу подоходного налога надо тогда, когда недвижимое имущество было продано дороже, чем куплено, если его продали раньше чем через 10 лет после покупки, а автомобиль – 3 года.По последним данным, 33 000 жителей, продавших недвижимость, и 46 000 продавших автомобили всё ещё не заполнили декларацию. Они должны это сделать до 1 июля.С 1 июня жители уже могут получить консультацию в отделении ГНИ. Для этого надо регистрироваться заранее по телефону на конкретное время. ru.delfi.lt Категории: дом и быт Ключевые слова: налоги Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1222 — статья прочитана 65 раз Комментарии