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«Неформальные» 600 тысяч
Этим летом Вильнюсский муниципалитет поставил перед собой цель максимально эффективно и интенсивно занимать детей. Для этого выделено дополнительное финансирование – 15 евро на так называемую корзинку неформального воспитания детей.
В масштабах города это равно 100 тысячам евро, а Министерство образования, науки и спорта добавило ещё 554 тысячи на организацию детских летних лагерей и другую неформальную деятельность.
Почти 21 тысяча детей будет иметь возможность участвовать в мероприятиях, организованных в рамках данной программы в течение всего лета.
«Я рада, что будет дополнительное финансирование. Теперь мы для ещё большего количества детей обеспечим возможность более интересной и насыщенной занятости, больше семей из разных социальных слоёв смогут насладиться полноценным досугом. В этом году мы уже выделили 250 тысяч евро на летние лагеря, поэтому очень рады, что можем обеспечить их ещё больше. В ближайшее время мы объявим ещё один новый конкурс по организации летнего отдыха, чтобы большинство детей смогли отлично провести лето», - сказала заместитель мэра Эдита Тамошюнайте.
"Обзор"
Категории: общество
Ключевые слова: Литва, уровень жизни
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1222
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