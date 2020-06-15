В общественном транспорте всё больше пассажиров 🔊 Воспроизвести



С каждой неделей в общественном транспорте столицы количество пассажиров увеличивается, а муниципалитет заботится об их безопасности. Несмотря на то, что Минздрав обновил правила, столичная мэрия по-прежнему большое внимание уделяет дезинфекции. Кроме того, пассажиров призывают надевать маски, дезинфицировать руки. С 4 июня изменилось и расписание некоторых маршрутов – общественный транспорт стал ходить чаще, сообщает ru.delfi.lt.



Компания «Susisiekimo paslaugos» создала специальное приложение, которое покажет заполненность транспорта в конкретное время.



«С каждым днём количество пассажиров увеличивается. Вильнюсцы ездят на работу, мы видим рост числа поездок и в выходные дни. Конкретных требований к пользованию транспортом не осталось, однако мы по-прежнему дезинфицируем автобусы и троллейбусы, пассажирам рекомендуем надевать маски», – сказала директор «Susisiekimo paslaugos» Модеста Гусаровене. Компания «Susisiekimo paslaugos» создала специальное приложение, которое покажет заполненность транспорта в конкретное время.«С каждым днём количество пассажиров увеличивается. Вильнюсцы ездят на работу, мы видим рост числа поездок и в выходные дни. Конкретных требований к пользованию транспортом не осталось, однако мы по-прежнему дезинфицируем автобусы и троллейбусы, пассажирам рекомендуем надевать маски», – сказала директор «Susisiekimo paslaugos» Модеста Гусаровене. С учётом изменившейся ситуации произошли следующие перемены.



С 4 июня по рабочим дням изменилось расписание автобусов №1, 2, 5, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 46, 48, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 66, 68, 75, 76, 78, 82 и 1-го, 9-го, 10-го троллейбусов. Эти автобусы и троллейбусы начали ходить и после 22 часов.



С 4 июня снова ходит автобус 65-го маршрута и троллейбус



21-го маршрута, а автобусы 20-го маршрута снова заезжают на ул. Паняришкю. С 1 июня троллейбусы 14-го маршрута ходят до Антакальнисского кольца.



С 6 июня по выходным дням изменилось расписание автобусов №1, 2, 5, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 35, 26, 38, 40, 42, 46, 48, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 66, 68, 75, 76, 78, 82 и троллейбусов №1, 9, 10, 12. Эти автобусы и троллейбусы ходят и после 22 часов. "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: транспорт Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1222 — статья прочитана 196 раз Комментарии