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Уж выборы близятся…

Депутаты Сейма Литвы из оппозиционной фракции консерваторов Арвидас Анушаускас и Аудронюс Ажубалис обратились к мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу с просьбой убрать из центра города памятник писателю Пятрасу Цвирке, сообщило агентство ELTA.

«Приближается 80-я годовщина советской оккупации (имеется в виду вступление Литвы в состав СССР в 1940-м. – Прим. ред.), а в центре Вильнюса всё ещё охраняют монумент Пятраса Цвирки, писателя, который принёс «солнце Сталина», – объясняют депутаты в обращении причину, по которой требуют убрать монумент.

В ответ мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс призвал не политизировать эту тему перед парламентскими выборами, которые пройдут 11 октября, и не манипулировать ею. Никаких решений до выборов в Сейм не будет, заявил мэр.
В 1940 году Цвирка вступил в Компартию. Позже он стал депутатом народного Сейма. Вместе с другими парламентариями подписал Декларацию о вхождении Литвы в состав Союза Советских Социалистических Республик. Тем не менее его произведения до сих пор изучают в школе. Он считается классиком литовской литературы, является автором романов, рассказов, стихотворений, написанных ещё до войны. Самый известный – социальный роман о литовском крестьянстве «Земля-кормилица», опубликованный в 1935 году и переведённый на русский язык спустя два года.

Как сообщала «Парламентская газета», в феврале 2019 года почти 1000 человек подписали петицию за то, чтобы убрать его статую из центра Вильнюса. Памятник назвали «символом оккупации и коллаборационистов». Однако Союз писателей Литвы, профессор славянских языков Йельского университета (США), известный литовский поэт, переводчик и правозащитник Томас Венцлова выступили в защиту монумента. Против планов реконструировать сквер имени Пятраса Цвирки и перенести памятник выступило и Министерство культуры.
PNP.RU
Категории: политика
Ключевые слова: Литва, уровень жизни
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1222
статья прочитана 194 раза
добавлена сегодня, 14 июня, 11:00

Комментарии

вопросик
14 июня, 11:34
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Депутаты Сейма Литвы из оппозиционной фракции консерваторов Арвидас Анушаускас и Аудронюс Ажубалис обратились к мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу с просьбой убрать из центра города памятник писателю Пятрасу Цвирке

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