Я служу на границе… 🔊 Воспроизвести



29 июня пограничная служба Литовской Республики отметит 100-летие своего существования. К этому важному для страны событию «Обзор» в начале года запланировал цикл статей, в которых предполагалось рассказать о буднях сегодняшних литовских пограничников. Но коронавирус в эту задумку внёс серьёзные коррективы, и в газете успела появиться только первая публикация цикла. Было это 2 апреля нынешнего года («Граница как образ жизни»).



Однако полностью похоронить упомянутые планы карантину не удалось, и сегодня мы расскажем о тех, кто охраняет границу с воздуха, кто делает многое для Литвы, оставаясь при этом нередко в тени.



База Управления авиации Службы охраны государственной границы (VSAT) при правительстве Литвы находится в Палукне, в 30 с небольшим километрах от Вильнюса. Возможно, многие видели её, проезжая по трассе Вильнюс – Друскининкай. Но вряд ли многие поняли при этом, что это очень важный государственный объект, поскольку стоящие там «вертолётики» не выглядят очень уж впечатляюще, даже на фоне находящегося рядом небольшого частного аэроклуба. База Управления авиации Службы охраны государственной границы (VSAT) при правительстве Литвы находится в Палукне, в 30 с небольшим километрах от Вильнюса. Возможно, многие видели её, проезжая по трассе Вильнюс – Друскининкай. Но вряд ли многие поняли при этом, что это очень важный государственный объект, поскольку стоящие там «вертолётики» не выглядят очень уж впечатляюще, даже на фоне находящегося рядом небольшого частного аэроклуба.











Об этом и многом другом корреспонденты «Обзора» узнали от специалиста базы Ингриды Казенайте, встретившей нас на базе в Палукне.



Примечательно, что на въезде на территорию базы в качестве музейного экспоната стоит один из первых «пограничных» вертолётов, который по виду не так уж отличается от своих нынешних собратьев. Однако разница в технических возможностях того «старичка» и нынешних воздушных стражей границы – огромна.



У нынешних вертолётов ЕС120В, ЕС135, ЕС145 крейсерская скорость – от 222 до 254 км/час, на борт, помимо трёх членов экипажа, они могут взять ещё от двух до семи человек, которые, при необходимости, могут спуститься, как в боевиках, по тросу в любой точке.



Ингрида, познакомив нас с помощью компьютерной презентации в общих чертах с Управлением авиации VSAT, провела по территории базы.











Мобильность и оперативность – главные качества, которым, как мы поняли, должно отвечать воздушное подразделение пограничной службы Литвы, и оно это делает в полной мере.



Вернувшимся пилотом оказалась Аушрине Кяршите (на заглавном снимке), портрет которой вполне мог бы украсить обложку любого журнала.



Она рассказала, что заболела небом при первом же близком знакомстве с самолётами, когда ей удалось самостоятельно побывать за штурвалом.



Потом была учёба в Авиационном институте имени Антанаса Густайтиса при Вильнюсском государственном техническом университете, несколько лет работы в качестве инструктора в одном из аэроклубов. Но когда поступило предложение стать пилотом Управления авиации, приняла его не раздумывая, поскольку считает, что именно эта работа является её призванием, смыслом жизни. И вот уже четыре с половиной года она – в Управлении авиации VSAT.



Аушрине во время разговора ещё не раз удивляла нас. Выяснилось, например, что в её лётном активе, несмотря на молодость, – свыше тысячи часов, проведённых в небе.



Сюрпризом оказалось и то, что мы беседовали с командиром эскадрильи!











Впоследствии начальник Управления авиации Роландас ВОЛСКИС подтвердил нам, что небо над нашими границами действительно охраняют, как правило, молодые, но уже опытные лётчики.



- Но, прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что сотрудники Управления авиации – это настоящие патриоты и профессионалы в своей области, поскольку выбрали эту профессию, потому что у них благородные цели и хорошие идеи, - сказал Р.Волскис. - Сотрудники Управления авиации постоянно углубляют свои знания и совершенствуют практические навыки, чтобы, получив приказ, выполнить свою работу как можно лучше и принести тем самым пользу Литовскому государству.



Мы попросили начальника Управления авиации VSAT в качестве примера привести пару историй, чтобы читателям была понятнее та деятельность, которой занимаются воздушные пограничники.



- Не так давно из Департамента полиции поступило сообщение о том, что пропала женщина почтенного возраста. Она вышла из дому и не вернулась, хотя прошло уже два дня. Все пилоты Управления авиации тут же оставили все свои дела, подготовили вертолёты и поднялись в воздух, в район поиска, - рассказывает Роландас. - Всё произошло очень быстро и слаженно, экипажи работали, как единый механизм, и это дало свой результат. В начале поиска нам сообщили, во что была одета пропавшая женщина. И благодаря профессионализму нашего лётного персонала удалось обнаружить человека, лежащего в поле.



Это уже музейный экспонат







Экипаж вертолёта решил приземлиться на открытой местности и поспешил к обнаруженной женщине. Убедившись, что она жива и что она – именно тот человек, которого искали, лётчики постарались как можно быстрее передать её соответствующим службам, чтобы те позаботились о женщине в должной мере.



Р.Волскис заметил, что радость экипажа, нашедшего пропавшую женщину, разделили и лётчики других экипажей, поскольку это их общая работа в итоге спасла чью-то жизнь, отвела трагедию от детей и внуков той женщины. Как это взвесить на весах каких-то денежных затрат?



- Другая история, о которой мне хотелось бы рассказать, случилась несколько лет назад, но я её не считаю менее значимой и менее важной. Был получен запрос от Национального бюро трансплантации о транспортировке донорского органа. Не дожидаясь отдельного распоряжения, специалисты Управления авиации тут же начали готовиться к полёту, уточнив лишь, куда нужно лететь и где подобрать медиков. По ходу им сообщили и то, куда доставить донорский орган, - продолжал свой рассказ собеседник. – Такие полёты – не такая уж и редкость для наших лётчиков. Почему же я вспомнил именно тот полёт, прошедший при максимально возможной скорости. Тогда мы узнали, что всё сделали вовремя и тем самым, возможно, спасли чью-то жизнь. А спустя примерно два года нам из Национального бюро трансплантации прислали рисунок, на котором отпечатались явно детские ладошки, а рядом был текст: «Эти ладошки - маленького мальчика, которому суждено было родиться во второй раз. Сегодня ребёнку два года. Когда ему было всего три месяца, 13 декабря 2015 года именно пилоты Службы охраны государственной границы доставили донорское сердце из Риги в центр трансплантации в Вильнюсе, и врачи провели уникальную операцию - пересадку сердца. Спасённая жизнь - бесценный подарок для мальчика, его опекунов, врачей - для всех нас!»



Говоря об этом, Р.Волскис подчеркнул, что это письмо было вставлено в специальную застеклённую рамку как очень важный документ и выставлено в витрине, при входе на базу.



- Мы его поставили так, чтобы все посетители видели этот документ, так как считаем это событие очень значимым для всех нас. Это письмо нас очень растрогало и напомнило о том, какую важную работу выполняют наши пилоты, - сказал Р.Волскис.



Специально не подчёркиваем здесь, что объект очень важен именно для охраны государственной границы Литвы, поскольку лётчики, несущие службу в Палукне, не только помогают своим коллегам, находящимся непосредственно у контрольно-следовой полосы и на пропускных пунктах, но и спасают чьи-то жизни, транспортируя органы или доставляя в больницы пострадавших во время несчастных случаев. Приходится им также участвовать и в международных миссиях FRONTEX, при помощи которых Евросоюз контролирует незаконную миграцию нелегалов на внешних границах ЕС.При необходимости, они помогут полиции найти и обезвредить преступников, в том числе и наркоторговцев, проконтролировать дорожно-транспортное движение, обнаружить заблудившихся людей, а такие случаи в нашей стране - не так уж и редки. А ведь ещё бывают разные наводнения и пожары, где жертвы также до последнего надеются, что помощь к ним придёт обязательно.Об этом и многом другом корреспонденты «Обзора» узнали от специалиста базы Ингриды Казенайте, встретившей нас на базе в Палукне.Примечательно, что на въезде на территорию базы в качестве музейного экспоната стоит один из первых «пограничных» вертолётов, который по виду не так уж отличается от своих нынешних собратьев. Однако разница в технических возможностях того «старичка» и нынешних воздушных стражей границы – огромна.У нынешних вертолётов ЕС120В, ЕС135, ЕС145 крейсерская скорость – от 222 до 254 км/час, на борт, помимо трёх членов экипажа, они могут взять ещё от двух до семи человек, которые, при необходимости, могут спуститься, как в боевиках, по тросу в любой точке.Ингрида, познакомив нас с помощью компьютерной презентации в общих чертах с Управлением авиации VSAT, провела по территории базы.Да, масштабами и нагромождением пугающей воинской техники база не впечатлила. Впрочем, она и не должна была это делать. Но мы обратили внимание на то, что из приписанных к базе вертолётов в момент нашего посещения вернулся лишь один, остальные продолжали нести службу.Мобильность и оперативность – главные качества, которым, как мы поняли, должно отвечать воздушное подразделение пограничной службы Литвы, и оно это делает в полной мере.Вернувшимся пилотом оказалась Аушрине Кяршите, портрет которой вполне мог бы украсить обложку любого журнала.Она рассказала, что заболела небом при первом же близком знакомстве с самолётами, когда ей удалось самостоятельно побывать за штурвалом.Потом была учёба в Авиационном институте имени Антанаса Густайтиса при Вильнюсском государственном техническом университете, несколько лет работы в качестве инструктора в одном из аэроклубов. Но когда поступило предложение стать пилотом Управления авиации, приняла его не раздумывая, поскольку считает, что именно эта работа является её призванием, смыслом жизни. И вот уже четыре с половиной года она – в Управлении авиации VSAT.Аушрине во время разговора ещё не раз удивляла нас. Выяснилось, например, что в её лётном активе, несмотря на молодость, – свыше тысячи часов, проведённых в небе.Сюрпризом оказалось и то, что мы беседовали с командиром эскадрильи!Впоследствии начальник Управления авиации Роландас ВОЛСКИС подтвердил нам, что небо над нашими границами действительно охраняют, как правило, молодые, но уже опытные лётчики.- Но, прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что сотрудники Управления авиации – это настоящие патриоты и профессионалы в своей области, поскольку выбрали эту профессию, потому что у них благородные цели и хорошие идеи, - сказал Р.Волскис. - Сотрудники Управления авиации постоянно углубляют свои знания и совершенствуют практические навыки, чтобы, получив приказ, выполнить свою работу как можно лучше и принести тем самым пользу Литовскому государству.Мы попросили начальника Управления авиации VSAT в качестве примера привести пару историй, чтобы читателям была понятнее та деятельность, которой занимаются воздушные пограничники.- Не так давно из Департамента полиции поступило сообщение о том, что пропала женщина почтенного возраста. Она вышла из дому и не вернулась, хотя прошло уже два дня. Все пилоты Управления авиации тут же оставили все свои дела, подготовили вертолёты и поднялись в воздух, в район поиска, - рассказывает Роландас. - Всё произошло очень быстро и слаженно, экипажи работали, как единый механизм, и это дало свой результат. В начале поиска нам сообщили, во что была одета пропавшая женщина. И благодаря профессионализму нашего лётного персонала удалось обнаружить человека, лежащего в поле.Экипаж вертолёта решил приземлиться на открытой местности и поспешил к обнаруженной женщине. Убедившись, что она жива и что она – именно тот человек, которого искали, лётчики постарались как можно быстрее передать её соответствующим службам, чтобы те позаботились о женщине в должной мере.Р.Волскис заметил, что радость экипажа, нашедшего пропавшую женщину, разделили и лётчики других экипажей, поскольку это их общая работа в итоге спасла чью-то жизнь, отвела трагедию от детей и внуков той женщины. Как это взвесить на весах каких-то денежных затрат?- Другая история, о которой мне хотелось бы рассказать, случилась несколько лет назад, но я её не считаю менее значимой и менее важной. Был получен запрос от Национального бюро трансплантации о транспортировке донорского органа. Не дожидаясь отдельного распоряжения, специалисты Управления авиации тут же начали готовиться к полёту, уточнив лишь, куда нужно лететь и где подобрать медиков. По ходу им сообщили и то, куда доставить донорский орган, - продолжал свой рассказ собеседник. – Такие полёты – не такая уж и редкость для наших лётчиков. Почему же я вспомнил именно тот полёт, прошедший при максимально возможной скорости. Тогда мы узнали, что всё сделали вовремя и тем самым, возможно, спасли чью-то жизнь. А спустя примерно два года нам из Национального бюро трансплантации прислали рисунок, на котором отпечатались явно детские ладошки, а рядом был текст: «Эти ладошки - маленького мальчика, которому суждено было родиться во второй раз. Сегодня ребёнку два года. Когда ему было всего три месяца, 13 декабря 2015 года именно пилоты Службы охраны государственной границы доставили донорское сердце из Риги в центр трансплантации в Вильнюсе, и врачи провели уникальную операцию - пересадку сердца. Спасённая жизнь - бесценный подарок для мальчика, его опекунов, врачей - для всех нас!»Говоря об этом, Р.Волскис подчеркнул, что это письмо было вставлено в специальную застеклённую рамку как очень важный документ и выставлено в витрине, при входе на базу.- Мы его поставили так, чтобы все посетители видели этот документ, так как считаем это событие очень значимым для всех нас. Это письмо нас очень растрогало и напомнило о том, какую важную работу выполняют наши пилоты, - сказал Р.Волскис. Адольфас РУДЗЯНСКИС, Александр ШАХОВ , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: граница, пограничная служба, Служба охраны государственной границы, VSAT, Палукне, Управление авиации Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1222 — статья прочитана 243 раза Комментарии