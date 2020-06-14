Тут пришла тётя Вера... И сравнила зарплаты 🔊 Воспроизвести



Как-то в разгар коронавирусных ограничений мы с тётей Верой обменялись мнениями о встреченной на просторах интернета шутке: мол, социальная дистанция на самом деле – это не два коронавирусных метра между людьми, а разница в их зарплатах.



Тогда как раз в Сейме, в литовских СМИ и на официальных площадках их филиалов – на кухнях – в очередной раз обсуждались зарплаты самых ценных для страны государственных специалистов. А самым ценным для Литвы кадром, оказывается, является председатель правления Банка Литвы (БЛ, Центробанка) Витас Василяускас, поработавший до этой должности начальником избирательного штаба бывшего президента Литвы Дали Грибаускайте.



Мы тогда с тётей Верой гадали, урежут ли ему зарплату хотя бы на время карантина, когда вся экономика присела на… на корточки? Как-то в разгар коронавирусных ограничений мы с тётей Верой обменялись мнениями о встреченной на просторах интернета шутке: мол, социальная дистанция на самом деле – это не два коронавирусных метра между людьми, а разница в их зарплатах.Тогда как раз в Сейме, в литовских СМИ и на официальных площадках их филиалов – на кухнях – в очередной раз обсуждались зарплаты самых ценных для страны государственных специалистов. А самым ценным для Литвы кадром, оказывается, является председатель правления Банка Литвы (БЛ, Центробанка) Витас Василяускас, поработавший до этой должности начальником избирательного штаба бывшего президента Литвы Дали Грибаускайте.Мы тогда с тётей Верой гадали, урежут ли ему зарплату хотя бы на время карантина, когда вся экономика присела на… на корточки?



- Ну что, произвели обрезание самой большой в Литве государственной зарплате? – спросила у меня с «ленинским» прищуром соседка, явно уже зная ответ на этот вопрос.



- Да кто же его посадит, в смысле, кто же ему зарплату урежет, он же почти памятник! – в тон собеседнице ответил я. – На прошлой неделе все разговоры на сей счёт были пресечены письмом члена правления Европейского Центробанка (ЕЦБ) Ива Мерша. В ответ на письмо из Вильнюса парламентского Комитета по бюджету и финансам было чётко сказано, что зарплаты членов правления Банка Литвы не могут меняться во время сроков их полномочий.



- Ну, логично! Мало ли какая чума может приключиться, и что, всякий раз евросоюзным банкирам за это снижать зарплату? А там не было сказано, что любые изменения, которые хотели бы внести политики нашей независимой страны в банковский раздел своего законодательства, необходимо заранее согласовать с ЕЦБ? – поинтересовалась соседка.



- Я так понимаю, что это риторический вопрос? Может быть, вы ещё и в курсе, кто в нашей стране лидер по зарплатам, выплачиваемым литовскими законодателями? – подловил я народного политолога.



- Врать не буду, этого я не знаю, - призналась соседка.



Фото: 15min ir 123RF



- Второе место после Витаса Василяускаса, чья средняя зарплата в первом квартале 2020 года составила 11 863 евро «на бумаге», или 7161 евро «на руки», занимает, по данным портала



- Может, ты и среднюю «госзарплату» назовёшь? – спросила тётя Вера.



- Назову! 1381 евро «на бумаге»! И за год она выросла на 9,4%, – отрапортовал я.



- Видать, библиотекари с учителями нынче счастливы, как никогда, - подытожила народный политолог. А на днях народный политолог вернула меня к тому разговору, наверное, двухмесячной давности.- Ну что, произвели обрезание самой большой в Литве государственной зарплате? – спросила у меня с «ленинским» прищуром соседка, явно уже зная ответ на этот вопрос.- Да кто же его посадит, в смысле, кто же ему зарплату урежет, он же почти памятник! – в тон собеседнице ответил я. – На прошлой неделе все разговоры на сей счёт были пресечены письмом члена правления Европейского Центробанка (ЕЦБ) Ива Мерша. В ответ на письмо из Вильнюса парламентского Комитета по бюджету и финансам было чётко сказано, что зарплаты членов правления Банка Литвы не могут меняться во время сроков их полномочий.- Ну, логично! Мало ли какая чума может приключиться, и что, всякий раз евросоюзным банкирам за это снижать зарплату? А там не было сказано, что любые изменения, которые хотели бы внести политики нашей независимой страны в банковский раздел своего законодательства, необходимо заранее согласовать с ЕЦБ? – поинтересовалась соседка.- Я так понимаю, что это риторический вопрос? Может быть, вы ещё и в курсе, кто в нашей стране лидер по зарплатам, выплачиваемым литовскими законодателями? – подловил я народного политолога.- Врать не буду, этого я не знаю, - призналась соседка.- Второе место после Витаса Василяускаса, чья средняя зарплата в первом квартале 2020 года составила 11 863 евро «на бумаге», или 7161 евро «на руки», занимает, по данным портала 15min.lt , генеральный директор энергокомпании «Litgrid» Дэйвис Вирбицкас (9860 евро). И лишь на третьем месте президент Литвы (9680). Далее идут генеральный директор «Ignitis grupė» Дарюс Майкштенас (9588) и временный руководитель дирекции Клайпедского морского порта Видмантас Паукште (9496), - сообщил я.- Может, ты и среднюю «госзарплату» назовёшь? – спросила тётя Вера.- Назову! 1381 евро «на бумаге»! И за год она выросла на 9,4%, – отрапортовал я.- Видать, библиотекари с учителями нынче счастливы, как никогда, - подытожила народный политолог. Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии, политика Ключевые слова: Литва, Банк Литвы, Центробанк, зарплата, тётя Вера, БЛ, Витас Василяускас Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1222 — статья прочитана 187 раз Комментарии