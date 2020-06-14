Скрипка умаления 🔊 Воспроизвести



Если кто пропустил на прошлой неделе столь важное событие в жизни страны, следя за ещё более важными событиями, то «Обзор» в общих чертах (в очень общих!) сейчас постарается заполнить этот пробел.



Итак, вначале стало известно о задержании президента Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдаса Суткуса, подозреваемого в получении взятки от президента Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантаса Залаторюса и руководителей нескольких дорожно-строительных компаний, также оказавшихся в числе задержанных. На прошлой неделе в Литве разразился очередной грандиозный скандал, о котором уже к середине нынешней недели мало кто вспоминает. Просто потому, что такие грандиозные скандалы в нашей стране случаются не так уж и редко, и всех их потом, как правило, объединяет одно: сначала много шума, а потом всё как-то испаряется, уходит в песок, в котором очень трудно нащупать какие-то осязаемые результаты так нашумевшей акции.Если кто пропустил на прошлой неделе столь важное событие в жизни страны, следя за ещё более важными событиями, то «Обзор» в общих чертах (в очень общих!) сейчас постарается заполнить этот пробел.Итак, вначале стало известно о задержании президента Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдаса Суткуса, подозреваемого в получении взятки от президента Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантаса Залаторюса и руководителей нескольких дорожно-строительных компаний, также оказавшихся в числе задержанных. Однако потом суд не разрешил упрятать за решётку В.Суткуса хотя бы на какое-то время, хотя прокурор и говорил о том, что он «подозревается в совершении трёх тяжких преступных деяний и четырёх менее тяжких преступных деяниях».



Правда, как обратила внимание газета «Lietuvos rytas», свой основной ритуал – прохождение задержанных под прицелом телекамер - проводящая расследование Служба спецрасследований (ССР) выполнила.



Прошло порядка 70 обысков, в том числе и в главном офисе компании «Kauno tiltai», а также на управляющем торговой сетью «Maxima» предприятии, после чего ССР пояснила, что В. Суткус, вероятно, договорился и получил взятку от президента АБЛ М.Залаторюса за представительство при рассмотрении в конце 2019 года пакета законов о бюджете Литвы на 2020 год, законов о налогах на имущество и прибыль банков. Иными словами, незаконными способами хотел повлиять на то, чтобы законы были приняты в удобной для некоторых групп трактовке.



И В.Суткус, и М.Залаторюс были потрясены случившимся до глубины души, поскольку считают себя невиновными, как и любой другой честный человек.



Понятное дело, что спустя какое-то время суд с молекулярной точностью определит, виновны или нет упомянутые здесь лица, но когда ещё это случится! А народ жаждет «комментариев» уже сейчас. И - «их есть у меня!»



Так, президент Литвы Гитанас Науседа сразу же указал на суть проблемы. По его словам, нужны изменения в законе о лоббистской деятельности, поскольку по нынешней регламентации сложно сказать, что следует считать легальной, а что нелегальной деятельностью.



«Лоббизм должен перестать быть ругательным словом, если это прозрачный, публичный лоббизм. Но мы сделали всё так, что трудно до конца дать ответ на вопрос, что является лоббизмом и какую деятельность стоит считать легальной, а какую – уже нелегальной. Мы должны создать такое определение, опираясь на правовую базу. И сегодня никто не может окончательно ответить на вопрос о том, где эта разделительная линия между легальным и нелегальным лоббизмом», – заявил Г.Науседа в интервью программе «В центре внимания» портала delfi.lt.



Если учесть, что в остальном цивилизованном мире данную проблему решили уже давно, то такой вывод главы Литовского государства, честно говоря, несколько удивляет.



На такие «мелочи» электорат вряд ли обратит внимание, зато с удовлетворением воспримет информацию о словах президента: у лиц, которым предъявлены подозрения, «есть право на защиту», при этом он подчеркнул, что «в Литве не должно быть неприкасаемых».



А вот в словах премьера Саулюса Сквярнялиса было больше конкретики. Премьер на прошлой неделе заявил, что давление представителей предпринимательских кругов ощутили несколько министерств, Служба занятости.



«Если говорить о влиянии, то известно, что были попытки, не знаю, как назвать, оказывать на них определённое давление, не только на министра транспорта, но и на руководителей других ведомств, Службу занятости, на некоторых сотрудников других министерств. Они отреагировали, реакция была разной, кое-где закончилось и судебными процессами», - сказал С.Сквярнялис.



Премьер также сказал, что «из-за поведения этого человека как в отношении министров, так и в отношении министерств и отдельных учреждений при министерствах» было принято общее решение не общаться с В.Суткусом, но не с представляемой им организацией.



Ещё более информативен был бывший министр транспорта Литвы Рокас Масюлис, признавшийся, что ощущал давление со стороны В.Суткуса.



«У меня теперь складывается полная картина того, что происходило. Я рад за правоохранителей, за их профессиональную работу и смелость взяться за эти дела. Я хорошо помню это давление, которое начал господин В.Суткус, когда меня приглашали в Сейм, - поделился переживаниями с корреспондентом агентства BNS Р.Масюлис. - Господин В.Суткус был первой скрипкой обвинений, и потом эти обвинения переняли все остальные».



По словам экс-министра, усилия по умалению его авторитета были очевидны.



«Было очень много и в прессе негативных, умаляющих мой авторитет сообщений, а также его комментарии, тогда он участвовал и в заседаниях Сейма, во всяком случае, в заседаниях Комитета по экономике, и не в одном заседании. Знаю, что его вызывали и партии, и он говорил то же самое - все эти обвинения, что что-то нехорошо с дорогами. И всё это начал В.Суткус», - припомнил экс-министр транспорта, не допускающий, судя по всему, даже мысли, что в его работе могли быть какие-то огрехи.



Да, умаление авторитета – это очень серьёзно. Вот только где та грань между правом высказать свою оценку того или иного чиновника или политика и сознательными действиями по его дискредитации?



И не только чиновника: а как насчёт возможности высказать в Литве иное мнение насчёт, скажем, Клайпедского терминала сжиженного газа или той же Белорусской АЭС?



Может, и здесь пора принять особый закон, оговаривающий право вообще своё мнение иметь? Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1222 — статья прочитана 155 раз Комментарии