Загрузка... WSJ: HBO Max убрал Унесенных ветром из каталога фильмов на фоне протестов в США 🔊 Воспроизвести Кадр из фильма "Унесенные ветром" © MGM Studios/Getty Images



Ранее картину неоднократно критиковали за романтизацию рабства, сообщает



Стриминговый сервис HBO Max удалил из каталога доступных для просмотра фильмов картину "Унесенные ветром" (Gone with the Wind, 1939), мотивировав это борьбой с расизмом. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal.



Соответствующее решение было принято на фоне протестов в США в связи со смертью задержанного полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Ранее картину неоднократно критиковали за романтизацию рабства. Ранее картину неоднократно критиковали за романтизацию рабства, сообщает ТАСС Стриминговый сервис HBO Max удалил из каталога доступных для просмотра фильмов картину "Унесенные ветром" (Gone with the Wind, 1939), мотивировав это борьбой с расизмом. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal.Соответствующее решение было принято на фоне протестов в США в связи со смертью задержанного полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Ранее картину неоднократно критиковали за романтизацию рабства. "Это фильм, который прославляет порядки Юга до Гражданской войны", - написал сценарист Джон Ридли, известный по ленте "12 лет рабства" (12 Years a Slave, 2013), в понедельник в колонке для Los Angeles Times. По его словам, картина "Унесенные ветром" увековечивает "расизм, вызывающий злость и скорбь, которые вынуждают американцев выходить на улицы". Как отметила газета, ленту позднее могут вернуть в каталог HBO Max, сопроводив примечанием о наличии в ней "противоречивых тем".



Фильм "Унесенные ветром" по одноименному роману Маргарит Митчелл стал первой в мировом кинематографе цветной полнометражной лентой. Эта почти четырехчасовая картина собрала в прокате с поправкой на инфляцию около $3,5 млрд, из-за чего была признана самым кассовым фильмом в истории американского кинематографа. Лента получила 10 премий "Оскар". Актриса Хэтти Макдэниел, исполнившая роль чернокожей служанки Мамушки, стала первой афроамериканкой, получившей "Оскар" (награда за лучшую женскую роль второго плана).



Платформа потокового видео HBO Max была запущена 27 мая. Помимо оригинальных сериалов, подписчики получили доступ к фильмотеке HBO и киностудии Warner Bros., в которой находятся более 2 тыс. художественных фильмов.



Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих городах США после смерти Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения. Загрузка... ТАСС Категории: история, культура, общество, в мире Ключевые слова: расизм, США, кино, запрет, протесты — статья прочитана 122 раза Комментарии