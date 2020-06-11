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СРФП проверяет поставщика быстрых тестов COVID-19 – Profarma, 4 задержанных
Управление спецзадач Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы начала досудебное расследование закупки быстрых тестов для лаборатории Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) на сумму в 6 млн евро.
По данным BNS, досудебное расследование было начато в связи с деятельностью компании Profarma, которая поставила тесты.
В среду служба сообщила о расследовании возможного взяточничества, фальсификации документов, легализации средств, полученных незаконным путем и злоупотреблений.
В пресс-релизе СРФП говорится, что были проведены обыски, у связанных лиц и организаций изъяты важные для расследования документы, четыре гражданина задержаны, им предъявлены подозрения.
По данным портала публичных закупок, лаборатория НЦОЗ и Profarma 19 марта подписали договор на 6 млн. 50 тыс. евро о приобретении быстрых тестов.
Глава лаборатории Симона Кальвелите подтвердила BNS, что быстрые тесты были закуплены у Profarma, их поставка в лечебные учреждения в данный момент не остановлена.
Она также сказала, что основная часть договора выполнена, тесты получены с сертификатами качества.
"Тесты валидированы, у нас есть и документы. Я сказала лишь то, что известно, возможно в ходе расследования что-то выяснится, но по нынешним данным, с тестами все хорошо", – сказала она.
Категории: чп и криминал, здоровье
География: Литва
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