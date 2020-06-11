СРФП проверяет поставщика быстрых тестов COVID-19 – Profarma, 4 задержанных 🔊 Воспроизвести



Управление спецзадач Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы начала досудебное расследование закупки быстрых тестов для лаборатории Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) на сумму в 6 млн евро.



По данным BNS, досудебное расследование было начато в связи с деятельностью компании Profarma, которая поставила тесты.



В среду служба сообщила о расследовании возможного взяточничества, фальсификации документов, легализации средств, полученных незаконным путем и злоупотреблений.



В пресс-релизе СРФП говорится, что были проведены обыски, у связанных лиц и организаций изъяты важные для расследования документы, четыре гражданина задержаны, им предъявлены подозрения.



По данным портала публичных закупок, лаборатория НЦОЗ и Profarma 19 марта подписали договор на 6 млн. 50 тыс. евро о приобретении быстрых тестов.



Глава лаборатории Симона Кальвелите подтвердила BNS, что быстрые тесты были закуплены у Profarma, их поставка в лечебные учреждения в данный момент не остановлена.



Она также сказала, что основная часть договора выполнена, тесты получены с сертификатами качества.



"Тесты валидированы, у нас есть и документы. Я сказала лишь то, что известно, возможно в ходе расследования что-то выяснится, но по нынешним данным, с тестами все хорошо", – сказала она. Управление спецзадач Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы начала досудебное расследование закупки быстрых тестов для лаборатории Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) на сумму в 6 млн евро.По данным BNS, досудебное расследование было начато в связи с деятельностью компании Profarma, которая поставила тесты.В среду служба сообщила о расследовании возможного взяточничества, фальсификации документов, легализации средств, полученных незаконным путем и злоупотреблений.В пресс-релизе СРФП говорится, что были проведены обыски, у связанных лиц и организаций изъяты важные для расследования документы, четыре гражданина задержаны, им предъявлены подозрения.По данным портала публичных закупок, лаборатория НЦОЗ и Profarma 19 марта подписали договор на 6 млн. 50 тыс. евро о приобретении быстрых тестов.Глава лаборатории Симона Кальвелите подтвердила BNS, что быстрые тесты были закуплены у Profarma, их поставка в лечебные учреждения в данный момент не остановлена.Она также сказала, что основная часть договора выполнена, тесты получены с сертификатами качества."Тесты валидированы, у нас есть и документы. Я сказала лишь то, что известно, возможно в ходе расследования что-то выяснится, но по нынешним данным, с тестами все хорошо", – сказала она. BNS Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: вакцина, лекарства, Китай, торговля, вирус, Аферисты, пандемия География: Литва — статья прочитана 111 раз Комментарии