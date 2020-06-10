Команда медиков Литвы отправится в Армению на борьбу с коронавирусом 🔊 Воспроизвести



В июне команда литовских медиков-добровольцев отправится в Армению, чтобы помочь этому государству Закавказья бороться с распространением коронавируса и его последствиями.



Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил BNS, что команда из десяти человек, среди которых медики, специалисты в логистике, отправятся в Армению на две недели.



"Они отправятся на две недели, чтобы оказать помощь стране, в которой действительно очень сложная ситуация – там люди стоят в очередях, чтобы попасть в больнице, ждут в очереди в палаты интенсивной терапии, не хватает мест, не хватает медиков", – сказал Л. Линкявичюс.



"Они обратились в ведомства Евросоюза и к правительству. Некоторые страны помогают, некоторые страны пытаются взять к себе тяжелых больных на лечение, некоторые пытаются помочь врачами", – добавил он.



На этой неделе власти Армении сообщили, что больницы страны не способны справиться с наплывом больных коронавирусом. По новейшим данным, в этом государстве подтверждено более 14, 1 тыс. случаев и 227 смертей. В июне команда литовских медиков-добровольцев отправится в Армению, чтобы помочь этому государству Закавказья бороться с распространением коронавируса и его последствиями.Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил BNS, что команда из десяти человек, среди которых медики, специалисты в логистике, отправятся в Армению на две недели."Они отправятся на две недели, чтобы оказать помощь стране, в которой действительно очень сложная ситуация – там люди стоят в очередях, чтобы попасть в больнице, ждут в очереди в палаты интенсивной терапии, не хватает мест, не хватает медиков", – сказал Л. Линкявичюс."Они обратились в ведомства Евросоюза и к правительству. Некоторые страны помогают, некоторые страны пытаются взять к себе тяжелых больных на лечение, некоторые пытаются помочь врачами", – добавил он.На этой неделе власти Армении сообщили, что больницы страны не способны справиться с наплывом больных коронавирусом. По новейшим данным, в этом государстве подтверждено более 14, 1 тыс. случаев и 227 смертей. BNS Категории: политика, здоровье Ключевые слова: помощь, Армения, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 145 раз Комментарии