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Команда медиков Литвы отправится в Армению на борьбу с коронавирусом



В июне команда литовских медиков-добровольцев отправится в Армению, чтобы помочь этому государству Закавказья бороться с распространением коронавируса и его последствиями.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил BNS, что команда из десяти человек, среди которых медики, специалисты в логистике, отправятся в Армению на две недели.

"Они отправятся на две недели, чтобы оказать помощь стране, в которой действительно очень сложная ситуация – там люди стоят в очередях, чтобы попасть в больнице, ждут в очереди в палаты интенсивной терапии, не хватает мест, не хватает медиков", – сказал Л. Линкявичюс.

"Они обратились в ведомства Евросоюза и к правительству. Некоторые страны помогают, некоторые страны пытаются взять к себе тяжелых больных на лечение, некоторые пытаются помочь врачами", – добавил он.

На этой неделе власти Армении сообщили, что больницы страны не способны справиться с наплывом больных коронавирусом. По новейшим данным, в этом государстве подтверждено более 14, 1 тыс. случаев и 227 смертей.
BNS
Категории: политика, здоровье
Ключевые слова: помощь, Армения, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 10 июня, 20:22

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