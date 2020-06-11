Литва приветствует внимание ЕК к дезинформации России, надеется на действия

После того как Еврокомиссия обвинила Россию и Китай в распространении дезинформации о коронавирусе, посол Литвы заявила, что проблема названа правильно, однако пока не хватает более строгих действий против интернет-платформ, которые распространяют лживые сообщения.
Так глава представительства Литвы в Брюсселе Йовита Нелюпшене комментировала опубликованное в среду ЕК коммюнике, в котором обещается усилить борьбу с дезинформацией.
ЕК заявила, что во время пандемии коронавируса "Россия и Китай осуществляли целенаправленные операции и дезинформационные кампании" в Евросоюзе и во всем мире.
Ю. Нелюпшене утверждает, что это коммюнике является "признаком того, что Еврокомиссия действительно прекрасно осознает масштаб проблемы".
"Следует приветствовать, что в коммюнике обращается внимание на вред, который наносит дезинформация пользователям, поверившем в "волшебные средства", либо напротив – отказавшимся верить рекомендациям врачей и ученых", – сказала BNS посол.
"Правда, беспокоит то, что Еврокомиссия четко называет социальные платформы как основные каналы распространения дезинформации, но, по крайней мере, на этом этапе не намерена применять более строгие действия и склонна и далее полагаться на добрую волю платформ. Будем надеяться, что эта добрая воля будет", – добавила посол.
ЕК призвала интернет-платформы предоставлять отчеты об ограничении дезинформации, активнее сотрудничать с теми, кто проверяет фаты.
ЕК также заявила, что будет внимательно следить за тем, какое воздействие на право и ценности в ЕС оказывают меры экстремальной ситуации, к которым в связи с коронавирусом прибегли страны-члены, и пообещала усилить помощь независим СМИ и журналистам.
"Правда, беспокоит то, что Еврокомиссия четко называет социальные платформы как основные каналы распространения дезинформации, но, по крайней мере, на этом этапе не намерена применять более строгие действия и склонна и далее полагаться на добрую волю платформ. Будем надеяться, что эта добрая воля будет", – добавила посол.
ЕК призвала интернет-платформы предоставлять отчеты об ограничении дезинформации, активнее сотрудничать с теми, кто проверяет фаты.
ЕК также заявила, что будет внимательно следить за тем, какое воздействие на право и ценности в ЕС оказывают меры экстремальной ситуации, к которым в связи с коронавирусом прибегли страны-члены, и пообещала усилить помощь независим СМИ и журналистам.