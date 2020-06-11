Загрузка... Кабмин Литвы разрешил более массовые мероприятия 🔊 Воспроизвести фото: lrt.lt



В среду правительство Литвы разрешило более массовые мероприятия.



С 17 июня до конца июня на открытом воздухе можно будет проводить мероприятия с участием не более 700 человек, а в закрытых пространствах – с участием не более 150 зрителей или участников.



С 1 по 16 июля на открытом воздухе будут разрешены мероприятия с количеством участников до тысячи человек, а в закрытых помещениях – до 200 человек. В это количество не включаются исполнители, спортсмены, организаторы, обслуживающий персонал и так далее.



Эти цифры внесены в утвержденное в среду правительственное постановление по экстремальному положению, которое придет на смену карантину с 17 июня.



С 17 июня в помещениях можно будет занимать не более 50% зрительских мест, ранее на этот период планировалось разрешить занимать 30% мест.



На правительственном совещании также обсуждался план коррекции мероприятий после 16 июля.



В плане вписано, что "массовые мероприятия в Литве с количеством участников более 1000 человек не планируются до 31 августа".



Отмечается, что с изменением ситуации с COVID-19 эти планы могут уточняться или меняться. В среду правительство Литвы разрешило более массовые мероприятия.С 17 июня до конца июня на открытом воздухе можно будет проводить мероприятия с участием не более 700 человек, а в закрытых пространствах – с участием не более 150 зрителей или участников.С 1 по 16 июля на открытом воздухе будут разрешены мероприятия с количеством участников до тысячи человек, а в закрытых помещениях – до 200 человек. В это количество не включаются исполнители, спортсмены, организаторы, обслуживающий персонал и так далее.Эти цифры внесены в утвержденное в среду правительственное постановление по экстремальному положению, которое придет на смену карантину с 17 июня.С 17 июня в помещениях можно будет занимать не более 50% зрительских мест, ранее на этот период планировалось разрешить занимать 30% мест.На правительственном совещании также обсуждался план коррекции мероприятий после 16 июля.В плане вписано, что "массовые мероприятия в Литве с количеством участников более 1000 человек не планируются до 31 августа".Отмечается, что с изменением ситуации с COVID-19 эти планы могут уточняться или меняться. Загрузка... BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 124 раза Комментарии