В группу риска коронавируса войдут люди 65 лет и старше 🔊 Воспроизвести



В среду правительство Литвы утвердило план мер по стратегии контроля над коронавирусом, в котором, кроме прочего, установлено, что к группе риска коронавируса и прочих тяжелых инфекционных заболеваний будут причислены жители не 60-ти лет, а 65 и старше.



Как заявил на совещании канцлер правительства Альгирдас Стончайтис, эти изменение были внесены в план после решений в правительственном Комитете по управлению ситуации с коронавирусом.



"Предусмотрено заменить возрастной рубеж 60 лет на 65, в тексте стратегии отказались от формулировок "причисляемые к категории высокого риска лица", заменив их на "лица, испытывающие больший риск заболеть" и "лица, испытывающие больший риск заболеть тяжелой болезнью", – сказал министра А. Стончайтис. В среду правительство Литвы утвердило план мер по стратегии контроля над коронавирусом, в котором, кроме прочего, установлено, что к группе риска коронавируса и прочих тяжелых инфекционных заболеваний будут причислены жители не 60-ти лет, а 65 и старше.Как заявил на совещании канцлер правительства Альгирдас Стончайтис, эти изменение были внесены в план после решений в правительственном Комитете по управлению ситуации с коронавирусом."Предусмотрено заменить возрастной рубеж 60 лет на 65, в тексте стратегии отказались от формулировок "причисляемые к категории высокого риска лица", заменив их на "лица, испытывающие больший риск заболеть" и "лица, испытывающие больший риск заболеть тяжелой болезнью", – сказал министра А. Стончайтис. По его словам, план дополнен и предложением к правительству подготовить список услуг госсектора, которые можно перенести в электронное пространство к концу 2021 года.



Первые шаги стратегии, которая охватывает ситуацию с контролем над коронавирусом, поощрение экономики, планы на будущее и коммуникацию, должны быть реализованы уже на этой неделе. Все меры планируется реализовать в течение двух лет.



Например, в ближайшее время должен быть пересмотрен список групп лиц, которые будут привлечены для профилактического тестирования, подготовлен порядок проведения анализов, детальное описание лиц, испытывающих повышенные риски, а также рекомендации работодателям.



До конца июня планируется добиться того, чтобы анализы на коронавирус проводились не позднее чем через сутки с момента забора пробы, и чтобы за это время был проверен хотя бы один из тысячи жителей.



Для предотвращения пути распространения ввозных случаев, предусмотрено до сентября обновить планы экстремальных ситуаций в самоуправлениях, обеспечить помещения для изоляции людей. Категории: общество, здоровье Ключевые слова: пенсионеры, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 180 раз Комментарии