Загрузка... Власти Антверпена демонтировали памятник бельгийскому королю Леопольду II 🔊 Воспроизвести Поваленный памятник бельгийскому королю Леопольду II в Антверпене



Снеся памятник королю, администрация бельгийского города отреагировала на массовые протесты в стране против расизма и полицейского насилия. В Бельгии давно ведутся споры вокруг личности монарха, сообщает Снеся памятник королю, администрация бельгийского города отреагировала на массовые протесты в стране против расизма и полицейского насилия. В Бельгии давно ведутся споры вокруг личности монарха, сообщает DW В ответ на протесты бельгийцев против расизма власти Антверпена убрали с постамента памятник королю Бельгии Леопольду II. Статуя будет храниться в запаснике одного из местных музеев, сообщило во вторник, 9 июня, агентство AFP со ссылкой на неназванные источники.



После смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в американском Миннеаполисе в Бельгии, как и во многих других странах мира, начались массовые протесты против расизма и полицейского насилия, в ходе которых многочисленные памятники Леопольду II были облиты краской.



Общественная инициатива "Reparons L'Histoire" ("Отремонтируем историю") требует устранения всех памятников королю в стране. Ее представители называют Леопольда II, который "для некоторых является героем", "палачом, убившим 10 миллионов конголезцев".



В Бельгии давно ведутся споры вокруг личности монарха, правление которого известно крайне жесткой колониальной политикой в африканских владениях, на территории которых сегодня расположена Демократическая Республика Конго. Леопольд II правил Бельгией 44 года - с 1865 по 1909 год. При нем бельгийцами была захвачена дельта реки Конго. С 1885 по 1908 год там существовало так называемое Свободное государство Конго, которое было личным владением короля. Жители колонии подвергались чрезвычайно жесткой эксплуатации и наказаниям. За этот период, по данным историков, ее население резко сократилось. Загрузка... dw.com Категории: общество, культура, в Европе, история Ключевые слова: США, протесты, памятники, войска, войнаакции — статья прочитана 156 раз Комментарии