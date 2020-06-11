После акции протеста за права темнокожих в Вильнюсе начато досудебное расследование

После состоявшейся в минувшую пятницу в Вильнюсе акции протеста за права темнокожих начато одно досудебное расследоварние и восемь дел об административных правонарушениях, сообщил генеральный комиссар полиции.
"Начато одно досудебное расследование о нарушении общественного порядка и, кажется, восемь дел об административных правонарушениях, - сказал в среду в сейме журналистам Ренатас Пожела.
"Мы за то, чтобы люди мирно, разумно выражали свои убеждения, но ни в коем случае не употребляли такие эпитеты и не оскорбляли институции или конкретных должностных лиц, или еще того хуже - не использовали насилие", - сказал он.
По словам генкомиссара, административная ответственность будет применена к некоторым лицам, которые пришли с плакатами, а уголовная ответственность грозит лицам, которые участвовали в потасовке.
5 июня около тысячи молодых людей в Вильнюсе участвовали в демонстрации за права темнокожих, проявив солидарность с протестами в США и мире из-за гибели афроамериканца Джооджа Флойда в результате действий полицейского.
На эту акцию на Кафедральной площади пришли преимущественно студенты и ученики старших классов, среди них были и небольшие группы темнокожих. Участники акции держали плакаты и скандировали Black lives matter ("Жизни черных имеют значение", "Я не могу дышать" и Fuck the police ("К черту полицию").
Участники протеста пришли к зданию посольства США и продолжили акцию, встав на одно колено на 8 минут 46 секунд - именно столько полицейский в Миннесоте держал прижатой коленом шею Д. Флойда, после чего Д. Флойд умер.
Участников протеста возле посольства встретила группа вильнюсцев с лозунгами "Свободу Литве" и с народными песнями.
Произошла небольшая потасовка - один из толы участников акции протеста за права темнокожих сорвал плакат группы оппонентов, за что его повалили на землю. Спустя несколько секунд вмешалась полиция.
На эту акцию на Кафедральной площади пришли преимущественно студенты и ученики старших классов, среди них были и небольшие группы темнокожих. Участники акции держали плакаты и скандировали Black lives matter ("Жизни черных имеют значение", "Я не могу дышать" и Fuck the police ("К черту полицию").
Участники протеста пришли к зданию посольства США и продолжили акцию, встав на одно колено на 8 минут 46 секунд - именно столько полицейский в Миннесоте держал прижатой коленом шею Д. Флойда, после чего Д. Флойд умер.
Участников протеста возле посольства встретила группа вильнюсцев с лозунгами "Свободу Литве" и с народными песнями.
Произошла небольшая потасовка - один из толы участников акции протеста за права темнокожих сорвал плакат группы оппонентов, за что его повалили на землю. Спустя несколько секунд вмешалась полиция.