После акции протеста за права темнокожих в Вильнюсе начато досудебное расследование 🔊 Воспроизвести



После состоявшейся в минувшую пятницу в Вильнюсе акции протеста за права темнокожих начато одно досудебное расследоварние и восемь дел об административных правонарушениях, сообщил генеральный комиссар полиции.



"Начато одно досудебное расследование о нарушении общественного порядка и, кажется, восемь дел об административных правонарушениях, - сказал в среду в сейме журналистам Ренатас Пожела.



"Мы за то, чтобы люди мирно, разумно выражали свои убеждения, но ни в коем случае не употребляли такие эпитеты и не оскорбляли институции или конкретных должностных лиц, или еще того хуже - не использовали насилие", - сказал он.



По словам генкомиссара, административная ответственность будет применена к некоторым лицам, которые пришли с плакатами, а уголовная ответственность грозит лицам, которые участвовали в потасовке. После состоявшейся в минувшую пятницу в Вильнюсе акции протеста за права темнокожих начато одно досудебное расследоварние и восемь дел об административных правонарушениях, сообщил генеральный комиссар полиции."Начато одно досудебное расследование о нарушении общественного порядка и, кажется, восемь дел об административных правонарушениях, - сказал в среду в сейме журналистам Ренатас Пожела."Мы за то, чтобы люди мирно, разумно выражали свои убеждения, но ни в коем случае не употребляли такие эпитеты и не оскорбляли институции или конкретных должностных лиц, или еще того хуже - не использовали насилие", - сказал он.По словам генкомиссара, административная ответственность будет применена к некоторым лицам, которые пришли с плакатами, а уголовная ответственность грозит лицам, которые участвовали в потасовке. 5 июня около тысячи молодых людей в Вильнюсе участвовали в демонстрации за права темнокожих, проявив солидарность с протестами в США и мире из-за гибели афроамериканца Джооджа Флойда в результате действий полицейского.



На эту акцию на Кафедральной площади пришли преимущественно студенты и ученики старших классов, среди них были и небольшие группы темнокожих. Участники акции держали плакаты и скандировали Black lives matter ("Жизни черных имеют значение", "Я не могу дышать" и Fuck the police ("К черту полицию").



Участники протеста пришли к зданию посольства США и продолжили акцию, встав на одно колено на 8 минут 46 секунд - именно столько полицейский в Миннесоте держал прижатой коленом шею Д. Флойда, после чего Д. Флойд умер.



Участников протеста возле посольства встретила группа вильнюсцев с лозунгами "Свободу Литве" и с народными песнями.



Произошла небольшая потасовка - один из толы участников акции протеста за права темнокожих сорвал плакат группы оппонентов, за что его повалили на землю. Спустя несколько секунд вмешалась полиция. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: война, США, акция, расследование, протесты, войска География: Литва — статья прочитана 109 раз Комментарии