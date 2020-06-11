Загрузка... Литва по открытости данных занимает последнее место среди стран-членов ОЭСР 🔊 Воспроизвести



Литва занимает последнее место среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по открытости данных, сообщила в среду Служба спецрасследований (ССР), которая сделала обозрение проведенного ОЭСР в этом году исследования.



"Отрыв Литвы от других государств ОЭСР в политике открытых данных и ее проведения в жизнь явный - Литва оказывается на последних позициях при оценке общего прогресса в политики открытых данных, а такжэе при оценке ее отдельных компонентов - доступности открытых данных и помощи правительства в плане поощрения использованиях этих данных", - говорится в подготовленном ССР обозрении.



Как сообщает ССР, в Индексе открытых, полезных и повтоно используемых данных ОЭСР Литва в 2019 году получила оценку как государство с наименьшим прогрессом в деле открытия данных в ОЭСР. Страна заняла 32-е место. Литва занимает последнее место среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по открытости данных, сообщила в среду Служба спецрасследований (ССР), которая сделала обозрение проведенного ОЭСР в этом году исследования."Отрыв Литвы от других государств ОЭСР в политике открытых данных и ее проведения в жизнь явный - Литва оказывается на последних позициях при оценке общего прогресса в политики открытых данных, а такжэе при оценке ее отдельных компонентов - доступности открытых данных и помощи правительства в плане поощрения использованиях этих данных", - говорится в подготовленном ССР обозрении.Как сообщает ССР, в Индексе открытых, полезных и повтоно используемых данных ОЭСР Литва в 2019 году получила оценку как государство с наименьшим прогрессом в деле открытия данных в ОЭСР. Страна заняла 32-е место. Несмотря на то, что другие страны Балтии тоже отстают от среднего показателя, они все равно занимают позиции намного выше позиции Литвы: Латвия находится на 21-м месте, а Эстония - на 24-м.



Как отмечает ССР, на проблемы с проведением в жизнь политики в области открытых данных в Литве обращает внимание не только ОЭСР, но и Еврокомиссия (ЕК). В ее отчете в этом году отмечается, что в Литве недостаточно используется потенциал открытых данных, а в инициированном ЕК исследовании "Зрелость открытых данных" Литва получила 24-е место среди 28-и государств.



Исследования разных организаций, как утверждает ССР, обращают внимание на качество открытых данных и на то, что они зачастую представлены в негодном формате, например, в виде документов .pdf или .docx, которые создают ограниченные возможности их повторного использования.



ССР в представленном в канцелярию правительства обозрении отмечает, что ОЭСР призывает страны сделать как можно больше данных государственного сектора открытыми для общества и бизнеса, так как это поощряет вовлеченность общества, улучшает работу правительства и снижает риск коррупции, позволяя СМИ и гражданскому обществу наблюдать за вероятными нарушениями.



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После публикации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о том, что по открытости данных занимает последнее место среди членов организации, глава Литовского отделения международной организации Transparency International Сергей Муравьёв отметил, что его не удивляют такие выводы, поскольку изменения в этой сфере идут особо медленно.



"То, что результаты этого исследования свидетельствуют о том, что мы тянемся в хвосте, по сравнению с другими странами ОЭСР, не удивительно. О необходимости открыть больше данных мы говорим уже много лет, к сожалению, это происходит слишком медленно", – сказал BNS С. Муравьев.



Так он комментировал исследование ОЭСР, в котором Литва в 2019 году получила оценку как государство с наименьшим прогрессом в деле открытия данных в ОЭСР. Страна заняла 32-е место.



С. Муравьёв считает недостаточным и внимание руководителей Литвы к этому вопросу, полагает, что они должны более четко высказать свою позицию о том, что Литва ставит перед собой цель открыть данные.



"Я часто вижу тенденцию того, что стремятся открыть так называемые маловажные данные. Я бы предложил взяться за открытие более важных данных: начать с данных об окончательных получателях выгоды – ими управляет Реестровый центр. В перспективе также рассмотреть и то, чтобы все данные о публичных закупках также предоставлялись в открытом формате", – сказал он.



По словам С. Муравьёва Служба публичных закупок старается открыть все больше данных, и вместе с сеймом, ее можно считать позитивным примером, но данные о публичных закупках могли бы предоставляться в более удобном формате и более оперативно.



Другой проблемой, по его мнению, является ложная открытость, когда данные формально предоставляются, однако это делается в неудобном формате, не позволяющем их обработать, сравнить, либо это требует очень больших усилий.



Он также считает, что отсутствие открытых данных повышает бюрократическое бремя, осложняет принятие решений, основанных на доказательствах, поэтому на это следует смотреть как на разумную инвестицию, которая сначала потребует больших затрат, но принесет важные результаты позднее.



Несмотря на то, что другие страны Балтии тоже отстают от среднего показателя, они все равно занимают позиции намного выше позиции Литвы: Латвия находится на 21-м месте, а Эстония - на 24-м. Загрузка... BNS Категории: общество, чп и криминал, технологии Ключевые слова: штрафы, ЕС, данные, продажа, защита, хищение География: Литва — статья прочитана 133 раза Комментарии