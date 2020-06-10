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Службу общественной безопасности Литвы по-прежнему будет возглавлять Р. Поцюс

Viešojo saugumo tarnybos vadas plk. Ričardas Pocius© DELFI / Ainis Gurevičius


Службой общественной безопасности (СОБ) Литвы по-прежнему будет руководить Ричардас Поцюс – в среду правительство одобрило предложение министра внутренних дел Риты Тамашунене о назначении его на второй пятилетний срок полномочий.

Новый срок полномочий главы службы начнется с 1 июля.

Р. Поцюс, празднующий 50-летие на следующей неделе, возглавляет СОБ с 2015 года.

Р. Тамашунене отметила, что в период руководства Р. Поцюса служба была реформирована, был подготовлен руководитель по тактическим вопросам, с ростом масштабов задач учреждены подзразделения в Клайпеде, Висагинасе, обучающие и оперативные центры, а сама служба "очень хорошо оценивается в международном пространстве", в ней стажируются специалисты из других государств.
Ранее Р. Поцюс работа в Департаменте охраны края при правительстве, в Сбербанке Литвы, в Службе спецрасследований. До этого он работал и в Министерстве обороны, возглавлял Военную полицию. Р. Поцюс участвовал в миссии в Афганистане как командующий литовско-американского контингента, побывал более чем в 200 боевых операциях.

В функции СОБ – восстанавливать и обеспечивать общественный порядок и в случае экстремальных ситуаций, массовых мероприятий, задержании, конвоировании осужденных, обеспечивать охраны объектов, важных для государственной безопасности, а в случае военного положения или вооруженной обороны защищать Литовское государство в составе вооруженных сил.
Категории: политика, общество
Ключевые слова: глава, СОБ, министр, МВД
География: Литва
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добавлена сегодня, 10 июня, 19:30

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