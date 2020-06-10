Службу общественной безопасности Литвы по-прежнему будет возглавлять Р. Поцюс 🔊 Воспроизвести Viešojo saugumo tarnybos vadas plk. Ričardas Pocius© DELFI / Ainis Gurevičius



Службой общественной безопасности (СОБ) Литвы по-прежнему будет руководить Ричардас Поцюс – в среду правительство одобрило предложение министра внутренних дел Риты Тамашунене о назначении его на второй пятилетний срок полномочий.



Новый срок полномочий главы службы начнется с 1 июля.



Р. Поцюс, празднующий 50-летие на следующей неделе, возглавляет СОБ с 2015 года.



Р. Тамашунене отметила, что в период руководства Р. Поцюса служба была реформирована, был подготовлен руководитель по тактическим вопросам, с ростом масштабов задач учреждены подзразделения в Клайпеде, Висагинасе, обучающие и оперативные центры, а сама служба "очень хорошо оценивается в международном пространстве", в ней стажируются специалисты из других государств. Службой общественной безопасности (СОБ) Литвы по-прежнему будет руководить Ричардас Поцюс – в среду правительство одобрило предложение министра внутренних дел Риты Тамашунене о назначении его на второй пятилетний срок полномочий.Новый срок полномочий главы службы начнется с 1 июля.Р. Поцюс, празднующий 50-летие на следующей неделе, возглавляет СОБ с 2015 года.Р. Тамашунене отметила, что в период руководства Р. Поцюса служба была реформирована, был подготовлен руководитель по тактическим вопросам, с ростом масштабов задач учреждены подзразделения в Клайпеде, Висагинасе, обучающие и оперативные центры, а сама служба "очень хорошо оценивается в международном пространстве", в ней стажируются специалисты из других государств. Ранее Р. Поцюс работа в Департаменте охраны края при правительстве, в Сбербанке Литвы, в Службе спецрасследований. До этого он работал и в Министерстве обороны, возглавлял Военную полицию. Р. Поцюс участвовал в миссии в Афганистане как командующий литовско-американского контингента, побывал более чем в 200 боевых операциях.



В функции СОБ – восстанавливать и обеспечивать общественный порядок и в случае экстремальных ситуаций, массовых мероприятий, задержании, конвоировании осужденных, обеспечивать охраны объектов, важных для государственной безопасности, а в случае военного положения или вооруженной обороны защищать Литовское государство в составе вооруженных сил. Категории: политика, общество Ключевые слова: глава, СОБ, министр, МВД География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии