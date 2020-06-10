Загрузка... C 17 июня Кабмин Литвы отзывает карантин – остается в силе экстремальная ситуация /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Кабмин Литвы в среду принял решение, с 17 июня отменить карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса, остается в силе экстремальная ситуация.



Такое решение было принято, поскольку с конца апреля в стране фиксируется тенденция снижения заражения COVID-19.



"С учетом постепенно улучшения эпидемической ситуации с COVID-19 как в Литве, так и в государствах Европы, мы предлагаем с 17 июня отменить карантин на всей территории Литовской Республики", – сказал представивший постановление министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



Карантин в Литве был введен 16 марта, последний раз он продлевался до 16 июня.



На заседании в среду А. Верига отметил, что число выявляемых случаев заболевания коронавирусом сокращаются с конца апреля, особенно ситуация улучшилась в последнюю неделю мая, а в последнее время ни одного случая заболевания COVID-19 не фиксировалось в 41-ом из 660 самоуправлений Литвы. Кабмин Литвы в среду принял решение, с 17 июня отменить карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса, остается в силе экстремальная ситуация.Такое решение было принято, поскольку с конца апреля в стране фиксируется тенденция снижения заражения COVID-19."С учетом постепенно улучшения эпидемической ситуации с COVID-19 как в Литве, так и в государствах Европы, мы предлагаем с 17 июня отменить карантин на всей территории Литовской Республики", – сказал представивший постановление министр здравоохранения Аурелиюс Верига.Карантин в Литве был введен 16 марта, последний раз он продлевался до 16 июня.На заседании в среду А. Верига отметил, что число выявляемых случаев заболевания коронавирусом сокращаются с конца апреля, особенно ситуация улучшилась в последнюю неделю мая, а в последнее время ни одного случая заболевания COVID-19 не фиксировалось в 41-ом из 660 самоуправлений Литвы. В среду правительство также изменило постановление об экстремальной ситуации на госуровне, которая была объявлена в Литве 26 февраля.



В это постановление перенесены положения о прибытии иностранцев в страну, предоставлении услуг, торговли, организации работы учреждений общественного питания, отдыха, культуры, развлечений, спорта, организации мероприятий.



В постановление внесено, что иностранцам разрешается прибывать в Литву из Европейских государств, в которых за последние 14 дней количество заболеваний COVID-19 на 100 тыс. жителей не превышает 25 случаев. Список таких государств публикуется каждый понедельник.



В новейший список стран, из которых разрешено прибытие иностранцев, публикуемый Министерством здравоохранения, в данный момент внесены 28 государств. При прибытии из 26 стран, как гражданам Литвы, так и иностранцам, требуется изоляция.



Пока в Литву запрещается приезд иностранцев из Швеции, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Португалии, а для прибывающих из Бельгии и Ирландии требуется 14-дневная изоляция.



Деятельность предприятий торговли, услуг, развлечений и отдыха, общественного питания, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, игровых домов должна осуществляться при соблюдении безопасной дистанции согласно условиям управления потоками людей, установленным главой по вопросам управления экстремальными ситуациями государственного уровня. Загрузка... BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 1434 раза Комментарии