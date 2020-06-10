Комитет сейма Литвы против предложения президента снизить подоходный налог 🔊 Воспроизвести



Комитет по бюджету и финансам (КБФ) сейма Литвы в среду не поддержал предложение президента Гитанаса Науседы снизить на полгода тариф подоходного налога (ПН) с физических лиц.



Президент говорит, что снижение тарифа ПН с 20% до 15% в отношении доходов до трех средних зарплат через потребление должно простимулировать экономику и так смягчить последствия коронавирусного кризиса.



Однако критики утверждают, что эта мера не является социально справедливой, так как она выгоднее для людей с более высокими доходами, она не поможет в решении проблем социального отчуждения и бедности, кроме того, есть риск того, что о после снижения тарифа у политиков может не хватить воли на его повышение до нынешнего уровня со следующего года.



КБФ поддержал инициативу повышения с июля на 50 евро до 400 евро не облагающегося налогами уровня доходов. Ранее такое повышение намечалось с 2021 года.



Министр финансов Вилюс Шапока говорит, что снижение ПН лишит бюджет в этом году примерно 340 млн евро доходов, а в следующем году, если такой тариф сохранится - 715 млн евро.



На прошлой неделе инициативу президента временно снизить тариф ПН также отклонили правительство и парламентский Комитет по социальным вопросам и труду.



Президент предложил снизить с 1 июля и до конца года тариф подоходного налога с 20 до 15% в отношении доходов, которые не превышают трех средних уровней зарплат – 4 тыс. евро до уплаты налогов. Комитет по бюджету и финансам (КБФ) сейма Литвы в среду не поддержал предложение президента Гитанаса Науседы снизить на полгода тариф подоходного налога (ПН) с физических лиц.Президент говорит, что снижение тарифа ПН с 20% до 15% в отношении доходов до трех средних зарплат через потребление должно простимулировать экономику и так смягчить последствия коронавирусного кризиса.Однако критики утверждают, что эта мера не является социально справедливой, так как она выгоднее для людей с более высокими доходами, она не поможет в решении проблем социального отчуждения и бедности, кроме того, есть риск того, что о после снижения тарифа у политиков может не хватить воли на его повышение до нынешнего уровня со следующего года.КБФ поддержал инициативу повышения с июля на 50 евро до 400 евро не облагающегося налогами уровня доходов. Ранее такое повышение намечалось с 2021 года.Министр финансов Вилюс Шапока говорит, что снижение ПН лишит бюджет в этом году примерно 340 млн евро доходов, а в следующем году, если такой тариф сохранится - 715 млн евро.На прошлой неделе инициативу президента временно снизить тариф ПН также отклонили правительство и парламентский Комитет по социальным вопросам и труду.Президент предложил снизить с 1 июля и до конца года тариф подоходного налога с 20 до 15% в отношении доходов, которые не превышают трех средних уровней зарплат – 4 тыс. евро до уплаты налогов. BNS Категории: экономика Ключевые слова: кризис, экономика, контроль, банки, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 93 раза Комментарии