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Глава Keliauk Lietuvoje предлагает ознакомиться с интерактивной картой холодного борща
Глава Национального агентства поощрения туризма Keliauk Lietuvoje ("Путешествуй в Литве") Далюс Морквенас приглашает ознакомиться с только что созданной интерактивной "картой холодного борща", которая, по его словам, является одним из средств стимулирования туристического сектора, понесшего убытки из-за коронавируса.
"Вчера мы опубликовали "карту холодного борща". Это не просто (карта) нашего традиционного холодного борща (...), но и различных вариаций, дополнительных рецептов", - сказал Д. Морквена на пресс-конференции в правительстве в среду.
"(...) Я приглашаю всех посетить страничку Keliauk Lietuvoje в интернете и увидеть, какой еще холодный борщ мы можем предложить в Литве и своим, и зарубежным гостям", - сказал он.
В интерактивной карте - 31 кафе и ресторан, в которых можно попробовать разные варианты холодного борща, в том числе и с добавлением сыра, малинового пива, мяса и горчицы, раковых шеек и т. д.
Как сказал Д. Морквенас, создание карты обошлось в несколько тысяч евро, она создавалась в сотрудничестве с информационными центрами туризма.
Он также отметил, что в прошлом году жители Литвы потратили на поездки за рубеж более 1 млрд евро, ожидается, что часть этой суммы в этом году останется в Литве и поможет туристическому сектору восстановиться после коронавирусного кризиса.
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География: Литва
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