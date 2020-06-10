Загрузка... Глава Keliauk Lietuvoje предлагает ознакомиться с интерактивной картой холодного борща 🔊 Воспроизвести



Глава Национального агентства поощрения туризма Keliauk Lietuvoje ("Путешествуй в Литве") Далюс Морквенас приглашает ознакомиться с только что созданной интерактивной "картой холодного борща", которая, по его словам, является одним из средств стимулирования туристического сектора, понесшего убытки из-за коронавируса.



"Вчера мы опубликовали "карту холодного борща". Это не просто (карта) нашего традиционного холодного борща (...), но и различных вариаций, дополнительных рецептов", - сказал Д. Морквена на пресс-конференции в правительстве в среду.



"(...) Я приглашаю всех посетить страничку Keliauk Lietuvoje в интернете и увидеть, какой еще холодный борщ мы можем предложить в Литве и своим, и зарубежным гостям", - сказал он.



В интерактивной карте - 31 кафе и ресторан, в которых можно попробовать разные варианты холодного борща, в том числе и с добавлением сыра, малинового пива, мяса и горчицы, раковых шеек и т. д.



Как сказал Д. Морквенас, создание карты обошлось в несколько тысяч евро, она создавалась в сотрудничестве с информационными центрами туризма.



Он также отметил, что в прошлом году жители Литвы потратили на поездки за рубеж более 1 млрд евро, ожидается, что часть этой суммы в этом году останется в Литве и поможет туристическому сектору восстановиться после коронавирусного кризиса. Глава Национального агентства поощрения туризма Keliauk Lietuvoje ("Путешествуй в Литве") Далюс Морквенас приглашает ознакомиться с только что созданной интерактивной "картой холодного борща", которая, по его словам, является одним из средств стимулирования туристического сектора, понесшего убытки из-за коронавируса."Вчера мы опубликовали "карту холодного борща". Это не просто (карта) нашего традиционного холодного борща (...), но и различных вариаций, дополнительных рецептов", - сказал Д. Морквена на пресс-конференции в правительстве в среду."(...) Я приглашаю всех посетить страничку Keliauk Lietuvoje в интернете и увидеть, какой еще холодный борщ мы можем предложить в Литве и своим, и зарубежным гостям", - сказал он.В интерактивной карте - 31 кафе и ресторан, в которых можно попробовать разные варианты холодного борща, в том числе и с добавлением сыра, малинового пива, мяса и горчицы, раковых шеек и т. д.Как сказал Д. Морквенас, создание карты обошлось в несколько тысяч евро, она создавалась в сотрудничестве с информационными центрами туризма.Он также отметил, что в прошлом году жители Литвы потратили на поездки за рубеж более 1 млрд евро, ожидается, что часть этой суммы в этом году останется в Литве и поможет туристическому сектору восстановиться после коронавирусного кризиса. Загрузка... BNS Категории: общество, культура, дом и быт Ключевые слова: туризм, рестораны, меню География: Литва — статья прочитана 156 раз Комментарии