Президент Литвы предлагает выделить понесшим убытки из-за кризиса СМИ 6 млн евро 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа предлагает выделить СМИ, которые понесли убытки из-за коронавирусного кризиса, 6 млн евро с учетом снижения доходов от рекламы.



"Часть доходов, которые независимые СМИ потеряли во время периода пандемии по сравнению с таким же периодом 2019 года, конкретно - во втором квартале (...) автоматически была бы компенсирована", - сказал во вторник глава государства Info komentarai.



"Вот это предложение было сгенерировано, мы его передали рабочей группе при правительстве (...) и надеемся, что это предложение получит надлежащую оценку, его фискальное выражение, по нашим подсчетам, составляет 6 млн евро", - сказал он.



Г. Науседа отметил, что благодаря этому предложению ни у кого не должно возникнуть сомнений, что это не подкуп СМИ перед выборами в сейм. Литовский президент Гитанас Науседа предлагает выделить СМИ, которые понесли убытки из-за коронавирусного кризиса, 6 млн евро с учетом снижения доходов от рекламы."Часть доходов, которые независимые СМИ потеряли во время периода пандемии по сравнению с таким же периодом 2019 года, конкретно - во втором квартале (...) автоматически была бы компенсирована", - сказал во вторник глава государства Info komentarai."Вот это предложение было сгенерировано, мы его передали рабочей группе при правительстве (...) и надеемся, что это предложение получит надлежащую оценку, его фискальное выражение, по нашим подсчетам, составляет 6 млн евро", - сказал он.Г. Науседа отметил, что благодаря этому предложению ни у кого не должно возникнуть сомнений, что это не подкуп СМИ перед выборами в сейм. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: экономика, граница, СМИ, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 87 раз Комментарии