Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Спад экономики Литвы в этом году составит 8,1-10,4%, в зависимости от тенденций распространения коронавируса, прогнозирует Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).



В предварительной версии прогнозов она указывает, что более заметный спад валового внутреннего продукта (ВВП) намечается в том случае, если возникнет вторая волна эпидемии.



ОЭСР предупреждает, что стране в таком случае важно обеспечить, чтобы у системы здравоохранения было достаточно ресурсов для преодоления новой вспышки.



Если кризис окажется сильнее, чем предполагается, может оказаться целесообразной дополнительная помощь предприятиям, сталкивающимся с проблемами ликвидности.



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Венгерская авиакомпания Wizz Air в среду возобновляет регулярные полеты из Каунаса в финский город Турку. Спад экономики Литвы в этом году составит 8,1-10,4%, в зависимости от тенденций распространения коронавируса, прогнозирует Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).В предварительной версии прогнозов она указывает, что более заметный спад валового внутреннего продукта (ВВП) намечается в том случае, если возникнет вторая волна эпидемии.ОЭСР предупреждает, что стране в таком случае важно обеспечить, чтобы у системы здравоохранения было достаточно ресурсов для преодоления новой вспышки.Если кризис окажется сильнее, чем предполагается, может оказаться целесообразной дополнительная помощь предприятиям, сталкивающимся с проблемами ликвидности.* * *Венгерская авиакомпания Wizz Air в среду возобновляет регулярные полеты из Каунаса в финский город Турку. Самолет из Турку совершит посадку в Каунасском аэропорту в 11 час., а из Каунаса в Турку самолет вылетит в 11.30, сообщается на веб-сайте Каунасского аэропорта. Полеты будут выполняться по средам и воскресеньям.



На сегодняшний день из Каунаса также возобновлены регулярные полеты в Норвежский Ставангер, из Вильнюса - во Франкфурт, Дортмунд, Ригу, Таллин, Осло, Амстердам, Эйндховен, Париж, Билунд, из Паланги - в Дортмунд.



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Жилищный фонд в Литве в конце 2019 года составлял 102,431 млн квадратных метров (на 1% больше, чем в конце 2018 года), а на одного жителя Литвы в среднем приходилось 36,7 кв м полезной площади.



Жилищный фонд в городах составлял 62,154 млн кв. м, в сельское местности - 40,277 млн кв. м, а приходящаяся на одного жителя часть полезной площади составляла 33 и 44,1 кв. м соответственно, сообщил Департамент статистики.



98,6% всего жилищного фонда находится в частной собственности.



Жилищный фонд составляло 1,483 млн единиц жилья - на 0,7% больше, чем в конце 2018 года. На 1 тысячу жителей приходилась 531 единица жилья. В городах больше всего было двухкомнатного жилья (37,5%) и трехкомнатного жилья (25,1%), на селе - трехкомнатного жилья (30,2%) и двухкомнатного жилья (24,2%). Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 114 раз Комментарии