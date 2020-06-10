Премьер Литвы призывает страны Балтии договориться не покупать электричество с БелАЭС 🔊 Воспроизвести



Балтийские страны дискутируют о торговле электроэнергией с Беларусью после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС (БелАЭС), и премьер Литвы Саулюс Сквернялис подчеркивает, что Литва по-прежнему добивается единой позиции Балтийских стран - отказа от покупки этой электроэнергии.



Он сказал это в среду в беседе с премьерами Латвии и Эстонии, а также с ответственной за транспортную политику членом Еврокомиссии (ЕК) Адиной Валеан.



"Литва по-прежнему принципиально добивается единой позиции Балтийских стран в вопросе об ограничении торговли электроэнергией с небезопасных электростанций третьих стран", - приведены в сообщении слова С. Сквернялиса. В сообщении отмечается, что такую позицию Литвы поддерживает и Польша.



Кабмин на прошлой неделе обсудил предложение о соглашении стран Балтии по торговле электроэнергией с третьими странами, однако никакие решения не были приняты.



Во время удаленной встречи также обсуждались важные для региона Балтии транспортные и энергетические проекты.



При обсуждении проекта железной дороги европейской колеи Rail Baltica С. Сквернялис сказал, что главная цель - своевременная реализация проекта Rail Baltica.



"Литва выполняет работы и сделает это к 2026 году", - сказал премьер.



В обнародованном ЕК Плане восстановления экономики Европы проект Rail Baltica выделяется как проект особой важности в плане оживления экономики во всем регионе. Балтийские страны дискутируют о торговле электроэнергией с Беларусью после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС (БелАЭС), и премьер Литвы Саулюс Сквернялис подчеркивает, что Литва по-прежнему добивается единой позиции Балтийских стран - отказа от покупки этой электроэнергии.Он сказал это в среду в беседе с премьерами Латвии и Эстонии, а также с ответственной за транспортную политику членом Еврокомиссии (ЕК) Адиной Валеан."Литва по-прежнему принципиально добивается единой позиции Балтийских стран в вопросе об ограничении торговли электроэнергией с небезопасных электростанций третьих стран", - приведены в сообщении слова С. Сквернялиса. В сообщении отмечается, что такую позицию Литвы поддерживает и Польша.Кабмин на прошлой неделе обсудил предложение о соглашении стран Балтии по торговле электроэнергией с третьими странами, однако никакие решения не были приняты.Во время удаленной встречи также обсуждались важные для региона Балтии транспортные и энергетические проекты.При обсуждении проекта железной дороги европейской колеи Rail Baltica С. Сквернялис сказал, что главная цель - своевременная реализация проекта Rail Baltica."Литва выполняет работы и сделает это к 2026 году", - сказал премьер.В обнародованном ЕК Плане восстановления экономики Европы проект Rail Baltica выделяется как проект особой важности в плане оживления экономики во всем регионе. BNS Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС — статья прочитана 180 раз Комментарии