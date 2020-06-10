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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Премьер Литвы призывает страны Балтии договориться не покупать электричество с БелАЭС
Балтийские страны дискутируют о торговле электроэнергией с Беларусью после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС (БелАЭС), и премьер Литвы Саулюс Сквернялис подчеркивает, что Литва по-прежнему добивается единой позиции Балтийских стран - отказа от покупки этой электроэнергии.
Он сказал это в среду в беседе с премьерами Латвии и Эстонии, а также с ответственной за транспортную политику членом Еврокомиссии (ЕК) Адиной Валеан.
"Литва по-прежнему принципиально добивается единой позиции Балтийских стран в вопросе об ограничении торговли электроэнергией с небезопасных электростанций третьих стран", - приведены в сообщении слова С. Сквернялиса. В сообщении отмечается, что такую позицию Литвы поддерживает и Польша.
Кабмин на прошлой неделе обсудил предложение о соглашении стран Балтии по торговле электроэнергией с третьими странами, однако никакие решения не были приняты.
Во время удаленной встречи также обсуждались важные для региона Балтии транспортные и энергетические проекты.
При обсуждении проекта железной дороги европейской колеи Rail Baltica С. Сквернялис сказал, что главная цель - своевременная реализация проекта Rail Baltica.
"Литва выполняет работы и сделает это к 2026 году", - сказал премьер.
В обнародованном ЕК Плане восстановления экономики Европы проект Rail Baltica выделяется как проект особой важности в плане оживления экономики во всем регионе.
Категории: экономика, политика, в странах Балтии
Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС
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