О коронавирусе в Литве сегодня, 10 июня /дополнено/

За минувшие сутки в Литве были подтверждено шесть новых случаев коронавируса, общее их количество составило 1733, сообщило Министерство здравоохранения в среду.
Два из шести новых случаев подтверждены во вторник. По данным Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), заболели работники магазина Norfa и клиники Сантарос.
Все еще больны коронавирусом 280 человек, выздоровело 1396 человек.
За минувшие сутки от COVID-19 умерло три человека. В общей сложности от коронавируса в стране скончалось 74 человека, еще десять заразившихся умерло от других причин.
О трех новых смертях НЦОЗ также сообщил еще во вторник вечером - скончались два подопечных дома престарелых в Антавиляй и пациент Вильнюсской городской клинической больницы.
За период с 1 июня в Литве зафиксировано 14 завозных случаев коронавируса.
За минувшие сутки проверено 5319 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов составляет 345 тыс. 392.
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В среду у почтальона 40-го отделения почты Вильнюса, что в районе Антакальнис, подтверждено заражение COVID-19, сообщила компания Lietuvos pastas ("Почта Литвы").
Как сообщает компания, все работники почты, у которых был контакт с почтальоном, самоизолировались. Почтовое отделение временно закрыто, проводится дезинфекция помещений.
Lietuvos pastas также информирует, что из-за ухода работников в самоизоляцию на территории, которую обслуживает 40-е отделение, могут быть небольшие задержки с доставкой выплат - идет поиск почтальонов на замену заболевшему.
* * *
В Балтийских странах пандемия COVID-19 уже некоторое время находится в "приглушенной" фазе, а число новых случаев болезни не является статистически значимым. Больше всего сейчас беспокоит ситуация в некоторых соседних странах, где число новых случаев уменьшается медленно, а пандемия еще полностью не обуздана, говорят ученые Литовского университета наук о здоровье (ЛУНЗ) и Литовского института энергетики (ЛИЭ, каким боком энергетики причастны к изучению коронавирусных тенденций, в информации BNS не уточняется - прим. "Обзора").
"В Польше пока идет интенсивная борьба с коронавирусом - каждый день в этой стране фиксируется до 500 новых случаев заболевания. Беспокойство по-прежнему вызывает ситуация в Беларуси, где число новых случаев болезни снижается медленно. Похожая ситуация и в России, где вспышка заболевания тоже не взята под контроль", - говорится в распространенном в среду сообщении.
По мнению ученых, беспокоит и ситуация в Калининградской области - в отличие от остальной территории России, раньше ситуация здесь была сходной с ситуацией в Литве, а в последнее время заболеваемость растет, и она превышает заболеваемость в Литве почти втрое. Скорее всего, это обусловлено потоком людей и транспорта между Калининградской областью и остальной частью России.
"Ситуацию в России и Беларуси по-прежнему сложно оценивать, потому что из-за иной методики регистрации статистические показатели в этих странах искусственно занижены", - говорится в сообщении.
Как считают ученые, общая ситуация показывает, что потоки людей по-прежнему остаются под контролем, в особенности из тех стран, где высоки показатели заболеваемости коронавирусом.
Ученые ЛУНЗ и ЛИЭ выделяют ситуацию в Литве, а особенно в Латвии - во всем регионе в этих странах уровень заболеваемости и смертности самая низкая.
"Имеющиеся данные показывают, что ситуация в странах Балтии лучше не потому, что жители этих стран исключительно более устойчивы к вирусу генетически, так как в Беларуси, жители которой генетически близки жителям Литвы, заболеваемость очень высока", - утверждают ученые.
По их мнению, если бы в Литве ситуация развивалась по сценарию Беларуси, то в стране было бы в восемь раз больше заболевших, а если бы ситуация развивалась по сценарию Швеции - то примерно в семь раз больше больных.
"Также данные последних дней показывают, что сценарий не Швеции, а Беларуси по заболеваемости во всем регионе самый худший. Общее число умерших показывает значительные различия. Если исходить из шведского сценария, то сегодня в Литве было бы в 18 раз больше смертей. Ситуацию сложно сравнивать с данными России и Беларуси, потому что здесь отличается методика регистрации смертей", - говорится в сообщении.
Ученые отмечают, что реальную ситуацию можно будет установить позже, сравнивая общее число смертей в странах за один и тот же период.
По последним данным, в Литве подтверждено 1733 случая коронавируса, от COVID-19 умерло 74 человека.
* * *
В странах Балтии к полудню среды выявлено в общей сложности 4783 случая заражения новым коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.
Литва: подтверждено 1733 случая, проверено 345 тыс. 392 пробы, умерло 74 человека.
Латвия: подтверждено 1092 случая, проверено 121 тыс. 783 пробы, умерло 26 человек.
Эстония: подтверждено 1958 случаев, проверено 92 тыс. 885 анализов на коронавирус, умерло 69 человек.
За минувшие сутки проверено 5319 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов составляет 345 тыс. 392.
* * *
В среду у почтальона 40-го отделения почты Вильнюса, что в районе Антакальнис, подтверждено заражение COVID-19, сообщила компания Lietuvos pastas ("Почта Литвы").
Как сообщает компания, все работники почты, у которых был контакт с почтальоном, самоизолировались. Почтовое отделение временно закрыто, проводится дезинфекция помещений.
Lietuvos pastas также информирует, что из-за ухода работников в самоизоляцию на территории, которую обслуживает 40-е отделение, могут быть небольшие задержки с доставкой выплат - идет поиск почтальонов на замену заболевшему.
* * *
В Балтийских странах пандемия COVID-19 уже некоторое время находится в "приглушенной" фазе, а число новых случаев болезни не является статистически значимым. Больше всего сейчас беспокоит ситуация в некоторых соседних странах, где число новых случаев уменьшается медленно, а пандемия еще полностью не обуздана, говорят ученые Литовского университета наук о здоровье (ЛУНЗ) и Литовского института энергетики (ЛИЭ, каким боком энергетики причастны к изучению коронавирусных тенденций, в информации BNS не уточняется - прим. "Обзора").
"В Польше пока идет интенсивная борьба с коронавирусом - каждый день в этой стране фиксируется до 500 новых случаев заболевания. Беспокойство по-прежнему вызывает ситуация в Беларуси, где число новых случаев болезни снижается медленно. Похожая ситуация и в России, где вспышка заболевания тоже не взята под контроль", - говорится в распространенном в среду сообщении.
По мнению ученых, беспокоит и ситуация в Калининградской области - в отличие от остальной территории России, раньше ситуация здесь была сходной с ситуацией в Литве, а в последнее время заболеваемость растет, и она превышает заболеваемость в Литве почти втрое. Скорее всего, это обусловлено потоком людей и транспорта между Калининградской областью и остальной частью России.
"Ситуацию в России и Беларуси по-прежнему сложно оценивать, потому что из-за иной методики регистрации статистические показатели в этих странах искусственно занижены", - говорится в сообщении.
Как считают ученые, общая ситуация показывает, что потоки людей по-прежнему остаются под контролем, в особенности из тех стран, где высоки показатели заболеваемости коронавирусом.
Ученые ЛУНЗ и ЛИЭ выделяют ситуацию в Литве, а особенно в Латвии - во всем регионе в этих странах уровень заболеваемости и смертности самая низкая.
"Имеющиеся данные показывают, что ситуация в странах Балтии лучше не потому, что жители этих стран исключительно более устойчивы к вирусу генетически, так как в Беларуси, жители которой генетически близки жителям Литвы, заболеваемость очень высока", - утверждают ученые.
По их мнению, если бы в Литве ситуация развивалась по сценарию Беларуси, то в стране было бы в восемь раз больше заболевших, а если бы ситуация развивалась по сценарию Швеции - то примерно в семь раз больше больных.
"Также данные последних дней показывают, что сценарий не Швеции, а Беларуси по заболеваемости во всем регионе самый худший. Общее число умерших показывает значительные различия. Если исходить из шведского сценария, то сегодня в Литве было бы в 18 раз больше смертей. Ситуацию сложно сравнивать с данными России и Беларуси, потому что здесь отличается методика регистрации смертей", - говорится в сообщении.
Ученые отмечают, что реальную ситуацию можно будет установить позже, сравнивая общее число смертей в странах за один и тот же период.
По последним данным, в Литве подтверждено 1733 случая коронавируса, от COVID-19 умерло 74 человека.
* * *
В странах Балтии к полудню среды выявлено в общей сложности 4783 случая заражения новым коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.
Литва: подтверждено 1733 случая, проверено 345 тыс. 392 пробы, умерло 74 человека.
Латвия: подтверждено 1092 случая, проверено 121 тыс. 783 пробы, умерло 26 человек.
Эстония: подтверждено 1958 случаев, проверено 92 тыс. 885 анализов на коронавирус, умерло 69 человек.