12 июня телеканал «Россия» покажет вдохновляющую историю победы - «Движение вверх» 🔊 Воспроизвести Кадр из фильма







Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, победы страны, победы всего мира. Таким триумфом стали легендарные «три секунды», когда сборная СССР по баскетболу завоевала «золото» на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Никто даже помыслить не мог, что впервые за долгие годы «непобедимая» команда США будет повержена! Никто, кроме советских баскетболистов – русских и грузин, украинцев и казахов, белорусов и литовцев.



«Движение вверх» – история о легендарном триумфе и о великом тренере, который совершил невозможное. У него была мечта – сделать нашу сборную по баскетболу самой сильной командой в мире, и он осуществил её. Когда проигрыш означал поражение страны, когда нужно было выходить и бороться несмотря ни на что, великий тренер сделал всё, чтобы наша сборная одержала верх над противником. Вначале он заставил поверить в самую сильную команду на планете своих игроков, а затем весь мир. «Движение вверх» – история о легендарном триумфе и о великом тренере, который совершил невозможное. У него была мечта – сделать нашу сборную по баскетболу самой сильной командой в мире, и он осуществил её. Когда проигрыш означал поражение страны, когда нужно было выходить и бороться несмотря ни на что, великий тренер сделал всё, чтобы наша сборная одержала верх над противником. Вначале он заставил поверить в самую сильную команду на планете своих игроков, а затем весь мир. Картина о чемпионах «Движение вверх» – это правдивая и проникновенная история о любви и дружбе, о победе духа и воли. Фильм стал триумфатором премии «Золотой орёл» и рекордсменом российского проката.



Телеканал РТР "Планета" покажет этот фильм в 22.30, а "РТР-Планета Европа" - в 22.35.







Режиссёр: Антон Мегердичев



В ролях: Владимир Машков, Андрей Смоляков, Иван Колесников, Кирилл Зайцев, Сергей Гармаш, Марат Башаров, Александра Ревенко, Джон Сэвэдж, Кузьма Сапрыкин, Жильвинас (Джеймс) Тратас, Виктория Толстоганова и другие.



О том, как проходили съёмки фильма-рекордсмена, в эксклюзивном интервью газете "Обзор" рассказал исполнитель одной из главных ролей - Жильвинас (Джеймс) Тратас:



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