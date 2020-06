Загрузка... Без опознавательных знаков: загадка тайной полиции Трампа /Focus, Германия/ 🔊 Воспроизвести © REUTERS, Alex Brandon



Кадры беспорядков в Вашингтоне, начавшихся после убийства Джорджа Флойда, пробудили у немецкого Focus воспоминания о ситуации в Крыму в 2014 году. Дело в том, что наряду с полицией и Национальной гвардией в городе замечены вооруженные люди в форме без опознавательных знаков. Что это за тайные войска?



"Закон и порядок" — президент США Дональд Трамп постоянно пишет эти слова в Твиттере, с тех пор как десятки тысяч граждан его страны вышли на улицы в знак протеста против насильственной смерти афроамериканца Джорджа Флойда (George Floyd) от рук полицейских.



LAW & ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2020 "Закон и порядок" — президент США Дональд Трамп постоянно пишет эти слова в Твиттере, с тех пор как десятки тысяч граждан его страны вышли на улицы в знак протеста против насильственной смерти афроамериканца Джорджа Флойда (George Floyd) от рук полицейских.



Кадры беспорядков в Вашингтоне, начавшихся после убийства темнокожего Джорджа Флойда полицейским, пробуждают воспоминания о кризисе в Крыму. В 2014 году кремлевский властитель Владимир Путин в ходе конфликта с Украиной отправил в Крым отряды солдат в униформе (так называемых «зеленых человечков»). Они не имели опознавательных знаков и поначалу отрицали свою принадлежность к российским вооруженным силам. А бойцы якобы пророссийского «ополчения» оказались на самом деле путинскими солдатами.



В столице США в эти дни улицы также патрулируют вооруженные люди в военной форме, которых, однако, невозможно опознать. Откуда взялись эти части, противостоящие демонстрантам? Вместе с полицейскими, бойцами Национальной гвардии и армейского спецназа они представляют собой самую крупную группировку войск, введенную в столицу, со времен протестов в годы войны во Вьетнаме.



«Мы не можем терпеть американскую тайную полицию»



Тревогу по поводу появления загадочных вооруженных людей в форме на улицах американских городов забили правозащитники и члены Конгресса США от Демократической партии. «Мы не можем терпеть американскую тайную полицию, — написал сенатор-демократ Крис Мерфи (Chris Murphy) в Твиттере. — США обычно осуждают такую тактику, когда ее используют диктаторы в других странах, но сейчас ее применение непосредственно угрожает нашей демократии».



We cannot tolerate an American secret police.



I will be introducing legislation to require uniformed federal officers performing any domestic security duties to clearly identify what military branch or agency they represent. pic.twitter.com/2kaFAlWUow — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) June 4, 2020



По словам Мерфи, американцы имеют право знать, кто следит за ними на улицах.



Когда такие люди отказываются представиться общественности, «обычно считается, что они — сотрудники спецслужб режимов, нарушающих закон», написали в пятницу представители Института Найта в защиту первой поправки (Knight First Amendment Institute) при Колумбийском университете в письме генеральному прокурору Уильяму Барру (William Barr).



Бойцы без опознавательных знаков подчиняются министерству обороны



Внести ясность в запутанную ситуацию с неопознанными людьми в военной форме помогает газета The New York Times. По ее данным, эти люди подчиняются министерству обороны. Барр вывел на улицы представителей всех доступных ему ведомств, чтобы противостоять участникам протестов: ФБР, управление по борьбе с наркотиками (DEA), Секретная служба охраны президента, министерство внутренней безопасности, ведомство по контролю над оборотом алкоголя, табака, стрелкового оружия и взрывчатых веществ, а также таможенная служба.



В среду вечером Барр, по утверждению газеты, разрешил даже задействовать против демонстрантов сотрудников службы охраны тюрем. Впрочем, для подобных операций специальной формы не существует, и поэтому у этих бойцов нет опознавательных знаков.



5PM WHITE HOUSE — These are the unidentified DOJ officers holding the perimeter at 15th and H Streets.

They won’t tell the public to whom they report exactly...

It’s generating HUGE frustration here #GeorgeFloyd @WUSA9 pic.twitter.com/GOSbeyplLb — Mike Valerio (@MikevWUSA) June 3, 2020



Пояснение: город Вашингтон, в соответствии с Законом об автономии (Autonomy Act) от 1973 года дает президенту и правительству дополнительные полномочия, благодаря которым Трамп и Барр могут вывести на улицы сотрудников всех возможных правительственных ведомств. Но общественности это преподносится как забота о «законе и порядке».



