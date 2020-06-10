Стремится показать недовольство Россией и не хочет злить США: Die Zeit объяснила, почему Эрдоган не использует С-400

Решение Турции ограничить доступ российских специалистов к купленным Анкарой ЗРК С-400 может иметь две основные причины, пишет Die Zeit. Во-первых, Реджеп Эрдоган намерен показать своё недовольство действиями России в Сирии. Во-вторых, он опасается, что конкретное использование С-400 станет спусковым крючком для санкций США, рискующих нанести большой ущерб и без того ослабленной турецкой экономике: в результате, Турция вынуждена балансировать, стремясь не попасть в сильную зависимость ни от Вашингтона, ни от Москвы.
«Мы продали вам ЗРК С-400. На них вы можете перевозить картошку или использовать их в военных действиях — решение за вами!» — приводит Die Zeit недавнее высказывание посла России в Турции Алексея Ершова.
Как отмечает издание, между Анкарой и Москвой впервые наметился спор вокруг продажи ракетных комплексов С-400. Слова российского посла относились к тому, что турецкое правительство решило ограничить доступ российских специалистов к купленным ЗРК. Изначально планировалось, что российские техники будут обучать турецких солдат пользованию С-400, напоминает издание.
Если ситуация не изменится, то выйдет так, что Турция заплатила очень большие деньги за высокотехнологичную безделушку, отмечает Die Zeit. При этом стратегическая цель России, заключавшаяся в разделении и ослаблении НАТО, будет достигнута. В чём же причина действий Реджепа Эрдогана?
По мнению издания, во-первых, не используя С-400, Анкара хочет продемонстрировать своё недовольство действиями России в Сирии. На этой неделе российские и сирийские ВВС вновь атаковали позиции турецких союзников в Идлибе, а намерение Москвы вернуть всю Сирию под контроль Башара Асада угрожает российско-турецкому сотрудничеству в стране.
Во-вторых, играет свою роль фактор США, пишет Die Zeit: американский конгресс одобрил жёсткие санкции против Турции, которые пока не вступили в силу. Дональд Трамп дал Эрдогану знать, что штрафные меры начнут действовать тогда, когда Турция будет использовать С-400. Как отмечает издание, американские санкции оказали бы разрушительное действие на турецкую экономику, которая и так переживает рецессию.
Как пишет Die Zeit, Эрдоган не хочет ни сильной зависимости от США, ни зависимости от России. Тактика с закупкой ракетных комплексов укладывается в его дипломатическую игру: С-400 куплены и прибыли на место, но не распакованы. Но могут быть распакованы.
Издание отмечает, что Эрдоган может поступить по примеру Греции, 20 лет назад купившей российские комплексы С-300 и использовавшей их только на учениях. По мнению Die Zeit, если Эрдоган сделает так же, то сумеет избежать значительной доли недовольства.
Оригинал новости ИноТВ
Если ситуация не изменится, то выйдет так, что Турция заплатила очень большие деньги за высокотехнологичную безделушку, отмечает Die Zeit. При этом стратегическая цель России, заключавшаяся в разделении и ослаблении НАТО, будет достигнута. В чём же причина действий Реджепа Эрдогана?
По мнению издания, во-первых, не используя С-400, Анкара хочет продемонстрировать своё недовольство действиями России в Сирии. На этой неделе российские и сирийские ВВС вновь атаковали позиции турецких союзников в Идлибе, а намерение Москвы вернуть всю Сирию под контроль Башара Асада угрожает российско-турецкому сотрудничеству в стране.
Во-вторых, играет свою роль фактор США, пишет Die Zeit: американский конгресс одобрил жёсткие санкции против Турции, которые пока не вступили в силу. Дональд Трамп дал Эрдогану знать, что штрафные меры начнут действовать тогда, когда Турция будет использовать С-400. Как отмечает издание, американские санкции оказали бы разрушительное действие на турецкую экономику, которая и так переживает рецессию.
Как пишет Die Zeit, Эрдоган не хочет ни сильной зависимости от США, ни зависимости от России. Тактика с закупкой ракетных комплексов укладывается в его дипломатическую игру: С-400 куплены и прибыли на место, но не распакованы. Но могут быть распакованы.
Издание отмечает, что Эрдоган может поступить по примеру Греции, 20 лет назад купившей российские комплексы С-300 и использовавшей их только на учениях. По мнению Die Zeit, если Эрдоган сделает так же, то сумеет избежать значительной доли недовольства.
Оригинал новости ИноТВ