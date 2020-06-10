Саудовская Аравия после заседания ОПЕК+ рекордно повысила цены на нефть 🔊 Воспроизвести Фото © Pixabay



В среднем стоимость возросла на $5,60–7,30 за баррель, хотя эксперты не ожидали столь значительного скачка, сообщает



Saudi Aramco беспрецедентно увеличила цены на экспорт нефти после заседания ОПЕК+. Такое повышение зафиксировано впервые за 20 лет, сообщает Bloomberg. Это решение стирает почти все скидки, которые королевство сделало во время ценового противостояния с Россией.



Резкий рост цен показывает, что Саудовская Аравия использует все имеющиеся в её распоряжении инструменты, чтобы развернуть рынок нефти после того, как цены в апреле упали до отрицательных значений. Издание отмечает, что вслед за ней могут последовать другие производители. В среднем стоимость возросла на $5,60–7,30 за баррель, хотя эксперты не ожидали столь значительного скачка, сообщает ЛАЙФ Saudi Aramco беспрецедентно увеличила цены на экспорт нефти после заседания ОПЕК+. Такое повышение зафиксировано впервые за 20 лет, сообщает Bloomberg. Это решение стирает почти все скидки, которые королевство сделало во время ценового противостояния с Россией.Резкий рост цен показывает, что Саудовская Аравия использует все имеющиеся в её распоряжении инструменты, чтобы развернуть рынок нефти после того, как цены в апреле упали до отрицательных значений. Издание отмечает, что вслед за ней могут последовать другие производители.



Официальная цена продажи флагманской нефти марки Arab Light в Азию, на которую приходится более половины продаж саудовской нефти, возросла на $6,10 за баррель. Эксперты ожидали более умеренного повышения расценок — примерно на $4 за баррель при скидках от $0,80 до $1,90 за баррель.



Напомним, первая сделка по сокращению нефтедобычи была окончательно согласована 10 апреля. Накануне члены ОПЕК договорились продлить снижение выработки чёрного золота ещё на месяц и согласовали аналогичные меры на август.



* * *



Moody's понизило прогноз средней цены нефти Brent в 2020 году до $35



Средняя цена на нефть марки Brent снизится до $35 за баррель в 2020 году, говорится в материале международного рейтингового агентства Moody's, передает



"Несмотря на недавний рост цен, мы теперь предполагаем, что средняя цена Brent составит $35 за баррель в этом году и $45 за баррель в 2021 году", - сказано в отчете.



Глубокий экономический спад во всех основных развитых странах в 2020 году и резкое сокращение путешествий в мире снизили спрос на нефть сверх предыдущих предположений и не позволят цене подняться выше новых прогнозных значений, считает Moody's.



Наибольшее давление низкие котировки нефти окажут на Ирак, Оман и Кувейт из-за ограниченного пространства для проведения фискальной политики и повышенного давления ликвидности.



Российская экономика за счет большей диверсификации не испытает такого сильного давления на свой кредитный портфель из-за снижения цен на сырье. Доля углеводородов в ВВП России составляет лишь 17%. Дефицит текущего счета РФ в 2020 году составит 2,3% ВВП по сравнению с профицитом в 3,8% годом ранее, прогнозирует агентство.



Саудовская Аравия также столкнется с негативным кредитным давлением. По оценкам Moody's, снижение цен на нефть приведет к увеличению бюджетного дефицита в стране до 12% ВВП в 2020 г. и до 8% ВВП в 2021 г. по сравнению с 4,5% ВВП в 2019 году. Без этих дополнительных мер поддержки со стороны правительства государственный долг Саудовской Аравии к концу 2021 года может увеличиться до 38% ВВП с менее чем 23% ВВП в 2019 году.



В целом "экспортеры углеводородов не смогут полностью компенсировать значительное снижение доходов, что приведет к долговременному увеличению долгового бремени, особенно для Омана, Ирака и Кувейта", отмечает Moody's. Сокращение производства во главе с Саудовской Аравией и Россией повысило цены в мае, и группа ОПЕК+ решила накануне продлить эти ограничения до июля. Saudi Aramco, которая обычно объявляет цены пятого числа каждого месяца, откладывала свои июльские показатели до тех пор, пока члены ОПЕК+ не приняли решение.Официальная цена продажи флагманской нефти марки Arab Light в Азию, на которую приходится более половины продаж саудовской нефти, возросла на $6,10 за баррель. Эксперты ожидали более умеренного повышения расценок — примерно на $4 за баррель при скидках от $0,80 до $1,90 за баррель.Напомним, первая сделка по сокращению нефтедобычи была окончательно согласована 10 апреля. Накануне члены ОПЕК договорились продлить снижение выработки чёрного золота ещё на месяц и согласовали аналогичные меры на август.* * *Средняя цена на нефть марки Brent снизится до $35 за баррель в 2020 году, говорится в материале международного рейтингового агентства Moody's, передает ТАСС "Несмотря на недавний рост цен, мы теперь предполагаем, что средняя цена Brent составит $35 за баррель в этом году и $45 за баррель в 2021 году", - сказано в отчете.Глубокий экономический спад во всех основных развитых странах в 2020 году и резкое сокращение путешествий в мире снизили спрос на нефть сверх предыдущих предположений и не позволят цене подняться выше новых прогнозных значений, считает Moody's.Наибольшее давление низкие котировки нефти окажут на Ирак, Оман и Кувейт из-за ограниченного пространства для проведения фискальной политики и повышенного давления ликвидности.Российская экономика за счет большей диверсификации не испытает такого сильного давления на свой кредитный портфель из-за снижения цен на сырье. Доля углеводородов в ВВП России составляет лишь 17%. Дефицит текущего счета РФ в 2020 году составит 2,3% ВВП по сравнению с профицитом в 3,8% годом ранее, прогнозирует агентство.Саудовская Аравия также столкнется с негативным кредитным давлением. По оценкам Moody's, снижение цен на нефть приведет к увеличению бюджетного дефицита в стране до 12% ВВП в 2020 г. и до 8% ВВП в 2021 г. по сравнению с 4,5% ВВП в 2019 году. Без этих дополнительных мер поддержки со стороны правительства государственный долг Саудовской Аравии к концу 2021 года может увеличиться до 38% ВВП с менее чем 23% ВВП в 2019 году.В целом "экспортеры углеводородов не смогут полностью компенсировать значительное снижение доходов, что приведет к долговременному увеличению долгового бремени, особенно для Омана, Ирака и Кувейта", отмечает Moody's. life.ru tass.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: нефть, цена, добыча, себестоимость, ОПЕК — статья прочитана 315 раз Комментарии